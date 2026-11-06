Законопроект о социальном жилье переводит ответственность на ОМС без компенсации их расходов

Отсутствие механизма государственной компенсации за реализацию проектов, необоснованная финансовая модель и нечеткое распределение ответственности являются одними из основных рисков законопроекта о социальном жилье.

Так считает исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

«На наш взгляд, социальное жилье не может быть собственным полномочием общин, потому что право на жилье гарантировано Конституцией. Это исключительно делегированное полномочие. С этим связана гарантия компенсации из государственного бюджета реализации проектов. Если община встала в пилотный проект, а парламент проголосовал забрать реверсную дотацию, то она не выполнит. делегированные полномочия должны быть обеспечены», — рассказал Слобожан на Ежегодной жилищной конференции, которая на этой неделе проходит в Киеве при поддержке Всемирного банка, передает корреспондент «Интерфакс-Украина».

По его словам, законопроект предусматривает реализацию проектов соцжилья исключительно за счет местных бюджетов. Общины будут финансировать строительство и приобретение объектов, их содержание и ремонт, администрировать предоставление жилья.

Кроме того, Ассоциация городов предоставила разработчикам законопроект замечания по финансовой модели социального жилья. Да, в проекте отсутствуют расчеты самоокупаемости и не определены источники покрытия дефицита финансирования. Граждане также имеют риск получения долгосрочных финансовых обязательств.

Слобожан подчеркнул, что нормы законопроекта о социальном жилье в текущем виде не согласуются с другими документами, в частности, с Бюджетным кодексом, законом об основных принципах жилищной политики и новой редакцией закона о местном самоуправлении, которая проходит второе чтение.

«Если его (закон о местном самоуправлении — ИФ-У) примут, а это тоже Ukraine Facility, сразу возникает конфликт по первому, второму пункту. Возможно, мы получим за него средства, но оба закона не будут работать», — пояснил он.

В то же время исполнительный директор АГУ ожидает отработки практического применения некоторых норм законопроекта во время пилотных проектов социального жилья.

Справка Finance.ua: