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Обмен копеек на гривне: условия и тарифы украинских банков

Личные финансы
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Граждане могут обращаться в банковские учреждения для замены металлических денег на бумажные
Граждане могут обращаться в банковские учреждения для замены металлических денег на бумажные
Украинцы могут обменять накопившиеся монеты на банкноты в банках, однако условия такой услуги отличаются в зависимости от финучреждения. Одни банки производят обмен бесплатно, другие взимают комиссию, размер которой может зависеть от суммы или количества монет.
Об этом сообщает сайт Новости.Live.

Сколько стоит обменять копейки на банкноты

Граждане могут обращаться в банковские учреждения для замены металлических денег на бумажные. Единого тарифа на такую ​​услугу в Украине нет, поэтому перед визитом следует уточнить условия в конкретном учреждении. Комиссия может зависеть от количества монет, общей суммы и других факторов.
Перед обращением также следует уточнить, принимает ли банк оборотные монеты, а не только изъятые из обращения. Некоторые финучреждения такой услуги не предоставляют.
По состоянию на ноябрь 2026 года в разных финучреждениях действуют следующие тарифы:
  • ПриватБанк — услуга не тарифицируется, однако в кассах принимают только копейки, выведенные из обращения;
  • Ощадбанк — 0,5% от суммы, но не менее 50 грн;
  • ПУМБ — бесплатный обмен монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек;
  • Поликомбанк — 30 грн за 1000 монет (для юридических лиц и ФЛП);
  • Укрсиббанк — 0,5% на сумму свыше 1000 грн, но не менее 50 грн;
  • Кредобанк — 5 грн за каждые 100 штук монет.

Какие монеты изъяли из обращения

Монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек всех лет чеканки полностью утратили платежеспособность. Ими больше нельзя рассчитываться в магазинах, общественном транспорте и других товарах и услугах.
Также регулятор постепенно изымает из употребления 10 копеек и 1 гривну золотистого цвета. Наличный оборот пополнили номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен серебристого цвета. На них можно обменять потерявшие статус платежного средства банкноты национальной валюты.
По материалам:
Novyny.live
ДеньгиПерсональные финансыБанки Украины
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