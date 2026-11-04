Блокировка банковской карты работника: обязан ли работодатель выплачивать зарплату

Блокировка банковской карты или счета работника не освобождает работодателя от обязанности своевременно выплачивать заработную плату. В то же время, такая ситуация может усложнить перечисление средств и создать риск возникновения задолженности.

Об этом сообщают эксперты портала budni.robota.ua.

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Несет ли работодатель ответственность, если банк заблокировал карточку работника

Сам факт блокировки карты не освобождает работодателя от обязанности выплатить заработную плату в установленные сроки.

Если банковская карта работника заблокирована, работодателю следует действовать по следующему алгоритму:

в письменном виде уведомить работника о невозможности перечисления средств на предыдущий счет и предложить предоставить новые реквизиты;

предложить другой законный способ выплаты, в частности выдачу наличных через кассу предприятия, если это возможно, или почтовый перевод;

зафиксировать переписку и принятые меры по своевременной выплате;

не удерживать зарплату до момента разблокирования карты без надлежащего правового основания.

Если работодатель своевременно сформировал платежное поручение, но банк не засчитал средства из-за блокирования счета, это имеет значение для оценки его вины и ответственности. Однако сам факт отправки платежного поручения не всегда означает, что обязанность по выплате зарплаты выполнена.

Лучшее для работодателя — подтвердить, что он не только пытался перечислить средства, но и принял надлежащие меры для выплаты зарплаты другим способом. В этом случае ответственность не наступает.

Считается ли зарплата выплаченной вовремя, если банк заблокировал карту или счет

Решающее значение имеет то, были ли средства фактически зачислены на банковский счет работника и мог ли он ими распоряжаться.

Именно перечисление денег еще не во всех случаях означает, что работодатель должным образом исполнил долг по выплате заработной платы.

Вот несколько типичных ситуаций, чтобы выяснить, как действовать работодателю в каждом случае:

Если заблокирована только платежная карта, а счет IBAN остается активным и средства зачислены и доступны работнику через другие каналы, зарплата считается выплаченной вовремя. Сама блокировка карты не свидетельствует о невыплате зарплаты. Если денежные средства зачислены на счет, но банк полностью ограничил возможность ими распоряжаться, именно зачисление еще не гарантирует надлежащего выполнения работодателем обязанности по выплате зарплаты. В такой ситуации есть риск, что выплату не признают должным образом осуществленной. Если банк отклонил платеж или вернул средства работодателю, зарплата фактически не выплачена. Поэтому работодателю следует организовать ее выплату другим способом. Если счет закрыт или заблокирован для зачисления средств и перевод не состоялся, зарплата также не считается должным образом выплаченной.

Если счет полностью заблокирован и работник не может распоряжаться денежными средствами, существует риск признания зарплаты фактически невыплаченной.

Может ли работодатель перечислить зарплату на другой счет работника

Работодатель может перечислить зарплату на другой счет работника. Если работник сообщил о блокировке карты до даты выплаты, это позволяет заранее изменить реквизиты и избежать задержки. Для этого работник должен подать письменное заявление с указанием новых банковских реквизитов.

После получения заявления работодателю следует перечислить средства на новый счет в установленный срок и сохранить подтверждение платежа. Это поможет подтвердить своевременность выплаты при возникновении спора.

Может ли работник требовать выплату зарплаты наличными деньгами или на другой счет

Работник может обратиться к работодателю с просьбой перечислять зарплату на другой банковский счет или выплачивать ее наличными. Для изменения счета следует подать письменное заявление с новыми реквизитами.

Выплата наличными через кассу предприятия также возможна при соблюдении требований кассовой дисциплины, бухгалтерского учета и налогового законодательства.

Что делать, если банк вернул зарплатный платеж или не засчитал средства

Если банк вернул зарплатный платеж или денежные средства вообще не были зачислены на счет работника, работодателю нужно повторно организовать выплату после выяснения судьбы первого перевода. Речь идет не о двойной выплате, а о повторном перечислении той же суммы, которую работник не получил.

Как действовать работодателю в такой ситуации:

получить подтверждение от банка об отклонении или возврате платежа и проверить, поступили ли средства обратно на счет работодателя;

в письменном виде уведомить работника о том, что платеж не прошел, и объяснить причину, если она известна;

предложить работнику предоставить новые банковские реквизиты или согласовать другой способ получения заработной платы;

повторно перечислить зарплату на новый счет или выплатить ее другим законным способом, не откладывая это до следующей даты выплаты;

сохранить банковские документы, заявление работника и подтверждение повторного перевода.

Несет ли работодатель ответственность, если работник не сообщил о блокировке карты

Если работодатель своевременно перечислил зарплату, а работник не сообщил о блокировке карты, работодатель не обязательно будет нести ответственность. Все зависит от того, поступили ли деньги на счет. Если платеж вернулся или средства не были засчитаны, работодателю нужно решить вопрос с выплатой зарплаты.

Если работник не сообщил работодателю о блокировании счета, а зарплату вовремя перечислили по предоставленным им реквизитам, работодатель может ссылаться на то, что со своей стороны принял необходимые меры для выплаты. В то же время, отсутствие уведомления от работника не освобождает работодателя автоматически от всех обязательств, если средства фактически не были выплачены.

Имеет ли работник право на компенсацию за задержку зарплаты

Заработная плата, своевременно не полученная по вине работника, не подлежит компенсации. Поэтому если работник не сообщил работодателю о блокировании счета, это может иметь значение для определения причин задержки. В то же время важно выяснить, привело ли именно бездействие работника к тому, что он не получил средства вовремя.