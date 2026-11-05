Чаевые через QR-код: нужно ли платить налоги

Клиенты все чаще оставляют чаевые не наличными, а переводом через QR-код.

А вот облагаются ли такие средства, объяснили в ГНС.

«Да. Неважно, как клиент передал чаевые: наличными или через QR-код. Уплата налогов зависит от того, кто их получил: работник или заведение» — пишу ГНС.

Если чаевые поступили работнику

Если QR-код ведет на карту работника, это его личный доход. С него нужно оплатить:

18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% военного сбора.

Заведение в этом случае налоги не содержит, поэтому работник делает это сам: подает декларацию и платит налоги.

Например

Клиент перечислил работнику 1000 грн. Налоги составят 180 грн НДФЛ и 50 грн военного сбора. Следовательно, работнику останется 770 грн.

Если чаевые сначала получил заведение

Когда гость оставляет чаевые через терминал заведения вместе с общим счетом или на счет предприятия или ФЛП, тогда заведение должно отразить эти средства в учете. И когда заведение выплачивает их работнику, то само содержит НДФЛ и военный сбор и перечисляет их в бюджет. Работнику дополнительно уплачивать ничего не нужно.

Можно ли считать чаевые подарком

«Нет. Регулярные чаевые за предоставленные услуги не являются не облагаемым налогом подарком, даже если в назначении платежа написано «благодарность» или «на кофе"" — пишет ГНС.

Нужно ли подавать декларацию всякий раз, когда поступили чаевые?

Нет. Отчетным периодом для физического лица календарный год, поэтому декларацию подают один раз в год. В течение года работник просто фиксирует полученные чаевые, а затем:

до 1 мая следующего года представляет одну декларацию с общей суммой чаевых за год;

до 1 августа платит НДФЛ и военный сбор с этой суммы.

К примеру, чаевые за 2026 год нужно задекларировать до 1 мая 2027 года, а налоги уплатить до 1 августа 2027 года. Декларацию можно подать через электронный кабинет налогоплательщика.

Если же налоги удержало заведение, подавать декларацию только через эти средства не нужно.

Что следует сделать работнику

В течение года работнику следует просто вести такой учет для себя. Законодательство не требует отдельного журнала или отчетности для этого, но итог за год все же нужно уметь подтвердить. Поэтому можно хранить выписки с карты или вести таблицу с датой и суммой. Это удобно еще и потому, что чаевые нужно отделить от других поступлений, которые могут быть за год у работника, например: возврат долга или перевод от родственников.