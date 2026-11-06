Только каждый третий сертифицированный риелтор имеет ФЛП

В Украине насчитывается 1252 риелтора с действительными сертификатами. Больше таких специалистов работают в Киеве и Киевской области.

Об этом свидетельствует статистика Опендатабота

Сколько риелторов имеют действующие сертификаты

Всего в Реестре сертифицированных риелторов Украины содержится 1665 записей. Однако действительные сертификаты имеют только 1252 специалиста.

Из специалистов, имеющих действующие сертификаты, 441 зарегистрировал ФЛП в сфере сделок с недвижимостью. Еще 40 риелторов раньше имели такой ФЛП, но прекратили его деятельность. Остальные 771 специалисты не имеют зарегистрированного ФЛП по этому виду деятельности.

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В то же время в Украине зарегистрировано 77 060 ФЛП с КВЭДом в сфере операций с недвижимостью. Настоящий сертификат АФНУ имеют менее 1% из них.

Следует учитывать, что этот КВЭД охватывает не только риелторские услуги, но и другие сделки с недвижимостью. Кроме того, сертификат АФНУ не является обязательным условием для работы риелтором.

Где работает больше всего сертифицированных риелторов

Больше специалистов с действующими сертификатами зарегистрировано в Киеве — 226 человек, или 18% от общего количества. Еще 118 риелторов (9%) трудятся в Киевской области. Итого на столицу и область приходится более четверти всех сертифицированных специалистов.

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В регионы с наибольшим количеством таких специалистов также относятся:

Винницкая область — 57 риелторов;

Тернопольская область — 50;

Житомирская область — 43.

В то же время 311 сертифицированных риелторов не указали свой регион в реестре.

По гендерному распределению среди специалистов преобладают женщины: их насчитывается 940, то есть примерно три четверти общего количества. Мужчин с действующими сертификатами — 312, почти втрое меньше.

Данные по состоянию на октябрь 2026 года.

Какие правила работы риелторов предлагают изменить

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 16145, предусматривающий введение новых требований к риелторской деятельности.

В частности, специалисты должны будут проходить обучение, сдавать экзамены, получать свидетельство и вноситься в единый реестр. Также предусмотрено обязательное членство в профессиональном союзе и уплата взносов.

Отдельные положения касаются оплаты услуг: получать комиссию риелторы смогут только на основании договора, а расчеты за услуги должны производиться исключительно в безналичной форме. Подробности о предлагаемых изменениях мы рассказывали здесь.