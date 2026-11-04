Обмен копеек на гривне: условия и тарифы украинских банков

Граждане могут обращаться в банковские учреждения для замены металлических денег на бумажные

Украинцы могут обменять накопившиеся монеты на банкноты в банках, однако условия такой услуги отличаются в зависимости от финучреждения. Одни банки производят обмен бесплатно, другие взимают комиссию, размер которой может зависеть от суммы или количества монет.

Об этом сообщает сайт Новости.Live.

Нумизматика переживает новую волну популярности: заработок на монетах обсуждается в соцсетях, а некоторые выпуски НБУ разлетаются в считанные минуты. Узнайте, как реально работает рынок монет на воркшопе «Нумизматика в Украине» от Академии Минфин

Сколько стоит обменять копейки на банкноты

Граждане могут обращаться в банковские учреждения для замены металлических денег на бумажные. Единого тарифа на такую ​​услугу в Украине нет, поэтому перед визитом следует уточнить условия в конкретном учреждении. Комиссия может зависеть от количества монет, общей суммы и других факторов.

Перед обращением также следует уточнить, принимает ли банк оборотные монеты, а не только изъятые из обращения. Некоторые финучреждения такой услуги не предоставляют.

По состоянию на ноябрь 2026 года в разных финучреждениях действуют следующие тарифы:

ПриватБанк — услуга не тарифицируется, однако в кассах принимают только копейки, выведенные из обращения;

Ощадбанк — 0,5% от суммы, но не менее 50 грн;

ПУМБ — бесплатный обмен монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек;

Поликомбанк — 30 грн за 1000 монет (для юридических лиц и ФЛП);

Укрсиббанк — 0,5% на сумму свыше 1000 грн, но не менее 50 грн;

Кредобанк — 5 грн за каждые 100 штук монет.

Какие монеты изъяли из обращения

Монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек всех лет чеканки полностью утратили платежеспособность. Ими больше нельзя рассчитываться в магазинах, общественном транспорте и других товарах и услугах.