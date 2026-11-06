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Только каждый третий сертифицированный риелтор имеет ФЛП

Недвижимость
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Риелтор
Риелтор
В Украине насчитывается 1252 риелтора с действительными сертификатами. Больше таких специалистов работают в Киеве и Киевской области.
Об этом свидетельствует статистика Опендатабота.

Сколько риелторов имеют действующие сертификаты

Всего в Реестре сертифицированных риелторов Украины содержится 1665 записей. Однако действительные сертификаты имеют только 1252 специалиста.
Из специалистов, имеющих действующие сертификаты, 441 зарегистрировал ФЛП в сфере сделок с недвижимостью. Еще 40 риелторов раньше имели такой ФЛП, но прекратили его деятельность. Остальные 771 специалисты не имеют зарегистрированного ФЛП по этому виду деятельности.
В то же время в Украине зарегистрировано 77 060 ФЛП с КВЭДом в сфере операций с недвижимостью. Настоящий сертификат АФНУ имеют менее 1% из них.
Следует учитывать, что этот КВЭД охватывает не только риелторские услуги, но и другие сделки с недвижимостью. Кроме того, сертификат АФНУ не является обязательным условием для работы риелтором.

Где работает больше всего сертифицированных риелторов

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Больше специалистов с действующими сертификатами зарегистрировано в Киеве — 226 человек, или 18% от общего количества. Еще 118 риелторов (9%) трудятся в Киевской области. Итого на столицу и область приходится более четверти всех сертифицированных специалистов.
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В регионы с наибольшим количеством таких специалистов также относятся:
  • Винницкая область — 57 риелторов;
  • Тернопольская область — 50;
  • Житомирская область — 43.
Только каждый третий сертифицированный риелтор имеет ФЛП
В то же время 311 сертифицированных риелторов не указали свой регион в реестре.
По гендерному распределению среди специалистов преобладают женщины: их насчитывается 940, то есть примерно три четверти общего количества. Мужчин с действующими сертификатами — 312, почти втрое меньше.
Данные по состоянию на октябрь 2026 года.

Какие правила работы риелторов предлагают изменить

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 16145, предусматривающий введение новых требований к риелторской деятельности.
В частности, специалисты должны будут проходить обучение, сдавать экзамены, получать свидетельство и вноситься в единый реестр. Также предусмотрено обязательное членство в профессиональном союзе и уплата взносов.
Отдельные положения касаются оплаты услуг: получать комиссию риелторы смогут только на основании договора, а расчеты за услуги должны производиться исключительно в безналичной форме. Подробности о предлагаемых изменениях мы рассказывали здесь.
Кроме основного документа, в парламенте зарегистрировали еще два альтернативных законопроекта — № 16145−1 и № 16145−2. В настоящее время ни один из трех законопроектов не принят.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Рынок недвижимостиФЛП
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