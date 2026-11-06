0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зарплаты военных в 2027 году: что известно о повышении и от чего будут зависеть выплаты

Личные финансы
20
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Верховная Рада поддержала проект государственного бюджета на 2027 год в первом чтении 28 октября. При рассмотрении документа депутаты также проголосовали за бюджетные предложения, среди которых была поправка № 1279 о повышении денежного довольствия военнослужащих.
Об этом сообщают Факты ICTV.

Что предполагает поправка в бюджет

Первоначально речь шла об увеличении минимального размера выплат не менее чем на 20%. Однако при обсуждении этого предложения возникли разногласия с Министерством финансов.
В итоге стороны договорились о другом подходе, в частности, правительство должно разработать механизм повышения, а размер увеличения не обязательно будет одинаковым для всех военных.
Читайте также
Об этом рассказал автор поправки народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, во время переговоров с Минфином обсуждали, что военнослужащие имеют разный уровень денежного довольствия. В частности, те, кто подписал специальные контракты или получающие боевые выплаты уже имеют более высокие суммы.
Поэтому депутат согласился с аргументом, что повышение следует направить, прежде всего, тем, кто получает меньше. В таком случае для одних военных увеличение может превысить 20%, для других будет меньше. Это компромисс, на который пошли при согласовании поправки.
Место для вашей рекламы

Когда могут повысить денежное довольствие военных

В поправке определили дату, с которой должно заработать повышение, а именно 1 января 2027 года. По словам Железняка, эту дату удалось отстоять в ходе переговоров.
Однако окончательное решение о размере зарплаты военных в 2027 году и проценте повышения зависит от Кабинета министров.
Народный депутат обратил внимание на два риска, которые могут помешать реализации инициативы:
  1. Во-первых, правительство может не выполнить поручение парламента.
  2. Во-вторых, Кабмин может согласиться с необходимостью повышения, но заявить, что на это нет достаточно средств.
Железняк также отметил, что во время дальнейшего бюджетного процесса у правительства есть возможность изменять документ. Поэтому голосование за поправку еще не гарантирует, что предложенный механизм будет реализован именно в том виде, на который рассчитывали депутаты.

Откуда могут взять деньги

Вопрос финансирования остается одним из главных. У Украины есть значительный дефицит государственного бюджета, а расходы на оборону и безопасность составляют наибольшую часть расходов. Поэтому для увеличения денежного довольствия нужно определить конкретные источники средств.
По словам Ярослава Железняка, он не только предложил повысить выплаты военным, но и параллельно провел поправку, которая предлагает закрыть программу кэшбека. Депутат объяснил, что объем средств на кэшбек составляет около 8 млрд грн.
Читайте также
Но Железняк считает, что правительство не обязательно использует предложенный депутатами алгоритм финансирования. По его словам, Кабмин может искать средства в резервном фонде и за счет внутренних заимствований, а также пересматривать другие расходы.
Пока неизвестно, сколько будут получать военные в 2027 году, поскольку Кабмин должен доработать бюджет и определить, как именно и за счет каких ресурсов будут повышать денежное довольствие.
По материалам:
ICTV
ЗарплатаВоеннослужащийАрмияВСУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems