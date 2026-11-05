Как ветерану найти работу: резюме, поиск и зарплата

Возвращение в гражданскую жизнь после военной службы часто предполагает поиск новой работы и построение профессиональной карьеры. Однако этот процесс требует времени: ветеранам приходится адаптировать военный опыт к требованиям работодателей, пересматривать зарплатные ожидания и при необходимости овладевать новыми навыками.

Специалисты work.ua советуют не спешить с трудоустройством, подготовить понятное резюме и использовать доступные программы обучения и переквалификации. Вот на что следует обратить внимание при поиске работы после службы.

Когда начинать поиск работы ветерана

Начинать искать работу следует тогда, когда человек испытывает внутреннюю готовность к этому. После службы можно взять паузу, побыть с собой и определиться, чего хочется от следующего этапа жизни.

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Работа является не только источником дохода, но и частью возвращения гражданской жизни. Однако спешка может усложнить этот процесс. Поэтому сначала важно понять собственные потребности и цели, а затем переходить к поиску вакансий.

Как составить резюме и адаптировать военный опыт

При составлении резюме важно не обесценивать опыт, полученный на службе, а объяснить его языком, понятным гражданским работодателям.

К примеру, вместо простого указания должности «наводчик» можно описать навыки точного выполнения задач, соблюдения инструкций и командной работы. Опыт командира следует представить через управленческие компетенции: принятие решений в условиях давления, организацию работы и ответственность за людей.

Для этого можно воспользоваться специальным инструментом VeteranHub , помогающим адаптировать военный опыт для резюме.

Обучение и переквалификация

Дополнительная учеба может помочь ветеранам изменить профессиональное направление, претендовать на более высокую зарплату или устроиться в сферу, где раньше их не рассматривали как кандидатов.

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Для этого есть государственные, городские и международные программы. Среди доступных возможностей:

Ваучер от Государственной службы занятости. Они покрывают обучение на сумму до 30280 грн.

Программа Минветеранов «Профессиональная адаптация». Предусматривает компенсацию до 45 тыс. грн на курсы, получение второго образования или переквалификацию.

Платформа «Образование для ветеранов». Здесь доступно более 1200 образовательных программ по всей Украине — от коротких курсов до бакалавриата и магистратуры.

Ветеранская программа университетов. Такие инициативы уже ввели, в частности, ДНУ, УКУ, КНУСА, ЛНУ им. Франко и KSE.

Внутреннее обучение в компаниях. Некоторые работодатели готовы самостоятельно обучать кандидатов, видя их потенциал и мотивацию.

Отдельно можно использовать грантовые программы для обучения или начала собственного дела. К примеру, программа «єРобота» предусматривает гранты до 250 тыс. грн на открытие бизнеса, Украинский ветеранский фонд — до 1,5 млн грн на ветеранский бизнес. Также международные доноры финансируют бесплатные образовательные курсы и программы по карьерной поддержке.

Зарплатные ожидания: разница между военной и гражданской работой

При поиске работы ветераны могут столкнуться с ощутимой разницей между доходами во время службы и предложениями на гражданском рынке. К примеру, если в Силах обороны человек получал 100 тыс. грн и более с учетом боевых выплат, то средняя зарплата на гражданском посту может составлять 25−30 тыс. грн.

Такая разница иногда рассматривается как несправедливость, отмечают эксперты. Однако военная и гражданская системы оплаты труда работают по разным принципам.

В войске размер выплат зависит от выслуги лет, звания, надбавок за опасность, места службы и участия в боевых действиях. То есть часть вознаграждения напрямую связана с риском.

В бизнесе зарплата определяется, прежде всего, тем, какую пользу работник может принести компании и какие финансовые возможности имеет работодатель. Например, в сфере продаж доход часто зависит от результатов работы, а для руководителя важны умение организовывать процессы, управлять командой и достигать поставленных целей.

Также при сравнении доходов следует учитывать различные составляющие вознаграждения. В армии это фиксированная ставка и надбавки, в частности, за участие в боевых действиях. В гражданской работе в общую компенсацию могут входить льготы, медицинское страхование, оплата обучения и перспективы карьерного роста.

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Американский военный Том Вульф в книге о переходе от армии к гражданской карьере предлагает формулу для оценки рыночной стоимости военного опыта:

Рыночная зарплата = общая военная зарплата — доплаты риска, бонусы, жилье, льготы.

После такого перерасчета сумма может быть на 20% ниже или выше предыдущего военного дохода. Чтобы претендовать на аналогичный уровень оплаты в бизнесе, ветерану следует показать, какую ценность его опыт и навыки могут создать для работодателя.

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Почему работодатели не дают обратной связи

Одна из самых распространенных проблем при трудоустройстве — отсутствие обратной связи после отклика на вакансию. Ветераны могут предполагать, что причина отказа связана с их военным прошлым или предубеждениями работодателя.

Однако часто компании не отвечают кандидатам независимо от их опыта. На рынке труда до сих пор недостаточно сформирована культура коммуникации с людьми, подавшими резюме, поэтому проблема касается не только ветеранов.