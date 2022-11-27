Страны, которые выдают вид на жительство иностранным владельцам недвижимости — Finance.ua

Страны, которые выдают вид на жительство иностранным владельцам недвижимости Сегодня 08:14 — Недвижимость

Одни покупают квартиры по всему миру, чтобы инвестировать и сохранить заработанные деньги, другие — чтобы иметь где остановиться за границей в любой момент. А кое-кто становится владельцем недвижимости в другой стране, чтобы получить вид на жительство.

Во многих странах мира действует программа предоставления вида на жительство или гражданства для иностранцев, купивших недвижимость не дешевле минимально указанной суммы.

Мы подготовили список государств, где можно приобрести жилье и на этом основании оформить разрешение на постоянное проживание или долгосрочную визу.

Страны, которые выдают вид на жительство иностранным владельцам недвижимости

Азербайджан — нужно приобрести недвижимость от 60 000 долларов.

Албания — любой стоимости.

Андорра — от 350 000 евро.

Армения — любой стоимости, но объект нужно обязательно сдавать в аренду.

Бахрейн — от 530 000 долларов.

Болгария — от 320 000 евро.

Босния и Герцеговина — любой стоимости.

Бразилия — от 132 000 долларов.

Венгрия — любой стоимости.

Греция — от 250 000 евро.

Грузия — от 100 000 долларов.

Испания — от 500 000 евро.

Кипр — от 300 000 евро.

Коста-Рика — от 100 000 долларов.

Латвия — от 250 000 евро.

Мальта — от 300 000 евро.

Мексика — 173 000 долларов (если покупать на компанию).

ОАЭ — от 205 000 долларов.

Оман — любой стоимости, но в особых зонах, где нет объектов дешевле 200 000 долларов.

Панама — от 300 000 долларов.

Парагвай — от 70 000 долларов.

Португалия — от 280 000 евро.

Северный Кипр — любой стоимости.

Сербия — любой стоимости.

Таиланд — от 300 000 долларов.

Турция — от 50 000 долларов, если требуется вид на жительство, дающий право получить гражданство по натурализации; если хватает туристического вида на жительство, то требований к цене нет.

Узбекистан — от 100 000 долларов.

Черногория — любой стоимости.

Шри-Ланка — от 75 000 долларов.

Эквадор — от 42 500 долларов.

Покупка недвижимости — не единственный способ получить право на проживание в этих странах. Еще есть пенсионные, фрилансерские, студенческие, инвестиционные, гостевые и другие разрешения на пребывание и проживание за границей.

Телеканал 24 По материалам:

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