0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Увеличатся ли тарифы на коммуналку после рекомендаций МВФ: позиция Минэнерго

Личные финансы
149
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Подсчет коммунальных тарифов
Подсчет коммунальных тарифов
Рекомендации МВФ по постепенному повышению тарифов на газ и свет не означают, что украинцам в ближайшее время придется платить больше. В Министерстве энергетики заявили, что мораторий на повышение цен остается в силе, а изменять систему тарифообразования можно будет только после завершения военного положения.

Что планируют изменить

В Минэнерго объяснили, что Украина разрабатывает долгосрочную Дорожную карту реформы энергетического сектора.
Одним из главных направлений документа станет защита домохозяйств от финансовой нагрузки. В частности:
  • правительство работает над усовершенствованием системы адресной помощи в виде субсидий и льгот;
  • Также вместе с международными партнерами планируют создать единую онлайн-платформу по принципу единой платежки. Она должна объединить счета за коммунальные услуги и информацию о государственной поддержке в одном интерфейсе и интегрироваться с государственными реестрами на базе Действия.
В ведомстве подчеркнули, что адресная социальная поддержка должна стать первым этапом преобразований.
«Сначала действенная модель поддержки украинских семей, и только потом изменения в ценообразовании», — отметили в министерстве.

Что означают рекомендации МВФ

В Минэнерго объяснили, что технический отчет МВФ содержит оценку украинской системы энергетических субсидий и несколько возможных сценариев ее реформирования. Расчеты базируются в частности на структуре потребления домохозяйств за 2021 год.
В ведомстве подчеркнули, что приведенные в отчете сценарии являются аналитическими расчетами, а не обязательствами Украины. Они не предполагают немедленного повышения тарифов.
Читайте также
Дорожная карта энергетической реформы от Минэнерго будет также охватывать восстановление устойчивости энергосистемы после российских атак, оздоровление энергетических рынков и совершенствование корпоративного управления государственными энергетическими компаниями.
Разработка документа является частью международных обязательств Украины и ее интеграции в европейский энергетический рынок. В Минэнерго отметили, что реформа должна помочь приблизить украинскую энергетику к европейским стандартам и содействовать вступлению страны в ЕС.
Ранее мы сообщали, что в МВФ утверждают, что Украина ежегодно тратит миллиарды гривен на сдерживание цен на газ и электроэнергию для населения. Поэтому и советуют постепенно повысить тарифы. Рассматривались два сценария.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ТарифыКоммунальные услуги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems