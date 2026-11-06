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В аптеках разрешили работать медсестрам и фармацевтам-интернам

Личные финансы
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Новые правила для аптек
Новые правила для аптек
В аптеках смогут работать больше специалистов без фармацевтического образования. В отпуск лекарственных средств под руководством фармацевта разрешили привлекать фармацевтов-интернов и работников со специальностью «Медсестринство». Новые правила относятся как к городским аптекам, так и к аптечным заведениям в других населенных пунктах.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Такие работники смогут занимать должности ассистентов фармацевта по розничной реализации лекарственных средств и отпускать рецептурные и безрецептурные препараты под руководством фармацевта.
«Такое решение направлено на сохранение работы аптечных точек там, где это необходимо, в условиях кадровых вызовов», — говорится в сообщении.

Кто сможет отпускать лекарства в аптеках

С февраля 2026 года специалисты со специальностью «Медсестринство» уже могут самостоятельно отпускать лекарства по электронным рецептам в аптеках и аптечных пунктах, расположенных в сельской местности и определенных прифронтовых общинах.
Теперь к такой работе под руководством фармацевта смогут привлекаться:
  • фармацевты-интерны в аптеках по всей Украине;
  • специалисты по специальности «Медсестринство» в городских аптеках.

Что это значит для пациентов

Больше специалистов смогут привлекаться к отпуску рецептурных лекарств в аптеке. Это поможет аптекам поддерживать и лучше организовывать работу аптек в условиях кадровых вызовов.
Кто может отпускать рецептурное лекарство в аптеке, в том числе и по электронным рецептам:
  • фармацевты и помощники фармацевтов с соответствующим фармацевтическим образованием;
  • специалисты со специальностью «Медсестринство» в сельской местности и прифронтовых общинах могут самостоятельно отпускать лекарства при определенных законодательством условиях;
  • фармацевты-интерны по всей Украине под наблюдением фармацевта;
  • специалисты по специальности «Медсестринство» в городских аптеках под наблюдением фармацевта.

Как получить лекарство по электронному рецепту

Чтобы получить лекарство по е-рецепту, пациенту нужно предоставить фармацевту номер е-рецепта и код его погашения. Работник аптеки найдет е-рецепт в ЭСОЗ и после проверки сможет отпустить лекарства.
Во время действия военного положения врач может назначить рецептурные лекарственные средства как по электронному, так и по бумажному рецепту. Исключение составляют наркотические лекарственные средства, а также лекарственные средства и медицинские изделия, подлежащие реимбурсации, — их назначение и отпуск осуществляются только по электронному рецепту.
По материалам:
Finance.ua
РаботаМинздрав
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