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Уничтоженное жилье: как изменилась плата за землю

Недвижимость
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Уничтоженное жилье: как изменилась плата за землю
Уничтоженное жилье: как изменилась плата за землю
23 октября 2026 вступил в силу Закон Украины № 4903-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и налогообложения таких доходов».
Согласно которому урегулирован вопрос взимания в 2026 году платы за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности) за земельные участки, на которых расположены объекты жилой и/или нежилой недвижимости, уничтожены в результате боевых действий, террористических актов, диверсий и причин.
Об этом напоминает Государственная налоговая служба Украины.

О чем идет речь

За указанные земельные участки плата за землю не взимается начиная с 1 января 2026 года при условии, что данные об уничтожении объектов недвижимости и данные о земельных участках, на которых они были расположены, внесены в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных Украиной.
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Освобождение от взимания платы за землю вводится в пределах площадей земельных участков, определенных подпунктом 69.142, действие которого ограничивается:
  • для физических лиц — владельцев объектов жилой недвижимости, указанных в абзаце первом этого подпункта:
  • в селах — не более 0,25 гектара,
  • в поселках — не более 0,15 гектара,
  • в городах — не более 0,1 гектара;
Уничтоженное жилье можно обследовать дистанционно: как это работает
Для физических и юридических лиц — владельцев объектов нежилой недвижимости, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, и юридических лиц — владельцев объектов жилой недвижимости, указанных в абзаце первом настоящего подпункта:
  • 100 процентов площади земельного участка — в случае если общая площадь объекта жилой и/или нежилой недвижимости, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, равна или превышает одну треть общей площади земельного участка, на которой расположен такой объект недвижимого имущества;
  • 50 процентов площади земельного участка — в случае если общая площадь объекта жилой и/или нежилой недвижимости, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, не превышает одной трети общей площади земельного участка, на которой был расположен такой объект недвижимого имущества.

Плата за землю не начисляется и не уплачивается за период

Начиная с 1 числа месяца, на который приходится дата уничтожения недвижимого имущества, согласно Реестру имущества, до последнего числа месяца, в котором зарегистрировано вещное право на вновь построенный на таком земельном участке объект жилой и/или нежилой недвижимости в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, или в их обременение, военное положение в Украине.
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Корректировка платы

Плательщики платы за землю, которые до даты вступления в силу Закона в соответствии с пунктом 286.2 статьи 286 Кодекса задекларировали налоговые обязательства по плате за землю за указанные земельные участки, вправе откорректировать начисленные налоговые обязательства по плате за землю за период, начиная с первого числа месяца, на который приходится путем представления в порядке, определенном настоящим Кодексом, уточняющих налоговые декларации.
Ранее мы писали, что ожидание компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье может затянуться, однако рассмотрение заявления не может продолжаться бесконечно. Ведь закон определяет сроки, в которые комиссия должна рассмотреть заявление и принять решение.
По общему правилу заявление на компенсацию должны рассмотреть в течение 30 календарных дней. Отсчет начинается со дня подачи заявления. Если ее подали к созданию соответствующей комиссии, срок считается с даты ее образования.
В то же время, уничтоженное жилье можно обследовать дистанционно: как это работает — читайте здесь.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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