Компенсация за поврежденное и уничтоженное жилье: какие механизмы возмещения доступны пострадавшим

Государство дает возможность получить компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье по установленным условиям, тогда как международный направлен на учет заявлений и доказательств различных видов ущерба, потерь и ущерба для их дальнейшего рассмотрения и определения компенсаций.

Об этом пишет Минюст , мы выбрали основное.

Государственная компенсация за поврежденное и уничтоженное жилье

Право на получение компенсации имеют граждане Украины, являющиеся собственниками или совладельцами соответствующих объектов недвижимости, за соблюдение установленных законодательством условий и ограничений.

Речь идет, прежде всего , о квартирах, частных жилых домах, садовых и дачных домах, разрушенных вследствие вооруженной агрессии российской федерации начиная с 24 февраля 2022 года.

Инфографика создана finance.ua с помощью ИИ

Что нужно сделать

Для получения компенсации за должное заявителю жилье необходимо проверить наличие сведений о праве собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и при необходимости обеспечить их внесение.

Сумма компенсации

Законодательство предусматривает разные формы компенсации в зависимости от характера повреждений.

Инфографика создана finance.ua с помощью ИИ

Куда относят средства

Средства для проведения ремонта засчитываются на специальный счет «Восстановление», открытый в одном из банков-партнеров программы.

Список таких банков доступен на портале «Действие» при подаче заявления и на официальном сайте программы есть Восстановление.

Открыть карту можно как онлайн через приложение партнерского банка, так и непосредственно в его отделении.

Сроки использования помощи

Получившуюся компенсацию необходимо использовать в течение установленного срока.

Для выплат в размере до 200 тысяч гривен — в течение 12 месяцев со дня зачисления средств.

Если размер компенсации превышает 200 тысяч гривен, использовать средства необходимо в течение 18 месяцев, при этом первый транш должен быть использован не позднее 12 месяцев с даты его получения.

Если жилье было признано уничтоженным

Владелец может использовать механизм жилищного сертификата для приобретения нового жилья или получить денежную компенсацию для восстановления жилого дома на собственном земельном участке.

Алгоритм подачи заявления аналогичен. Сертификат действует в течение 5 лет с момента получения.

Первым этапом является предоставление информационного сообщения о поврежденном или уничтоженном имуществе через портал или приложение «Действие» или ЦНАП.

В сообщении необходимо указать сведения об объекте, добавить фотографии, предоставить описание повреждений и указать контактные данные. После обработки запроса специальная комиссия устанавливает факт ущерба и определяет размер помощи.

Другие источники поддержки

Также может предоставляться местная материальная помощь — узнать об имеющихся региональных программах и их условиях можно в органах местного самоуправления (исполнительных комитетах городских, поселковых или сельских советов) или местном ЦНАПе.

Также поддержку на местах могут оказывать неправительственные общественные и международные организации.

Почему стоит обращаться и за программой «Восстановление», и в международный Реестр убытков

На практике программа «Восстановление» и международный Реестр убытков выполняют различные функции.

«Восстановление» позволяет получить предусмотренную государством компенсацию для ремонта или восстановления жилья по действующей программе.

Представление заявления в Реестр позволяет заявить требования о возмещении причиненного агрессией РФ вреда и предоставить доказательства для дальнейшего рассмотрения международным компенсационным механизмом.