Увеличатся ли тарифы на коммуналку после рекомендаций МВФ: позиция Минэнерго

Рекомендации МВФ по постепенному повышению тарифов на газ и свет не означают, что украинцам в ближайшее время придется платить больше. В Министерстве энергетики заявили, что мораторий на повышение цен остается в силе, а изменять систему тарифообразования можно будет только после завершения военного положения.

Что планируют изменить

В Минэнерго объяснили , что Украина разрабатывает долгосрочную Дорожную карту реформы энергетического сектора.

Одним из главных направлений документа станет защита домохозяйств от финансовой нагрузки. В частности:

правительство работает над усовершенствованием системы адресной помощи в виде субсидий и льгот;

Также вместе с международными партнерами планируют создать единую онлайн-платформу по принципу единой платежки. Она должна объединить счета за коммунальные услуги и информацию о государственной поддержке в одном интерфейсе и интегрироваться с государственными реестрами на базе Действия.

В ведомстве подчеркнули, что адресная социальная поддержка должна стать первым этапом преобразований.

«Сначала действенная модель поддержки украинских семей, и только потом изменения в ценообразовании», — отметили в министерстве.

Что означают рекомендации МВФ

В Минэнерго объяснили, что технический отчет МВФ содержит оценку украинской системы энергетических субсидий и несколько возможных сценариев ее реформирования. Расчеты базируются в частности на структуре потребления домохозяйств за 2021 год.

В ведомстве подчеркнули, что приведенные в отчете сценарии являются аналитическими расчетами, а не обязательствами Украины. Они не предполагают немедленного повышения тарифов.

Дорожная карта энергетической реформы от Минэнерго будет также охватывать восстановление устойчивости энергосистемы после российских атак, оздоровление энергетических рынков и совершенствование корпоративного управления государственными энергетическими компаниями.

Разработка документа является частью международных обязательств Украины и ее интеграции в европейский энергетический рынок. В Минэнерго отметили, что реформа должна помочь приблизить украинскую энергетику к европейским стандартам и содействовать вступлению страны в ЕС.