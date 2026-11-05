Сравнение средних зарплат и налогов в Украине и ЕС

Миллионы наших сограждан на собственном опыте увидели, что цены в супермаркетах Польши, Чехии или даже Франции зачастую не слишком выше украинских.

Однако при подобных чеках в магазинах европейцы спокойно откладывают деньги, а у украинцев средняя зарплата исчерпывается практически «под ноль».

Чтобы понять, почему так происходит, недостаточно просто переводить евро, злотые или лиры в гривне. Главное — покупательная способность: сколько базовых товаров и услуг человек может позволить себе на одну месячную зарплату «на руки».

Германии, Польше, Чехии, Франции и Турции. Finance.ua сравнил цены в Украине и в пяти странах, где оказалось больше всего украинских беженцев —

Заработная плата и налоги

Сравнивать доходы следует не по так называемым «грязным» суммам (gross), а по тем деньгам, которые реально зачисляются на банковскую карточку после вычета налогов и социальных взносов (netto).

В Украине средняя заработная плата на осень 2026 года составляет около 31,89 тыс. гривен.

После уплаты НДФЛ (18%) и военного сбора (5%) «чистыми» работник получает примерно 24,55 тыс. гривен (около 485 евро по текущему курсу 50,56 гривны за евро).

В ЕС

В большинстве европейских стран система налогообложения является прогрессивной: чем больше доход, тем выше ставка налога. Кроме того, ощутимую часть заработка составляют отчисления на медицинское и социальное страхование.

Польша

Средняя зарплата на руки составляет ориентировочно 6,1 тыс. злотых (около 1,4 тыс. евро или ~70,6 тыс. гривен).

Чехия

После уплаты налогов и взносов средняя чистая зарплата составляет около 36,5 тыс. кронов (около 1,46 тыс. евро или ~73,8 тыс. гривен).

Турция

Средняя чистая заработная плата в крупных городах составляет около 50,75 тыс. турецких лир (около 910 евро или 46 тыс. гривен).

Франция

Средняя чистая зарплата после уплаты всех социальных взносов и подоходного налога составляет около 2,5 тыс. евро (126,4 тыс. гривен). Официальная минимальная зарплата «чистыми» (SMIC) составляет ~1,43 тыс. евро

Германия

Из-за сложной системы налоговых классов сумма существенно отличается, но средняя чистая зарплата одинокого работника без детей составляет ориентировочно 2,7 тыс. евро (~136,5 тыс. гривен).

Средние чистые доходы и уровень налоговой нагрузки