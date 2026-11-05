Цены на жилье в крупных городах Испании на 25% выше, чем в среднем по стране

Цены на жилье в крупных испанских городских центрах на 24,9% выше среднего показателя по стране.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая предупреждает, что дисбаланс между увеличением предложения жилья и темпами роста населения «особо выражен» в городах, подвергшихся резкому росту цен в последние годы, таким как Мадрид, пишет Idealista

Согласно двухлетнему отчету «Регионы и города: обзор 2026», учреждение отмечает, что давление на рынок жилья больше в крупных городских агломерациях, где жилье менее доступно, меньше свободных домов, а предложение жилья пытается успевать за ростом населения.

В странах ОЭСР по сравнению со средним показателем по стране жилье в городских центрах на 27% дороже, тогда как в периферийных мегаполисах оно на 15% дешевле; и на 34% дешевле в районах вне этих функциональных зон.

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Таким образом, хотя прибавка (24,9%) на жилье в испанских городах по сравнению со средним показателем по стране несколько ниже среднего показателя по ОЭСР (27%), разрыв в ценах для городских периферийных районов выше, чем средний показатель по аналитическим центрам, и на 23% ниже среднего показателя по стране; тогда как стоимость за пределами функциональных зон на 38% ниже средней цены по стране.

«Эти отличия отражают больший дефицит жилья в городских центрах, куда многие переезжают на работу или обучение, и где строительство часто ограничивается дефицитом земли, нормативными актами и местным сопротивлением развитию», — говорится в отчете ОЭСР.

Где еще есть разница

Ценовые разницы между разными типами зон особенно велики в Венгрии и странах Северной Европы, а относительно невелики в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Британии.

Высокая цена по сравнению с соответствующим средним показателем по стране соответствует:

городам Дании — 63,6%;

в Венгрии разрыв составляет 57,2%;

55% для городских центров Финляндии,

46,2% для городских центров Швеции.

Наименьшие расстояния от средних национальных цен:

Нидерланды (1,1%),

Великобритания (3,9%)

Израиль (11,6%).

Приобретение жилья

Людям, проживающим в крупных мегаполисах, как правило, требуется гораздо больше лет дохода, чтобы приобрести жилье, чем проживающим в других местах, поскольку гораздо более высокие цены на жилье часто компенсируют их в целом более высокие доходы.

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В Испании наибольшая финансовая нагрузка по сравнению со средним показателем по стране наблюдается в районах Ма лага-Марбелья и Пальма-де-Майорка, где для приобретения жилья требуется 4,52 и 4,33 года дохода соответственно по сравнению со средним показателем по стране.

В Мадриде и Барселоне стоимость жизни превышает средний показатель по стране на 2,7 и 1,6 лет соответственно.

Между тем отрицательный разрыв в Кастельоне составляет разницу в 4,8 года дохода по сравнению со средним показателем, что доказывает общую разницу между двумя крайностями до примерно девяти лет.

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Дома

В Испании разрыв в количестве вакантного жилья между городскими центрами и районами за пределами функциональных зон был наибольшим среди рассматриваемых стран, поскольку этот показатель был на 8 пунктов ниже среднего по стране в городах, тогда как в районах, удаленных от функциональных зон, он превышал средний показатель на 14,6 пункта.

С 2011 года предложение жилья в крупных мегаполисах росло меньше по сравнению с численностью населения, несмотря на более высокие начальные цены.

«Дисбаланс особенно заметен в городах, подвергшихся резкому росту цен в последние годы, таким как Лиссабон и Мадрид», — отмечает ОЭСР.

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