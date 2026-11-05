Рынок недвижимости получит одни правила для всех: что предлагают

В Украине до сих пор нет закона, который бы комплексно регулировал риелторскую деятельность. Поэтому человек, который ищет жилье, часто оказывается один на один с посредником, который может быть кем угодно.

Об этом заявила Елена Шуляк, заместитель председателя депутатской фракции «Слуга Народу».

Поэтому, по ее словам, Комитет будет работать над тремя законопроектами, чтобы на выходе был один качественный закон.

По ее словам, «часто мы получаем жалобы о том, что агент требует „комиссию“ наличными и без договора; публикует объявления-фантомы с не существующими квартирами; берет деньги и с покупателя, и с продавца, и ни о чем не предупреждает. И если что-то пошло не так, пожаловаться некуда: нет реестра, нет ответственности, нет органа, который мог бы лишить недобросовестного агента права работать в профессии».

В то же время в том же соглашении с недвижимостью все остальные специалисты работают по четким правилам. Нотариус, удостоверяющий договор, оценщик, определяющий стоимость квартиры для банка, аудитор, проверяющий отчетность застройщика или банка: все они сдали экзамен, внесенные в реестр и несут дисциплинарную ответственность.

И только посредник между продавцом и покупателем остается вне любой системы.

Рынок в тени

По данным налоговой, в 2025 году доходы от сдачи жилья в аренду официально задекларировали всего 3731 человек на всю страну. Эту цифру нельзя объяснить ничем, кроме масштаба теневых расчетов.

О чем идет речь в законопроекте

«Готовя з аконопроект № 16145 об урегулировании деятельности риелторов, мы с коллегами из нашего Комитета госвласти, местного самоуправления и градостроительства не придумывали ничего с нуля, а изучили опыт профессий, которые уже прошли этот путь», - пишет она.

Аудиторы имеют Аудиторскую палату и Орган общественного надзора. Нотариусы имеют нотариальную палату с обязательным членством. Оценщики недавно, с принятием закона № 13435 «Об оценке имущества», отказались от нескольких разрозненных саморегулирующихся организаций в пользу одной.

Что предлагают

«Мы предлагаем создать Украинский союз специалистов по недвижимости, единую саморегулирующуюся организацию профессии с обязательным членством» — пишет она.

Относительно риелторов

Чтобы работать на рынке, человек должен пройти подготовку, сдать экзамен и получить квалификационное свидетельство. После этого она попадет в Единый реестр, где каждый клиент сможет через минуту проверить, с кем имеет дело.

Правила сделки

Оплата без договора будет прямо запрещена, а расчеты станут только безналичными.

Комиссия будет платить тот, кто заказал услугу, а не тот, кого поставили перед фактом.

Взять деньги одновременно с покупателя и продавца агент сможет только с письменного согласия обеих сторон.

Какие санкции

«Если же он нарушит правила, клиент будет знать, куда обратиться, а Союз сможет применить санкции: от предупреждения до остановки свидетельства или запрета возвращаться в реестр сроком до двух лет» — говорит Шуляк.

Рынок получит переходный период, чтобы подстроиться к новым требованиям без излишней нагрузки.

Принципиально важно

«Это не монополия риелторов на сделки. Владелец по-прежнему может продать или сдать свое жилье самостоятельно. Мы регулируем профессию, а не право человека распоряжаться собственностью», — резюмирует она.

Что это дает

По ее словам, это даст добросовестным риелторам, он позволит наконец отмежеваться от тех, кто портит репутацию профессии.