Зарплаты военных в 2027 году: что известно о повышении и от чего будут зависеть выплаты

Верховная Рада поддержала проект государственного бюджета на 2027 год в первом чтении 28 октября. При рассмотрении документа депутаты также проголосовали за бюджетные предложения, среди которых была поправка № 1279 о повышении денежного довольствия военнослужащих.
Об этом сообщают Факты ICTV.
Что предполагает поправка в бюджет
Первоначально речь шла об увеличении минимального размера выплат не менее чем на 20%. Однако при обсуждении этого предложения возникли разногласия с Министерством финансов.
В итоге стороны договорились о другом подходе, в частности, правительство должно разработать механизм повышения, а размер увеличения не обязательно будет одинаковым для всех военных.
Об этом рассказал автор поправки народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, во время переговоров с Минфином обсуждали, что военнослужащие имеют разный уровень денежного довольствия. В частности, те, кто подписал специальные контракты или получающие боевые выплаты уже имеют более высокие суммы.
Поэтому депутат согласился с аргументом, что повышение следует направить, прежде всего, тем, кто получает меньше. В таком случае для одних военных увеличение может превысить 20%, для других будет меньше. Это компромисс, на который пошли при согласовании поправки.
Когда могут повысить денежное довольствие военных
В поправке определили дату, с которой должно заработать повышение, а именно 1 января 2027 года. По словам Железняка, эту дату удалось отстоять в ходе переговоров.
Однако окончательное решение о размере зарплаты военных в 2027 году и проценте повышения зависит от Кабинета министров.
Народный депутат обратил внимание на два риска, которые могут помешать реализации инициативы:
- Во-первых, правительство может не выполнить поручение парламента.
- Во-вторых, Кабмин может согласиться с необходимостью повышения, но заявить, что на это нет достаточно средств.
Железняк также отметил, что во время дальнейшего бюджетного процесса у правительства есть возможность изменять документ. Поэтому голосование за поправку еще не гарантирует, что предложенный механизм будет реализован именно в том виде, на который рассчитывали депутаты.
Откуда могут взять деньги
Вопрос финансирования остается одним из главных. У Украины есть значительный дефицит государственного бюджета, а расходы на оборону и безопасность составляют наибольшую часть расходов. Поэтому для увеличения денежного довольствия нужно определить конкретные источники средств.
По словам Ярослава Железняка, он не только предложил повысить выплаты военным, но и параллельно провел поправку, которая предлагает закрыть программу кэшбека. Депутат объяснил, что объем средств на кэшбек составляет около 8 млрд грн.
Но Железняк считает, что правительство не обязательно использует предложенный депутатами алгоритм финансирования. По его словам, Кабмин может искать средства в резервном фонде и за счет внутренних заимствований, а также пересматривать другие расходы.
Пока неизвестно, сколько будут получать военные в 2027 году, поскольку Кабмин должен доработать бюджет и определить, как именно и за счет каких ресурсов будут повышать денежное довольствие.