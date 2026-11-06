Зарплаты военных в 2027 году: что известно о повышении и от чего будут зависеть выплаты

Верховная Рада поддержала проект государственного бюджета на 2027 год в первом чтении 28 октября. При рассмотрении документа депутаты также проголосовали за бюджетные предложения, среди которых была поправка № 1279 о повышении денежного довольствия военнослужащих.

Об этом сообщают Факты ICTV.

Что предполагает поправка в бюджет

Первоначально речь шла об увеличении минимального размера выплат не менее чем на 20%. Однако при обсуждении этого предложения возникли разногласия с Министерством финансов.

В итоге стороны договорились о другом подходе, в частности, правительство должно разработать механизм повышения, а размер увеличения не обязательно будет одинаковым для всех военных.

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Об этом рассказал автор поправки народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, во время переговоров с Минфином обсуждали, что военнослужащие имеют разный уровень денежного довольствия. В частности, те, кто подписал специальные контракты или получающие боевые выплаты уже имеют более высокие суммы.

Поэтому депутат согласился с аргументом, что повышение следует направить, прежде всего, тем, кто получает меньше. В таком случае для одних военных увеличение может превысить 20%, для других будет меньше. Это компромисс, на который пошли при согласовании поправки.

Когда могут повысить денежное довольствие военных

В поправке определили дату, с которой должно заработать повышение, а именно 1 января 2027 года. По словам Железняка, эту дату удалось отстоять в ходе переговоров.

Однако окончательное решение о размере зарплаты военных в 2027 году и проценте повышения зависит от Кабинета министров.

Народный депутат обратил внимание на два риска, которые могут помешать реализации инициативы:

Во-первых, правительство может не выполнить поручение парламента. Во-вторых, Кабмин может согласиться с необходимостью повышения, но заявить, что на это нет достаточно средств.

Железняк также отметил, что во время дальнейшего бюджетного процесса у правительства есть возможность изменять документ. Поэтому голосование за поправку еще не гарантирует, что предложенный механизм будет реализован именно в том виде, на который рассчитывали депутаты.

Откуда могут взять деньги

Вопрос финансирования остается одним из главных. У Украины есть значительный дефицит государственного бюджета, а расходы на оборону и безопасность составляют наибольшую часть расходов. Поэтому для увеличения денежного довольствия нужно определить конкретные источники средств.

По словам Ярослава Железняка, он не только предложил повысить выплаты военным, но и параллельно провел поправку, которая предлагает закрыть программу кэшбека. Депутат объяснил, что объем средств на кэшбек составляет около 8 млрд грн.

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Но Железняк считает, что правительство не обязательно использует предложенный депутатами алгоритм финансирования. По его словам, Кабмин может искать средства в резервном фонде и за счет внутренних заимствований, а также пересматривать другие расходы.