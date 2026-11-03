Помощь ВПЛ продлили до конца февраля, но получат ее не все

В ноябре переселенцы будут получать пособие на проживание по действующим правилам. Программу продлили до 28 февраля 2027 года, а части семей выплаты возобновляются автоматически.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров № 1087.

В сентябре Кабмин принял постановление № 1087, которым изменил порядок предоставления помощи ВПЛ, утвержденный постановлением № 332. Новый шестимесячный период стартовал 1 сентября 2026 года и продлится до 28 февраля 2027 года.

Ноябрьские выплаты включаются в этот период. Однако получат их только те, кто и дальше соответствует требованиям программы.

Размер ежемесячного пособия не изменился:

детям и людям с инвалидностью выплачивают 3 000 гривен;

остальным получателям — 2 000 гривен.

Средства начисляются на каждого члена семьи, который отвечает условиям программы.

Кому автоматически возобновляются выплаты

Автоматическое обновление предусмотрено для переселенцев, которые получали помощь по состоянию на 31 августа 2026 года и до сих пор имеют на нее право. Таким семьям не нужно повторно подавать заявление только потому, что закончился предыдущий период.

Отдельно правительство урегулировало выплаты детям из семей ВПЛ, которым помощь назначили без учета доходов родителей. Для них выплаты на новый период также продолжаются автоматически.

Какие требования нужно выполнить для получения помощи

При рассмотрении заявления Пенсионный фонд проверяет, соответствует ли семья критериям программы. Для большинства взрослых ключевым является доход: в 2026 году среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 10 380 гривен.

Если выплата не возобновилась или изменились обстоятельства, переселенцам советуют обратиться в Пенсионный фонд, чтобы выяснить причину.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что некоторые получатели пенсий и страховых выплат обязаны ежегодно проходить физическую идентификацию до 31 декабря. Это требование касается людей, временно проживающих за границей или на временно оккупированных территориях, независимо от того, имеют ли они статус внутренне перемещенного лица.

В то же время для пенсионеров со статусом ВПЛ, переехавших с временно оккупированной территории на подконтрольную Украине территорию, предусмотрено исключение.