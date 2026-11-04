Обмен копеек на гривне: условия и тарифы украинских банков
Сколько стоит обменять копейки на банкноты
- ПриватБанк — услуга не тарифицируется, однако в кассах принимают только копейки, выведенные из обращения;
- Ощадбанк — 0,5% от суммы, но не менее 50 грн;
- ПУМБ — бесплатный обмен монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек;
- Поликомбанк — 30 грн за 1000 монет (для юридических лиц и ФЛП);
- Укрсиббанк — 0,5% на сумму свыше 1000 грн, но не менее 50 грн;
- Кредобанк — 5 грн за каждые 100 штук монет.
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