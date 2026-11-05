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Как ветерану найти работу: резюме, поиск и зарплата

Личные финансы
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Ветеран составляет резюме
Ветеран составляет резюме
Возвращение в гражданскую жизнь после военной службы часто предполагает поиск новой работы и построение профессиональной карьеры. Однако этот процесс требует времени: ветеранам приходится адаптировать военный опыт к требованиям работодателей, пересматривать зарплатные ожидания и при необходимости овладевать новыми навыками.
Специалисты work.ua советуют не спешить с трудоустройством, подготовить понятное резюме и использовать доступные программы обучения и переквалификации. Вот на что следует обратить внимание при поиске работы после службы.

Когда начинать поиск работы ветерана

Начинать искать работу следует тогда, когда человек испытывает внутреннюю готовность к этому. После службы можно взять паузу, побыть с собой и определиться, чего хочется от следующего этапа жизни.
Работа является не только источником дохода, но и частью возвращения гражданской жизни. Однако спешка может усложнить этот процесс. Поэтому сначала важно понять собственные потребности и цели, а затем переходить к поиску вакансий.
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Как составить резюме и адаптировать военный опыт

При составлении резюме важно не обесценивать опыт, полученный на службе, а объяснить его языком, понятным гражданским работодателям.
К примеру, вместо простого указания должности «наводчик» можно описать навыки точного выполнения задач, соблюдения инструкций и командной работы. Опыт командира следует представить через управленческие компетенции: принятие решений в условиях давления, организацию работы и ответственность за людей.
Для этого можно воспользоваться специальным инструментом VeteranHub, помогающим адаптировать военный опыт для резюме.

Обучение и переквалификация

Дополнительная учеба может помочь ветеранам изменить профессиональное направление, претендовать на более высокую зарплату или устроиться в сферу, где раньше их не рассматривали как кандидатов.
Для этого есть государственные, городские и международные программы. Среди доступных возможностей:
  • Ваучер от Государственной службы занятости. Они покрывают обучение на сумму до 30280 грн.
  • Программа Минветеранов «Профессиональная адаптация». Предусматривает компенсацию до 45 тыс. грн на курсы, получение второго образования или переквалификацию.
  • Платформа «Образование для ветеранов». Здесь доступно более 1200 образовательных программ по всей Украине — от коротких курсов до бакалавриата и магистратуры.
  • Ветеранская программа университетов. Такие инициативы уже ввели, в частности, ДНУ, УКУ, КНУСА, ЛНУ им. Франко и KSE.
  • Внутреннее обучение в компаниях. Некоторые работодатели готовы самостоятельно обучать кандидатов, видя их потенциал и мотивацию.
Отдельно можно использовать грантовые программы для обучения или начала собственного дела. К примеру, программа «єРобота» предусматривает гранты до 250 тыс. грн на открытие бизнеса, Украинский ветеранский фонд — до 1,5 млн грн на ветеранский бизнес. Также международные доноры финансируют бесплатные образовательные курсы и программы по карьерной поддержке.

Зарплатные ожидания: разница между военной и гражданской работой

При поиске работы ветераны могут столкнуться с ощутимой разницей между доходами во время службы и предложениями на гражданском рынке. К примеру, если в Силах обороны человек получал 100 тыс. грн и более с учетом боевых выплат, то средняя зарплата на гражданском посту может составлять 25−30 тыс. грн.
Такая разница иногда рассматривается как несправедливость, отмечают эксперты. Однако военная и гражданская системы оплаты труда работают по разным принципам.
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В войске размер выплат зависит от выслуги лет, звания, надбавок за опасность, места службы и участия в боевых действиях. То есть часть вознаграждения напрямую связана с риском.
В бизнесе зарплата определяется, прежде всего, тем, какую пользу работник может принести компании и какие финансовые возможности имеет работодатель. Например, в сфере продаж доход часто зависит от результатов работы, а для руководителя важны умение организовывать процессы, управлять командой и достигать поставленных целей.
Также при сравнении доходов следует учитывать различные составляющие вознаграждения. В армии это фиксированная ставка и надбавки, в частности, за участие в боевых действиях. В гражданской работе в общую компенсацию могут входить льготы, медицинское страхование, оплата обучения и перспективы карьерного роста.
Создано с помощью ИИ
Создано с помощью ИИ
Американский военный Том Вульф в книге о переходе от армии к гражданской карьере предлагает формулу для оценки рыночной стоимости военного опыта:
Рыночная зарплата = общая военная зарплата — доплаты риска, бонусы, жилье, льготы.
После такого перерасчета сумма может быть на 20% ниже или выше предыдущего военного дохода. Чтобы претендовать на аналогичный уровень оплаты в бизнесе, ветерану следует показать, какую ценность его опыт и навыки могут создать для работодателя.
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Почему работодатели не дают обратной связи

Одна из самых распространенных проблем при трудоустройстве — отсутствие обратной связи после отклика на вакансию. Ветераны могут предполагать, что причина отказа связана с их военным прошлым или предубеждениями работодателя.
Однако часто компании не отвечают кандидатам независимо от их опыта. На рынке труда до сих пор недостаточно сформирована культура коммуникации с людьми, подавшими резюме, поэтому проблема касается не только ветеранов.
Пока ситуация не изменилась, специалисты советуют продолжать поиск и не останавливаться после одного отклика. Чем больше вакансий рассматривает кандидат, тем выше его шансы получить приглашение на собеседование.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ВоеннослужащийРынок трудаРабота
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