Сколько стоит жизнь в Украине и Европе: сравниваем зарплаты и расходы

Массовый выезд украинцев в Европу заставил по-новому взглянуть на собственные кошельки. Миллионы наших сограждан на собственном опыте увидели, что цены в супермаркетах Польши, Чехии или даже Франции зачастую не слишком выше украинских. Однако при подобных чеках в магазинах европейцы спокойно откладывают деньги, а у украинцев средняя зарплата исчерпывается практически «под ноль».

Чтобы понять, почему так происходит, недостаточно просто переводить евро, злотые или лиры в гривну. Главное — покупательная способность: сколько базовых товаров и услуг человек может позволить себе на одну месячную зарплату «на руки».

Finance.ua сравнил цены на продукты, топливо, лекарства, транспорт, связь и досуг в Украине и в пяти странах, где оказалось больше всего украинских беженцев — Германии, Польше, Чехии, Франции и Турции.

Заработная плата и налоги

Сравнивать доходы следует не по так называемым «грязным» суммам (gross), а по тем деньгам, которые реально зачисляются на банковскую карточку после вычета налогов и социальных взносов (netto).

В Украине средняя заработная плата на осень 2026 года составляет около 31,89 тыс. гривен. После уплаты НДФЛ (18%) и военного сбора (5%) «чистыми» работник получает примерно 24,55 тыс. гривен (около 485 евро по текущему курсу 50,56 гривны за евро).

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В большинстве европейских стран система налогообложения является прогрессивной: чем больше доход, тем выше ставка налога. Кроме того, ощутимую часть заработка составляют отчисления на медицинское и социальное страхование.

Польша: средняя зарплата на руки составляет ориентировочно 6,1 тыс. злотых (около 1,4 тыс. евро или ~70,6 тыс. гривен).

Чехия: после уплаты налогов и взносов средняя чистая зарплата составляет около 36,5 тыс. крон (приблизительно 1,46 тыс. евро или ~73,8 тыс. гривен).

Турция: средняя чистая заработная плата в крупных городах составляет около 50,75 тыс. турецких лир (около 910 евро или 46 тыс. гривен).

Франция: средняя чистая зарплата после уплаты всех социальных взносов и подоходного налога составляет около 2,5 тыс. евро (~126,4 тыс. гривен). Официальная минимальная зарплата «чистыми» (SMIC) составляет ~1,43 тыс. евро.

Германия: из-за сложной системы налоговых классов сумма существенно отличается, но средняя чистая зарплата одинокого работника без детей составляет ориентировочно 2,7 тыс. евро (~136,5 тыс. гривен).

Средние чистые доходы и уровень налоговой нагрузки

Страна Средняя чистая зарплата (местный эквивалент) Средняя чистая зарплата (евро) Средняя налоговая нагрузка на работника Украина 24,55 тыс. гривен 485 евро 23 % Турция 50,75 тыс. лир 910 евро 20–27 % Польша 6,1 тыс. злотых 1 400 евро 26–30 % Чехия 36,5 тыс. крон 1 460 евро 24–28 % Франция 2,5 тыс. евро 2 500 евро 22–28 % Германия 2,7 тыс. евро 2 700 евро 35–42 %

Продуктовая корзина

Если сравнивать абсолютные цены в обычных супермаркетах, то в Украине продуктовая корзина стоит дешевле, чем в Германии, Франции или Чехии, и находится примерно на одном уровне с Польшей и Турцией.

Однако отношение этих расходов к общему доходу кардинально изменяет картину.

Для сравнения возьмем стандартный набор базовых продуктов в месяц для одного человека: хлеб, молоко, яйца, куриное филе, свинину, картофель, яблоки, рис, сыр и подсолнечное или оливковое масло.

В Украине такая базовая корзина стоит около 4200 гривен в месяц (примерно 83 евро).

В Турции аналогичный набор товаров обойдется ориентировочно в 3600 лир (около 65 евро).

В Польше аналогичный набор в сетях типа Biedronka или Lidl обойдется в 420 злотых (около 97 евро).

В Чехии затраты на базовую еду составят примерно 2950 крон (около 118 евро).

В Германии продуктовый набор обойдется ориентировочно в 210 евро.

Во Франции на аналогичные покупки в сетях Carrefour или Auchan уйдет около 240 евро.

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Стоимость базовых продуктов питания

Продукт Украина (гривен / евро) Турция (лира / евро) Польша (злотый / евро) Чехия (крона / евро) Франция (евро) Германия (евро) Молоко (1 л) 48 гривен (0,95 евро) 38 лір (0,68 евро) 3,80 злотых (0,88 евро) 25 крон (1,00 евро) 1,15 евро 1,05 евро Хлеб белый (500 г) 32 гривен (0,63 евро) 25 лир (0,45 евро) 4,90 злотых (1,14 евро) 38 крон (1,52 евро) 1,85 евро 1,80 евро Яйца (10 шт.) 72 гривен (1,42 евро) 65 лир (1,17 евро) 9,50 злотых (2,21 евро) 58 крон (2,32 евро) 3,10 евро 2,40 евро Куриное филе (1 кг) 210 гривен (4,15 евро) 180 лир (3,23 евро) 24 злотых (5,58 евро) 185 крон (7,40 евро) 11,80 евро 9,50 евро Картошка (1 кг) 28 гривен (0,55 евро) 22 лир (0,39 евро) 3,20 злотых (0,74 евро) 24 кроны (0,96 евро) 1,60 евро 1,40 евро Твердый сыр (1 кг) 390 гривен (7,71 евро) 320 лир (5,74 евро) 34 злотых (7,90 евро) 240 крон (9,60 евро) 13,50 евро 11,50 евро Вместе базовая корзина (месяц) 4,2 тыс. гривен (83 евро) 3,6 тыс. лир (65 евро) 420 злотых (97 евро) 2,95 тыс. крон (118 евро) 240 евро 210 евро Доля от чистой зарплаты 17,1 % 7,1 % 6,9 % 8,1 % 9,6 % 7,8 %

То есть украинец вынужден отдавать за базовый набор продуктов 17,1% своего дохода. В то же время житель Франции, Германии или Польши тратит на аналогичную еду всего 7−9,5% среднего заработанного дохода.

Впрочем, цены на отдельные категории товаров в Западной Европе могут удивить даже по сравнению с турецким рынком. На форуме Finance.ua пользователь показывает это на примере мясного ассортимента:

«Во Франции говядина от 17 евро, в Турции — от 20 евро. Но во Франции такой безумный выбор мясных продуктов! Мне больше нравится идентична львовской кровянка — цена от 10 евро за килограмм».

Другой пользователь добавляет , что на локальных базарчиках можно существенно экономить:

«Картофель — 30 лир, самые дорогие помидоры — 130. Оливки 250−350 лир за килограмм, я насчитал более 30 видов».

Цены на топливо

Топливо — еще один существенный пункт расходов, который оказывает непосредственное влияние на ежедневный бюджет водителей и формирует стоимость всех логистических услуг в стране.

По состоянию на осень 2026 цены на АЗС находятся на следующих отметках:

Украина: бензин А-95 стоит около 90,00 гривен/л (1,78 евро), дизель — около 102,00 гривен/л (2,02 евро).

Турция: бензин А-95 — 79,80 лир/л (1,43 евро), дизель — 96,70 лир/л (1,73 евро).

Польша: бензин А-95 — 6,10 злотых/л (1,41 евро), дизель — 6,30 злотых/л (1,46 евро).

Чехия: бензин А-95 — 39,50 крон/л (1,58 евро), дизель — 38,20 крон/л (1,53 евро).

Франция: бензин А-95 (E10) — 1,82 евро/л, дизель — 1,75 евро/л.

Германия: бензин А-95 — 1,80 евро/л, дизель — 1,72 евро/л.

Если условно сосчитать расходы на 100 литров бензина в месяц (это примерно два полных бака для среднего авто):

В Украине на это уйдет 9 тыс. гривен, что составляет 36,7% средней чистой зарплаты.

В Турции — 7,98 тыс. лир (15,7% от средней зарплаты).

В Польше — 610 злотых (10,0% от зарплаты).

В Чехии — 3,95 тыс. крон (10,8% от зарплаты).

Во Франции — 182 евро (7,3% от зарплаты).

В Германии — 180 евро (6,7% от зарплаты).

Для украинского автомобилиста покупка двух баков топлива в месяц забирает уже более трети месячного дохода, тогда как во Франции или Германии этот расход составляет всего около 7% от месячного бюджета.

Сравнение стоимости топлива и его доступности

Страна Бензин А-95 (за литр) Дизель (за литр) Стоимость 100 л бензина Часть от чистой зарплаты Объем безнина на 1 зарплату Украина 90,00 гривен (1,78 евро) 102,00 гривен (2,02 евро) 9 тис. гривен 36,7 % ~ 272 л Турция 79,80 лир (1,43 евро) 96,70 лир (1,73 евро) 7,98 тыс. лир 15,7 % ~ 636 л Польша 6,10 злотых (1,41 евро) 6,30 злотых (1,46 евро) 610 злотых 10,0 % ~ 1 тыс. л Чехия 39,50 крон (1,58 евро) 38,20 крон (1,53 евро) 3,95 тыс. крон 10,8 % ~ 924 л Франция 1,82 евро 1,75 евро 182 евро 7,3 % ~ 1,37 тыс. л Германия 1,80 евро 1,72 евро 180 евро 6,7 % ~ 1,5 тыс. л

Общественный транспорт

Не все имеют собственные автомобили, поэтому сравнение расходов на транспорт добавляет четкого понимания ежедневной мобильности.

Украина: билет в городском транспорте стоит 12−15 гривен (0,24−0,30 евро). Месячный проездной в большом городе обойдется примерно в 900−1,2 тыс. гривен (18−24 евро).

Турция: в Стамбуле разовый билет по карте стоит 20−25 лир (0,36−0,45 евро), а месячный проездной — ориентировочно 1,53 тыс. лир (27 евро).

Польша: разовый билет в Варшаве стоит 4,40 злотых (1,02 евро), а месячный проездной на все виды транспорта — 100 злотых (23 евро).

Чехия: в Праге разовый билет стоит 30 крон (1,20 евро), а месячная карта — 550 крон (22 евро).

Франция: в Париже (Navigo) проездной в месяц стоит около 86,40 евро, однако во французских провинциальных городах цена падает до 45−60 евро. Кроме того, французские работодатели по закону обязаны компенсировать работнику 50% стоимости транспортного проездного.

Германия: действует единственный проездной Deutschlandticket за 58 евро в месяц для всей страны.

Источник фото: pl. euronews

Благодаря льготам и компенсациям во Франции или Германии расходы пассажира на проезд составляют всего 1,5−2,0% от чистого дохода.

Цены на лекарства

Медицинские системы в Украине и Западной Европе работают по совершенно разным принципам. В Украине большинство препаратов можно свободно приобрести в аптеке за свой счет. В странах ЕС и Турции большинство действенного лекарства отпускается исключительно по рецепту врача, но здесь действует страховая компенсация.

Франция: государственная медицинская страховка (Sécurité sociale) автоматически покрывает от 30% до 100% стоимости рецептурных лекарств. Остальную часть обычно закрывает дополнительная страховка (Mutuelle), которую преимущественно оплачивает работодатель. Для малообеспеченных слоев и беженцев действует программа CSS, по которой лекарства и приемы врачей полностью бесплатны. Германия: пациент платит только фиксированную доплату в размере от 5 до 10 евро за рецептурную упаковку. Польша и Чехия: действует система частичного или полного возмещения государством стоимости препаратов. Турция: государственная система SGK покрывает 80−90% стоимости рецептурного чека.

Источник фото: ici

Безрецептурный аптечный набор (обезболивающее, средство от простуды, спрей для носа, пластырь):

В Украине стоит 650−800 гривен (~13−16 евро).

В Турции — 600−800 лир (~11−14 евро).

В Польше — 70−90 злотых (~16−21 евро).

Во Франции — 28−38 евро.

В Германии — 25−35 евро.

Главное отличие зарубежной медицины — это баланс между ценой лекарства и доступностью самого врача. Если в странах ЕС страховая система покрывает расходы на аптеку, но усложняет запись к специалистам, то в Турции ситуация противоположная. Пользователь на форуме Finance.ua показывает этот контраст на примере Франции:

«Цены на медикаменты в Турции и Франции практически одинаковы. Но в Турции легко и беспроблемно можно попасть к любому узкому медицинскому специалисту и получить современную диагностику и лечение. Во Франции медицина практически отсутствует».

Аренда и жилищные расходы

Это главная статья расходов за границей, забирающая львиную долю дохода.

В Украине аренда однокомнатной квартиры в областном центре вместе с коммунальными услугами занимает от 45% до 70% средней зарплаты (около 14 тыс. гривен).

В Турции аренда 1-комнатной квартиры в крупных городах вместе с коммуналкой стоит от 20 тыс. лир (359 евро), что занимает около 40% среднего дохода.

Во Франции аренда студии или 1-комнатной квартиры в провинциальных городах стоит 600−850 евро, а в Париже — от 1,1 тыс. до 1,5 тыс. евро. В среднем это вычитает 35−45% зарплаты.

В Германии аренда жилья с отоплением стоит 900−1,4 тыс. евро (35−50% дохода).

У Польши и Чехии аренда жилья отнимает 40−50% месячного дохода.

Изображение создано с помощью ИИ

Социальные выплаты и государственная поддержка

Франция: Касса семейных выплат (CAF) выплачивает пособие на детей, а также предоставляет субсидию на аренду жилья (APL), которая может компенсировать от 100 до 300 евро ежемесячно за аренду квартиры для семей с небольшим доходом.

Германия: выплата на ребенка (Kindergeld) составляет 250 евро в месяц, дополнительно действует жилищная помощь (Wohngeld).

Польша: программа «800+» выплачивает 800 злотых в месяц (~185 евро) на каждого ребенка.

Чехия: функционирует система помощи на детей и компенсации расходов на жилье (Příspevek na bydlení).

В Украине выплата при рождении ребенка составляет 41,28 тыс. гривен (из которых 860 гривен выплачиваются ежемесячно), но эффективно работает система жилищных субсидий.

Интернет, связь и досуг

Цифровые услуги и связь: в Украине безлимитный домашний интернет и мобильный тариф стоят 400−600 гривен в месяц (~8−12 евро). Во Франции только мобильная связь стоит 15−25 евро, а домашний интернет — 25−40 евро (суммарно 40−65 евро). Для сравнения: в Германии — 50−75 евро, в Польше — 23−30 евро.

Капучино в кафе: в Украине — 70−90 гривен (1,4−1,8 евро), во Франции — 3,5−4,8 евро, в Германии — 3,8−4,8 евро, в Польше — 14−18 злотых (3,2−4,2 евро).

Абонемент в спортзал: в Украине — 1 тыс. — 1,5 тыс. гривен (20−30 евро), во Франции (сети Basic-Fit, Fitness Park) — 30−45 евро, в Германии — 35−60 евро.

Стоимость услуг, связи и досуга

Услуга Украина (гривен / евро) Турция (лир / евро) Польша (злотых / евро) Чехия (крон / евро) Франция (евро) Германия (евро) Домашний интернет (100+ Мбит/с) 300 гривен (5,93 евро) 350 лир (6,28 евро) 60 злотых (14 евро) 450 крон (18 евро) 32 евро 38 евро Мобильная связь (месяц) 250 гривен (4,94 евро) 280 лир (5,02 евро) 45 злотых (10,50 евро) 350 крон (14 евро) 20 евро 20 евро Капучино 80 гривен (1,58 евро) 90 лир (1,61 евро) 16 злотых (3,70 евро) 80 крон (3,20 евро) 4,10 евро 4,20 евро Абонемент в спортзал (месяц) 1,2 тыс. гривен (23,73 евро) 1,4 тыс. лир (25,13 евро) 150 злотых (35 евро) 900 крон (36 евро) 35 евро 45 евро

Итоговый чек

Модель месячного бюджета для одинокого человека, арендующего 1-комнатную квартиру в большом провинциальном городе, питается дома и платит базовые счета.

Реальный баланс месячных расходов и остатка средств

Статья расходов Украина (гривен / евро) Турция (лир / евро) Польша (злотых / евро) Чехия (крон / евро) Франция (евро) Германия (евро) Чистая средняя зарплата 24,55 тыс. гривен (485 евро) 50,75 тыс. лыр (910 евро) 6,1 тыс. злотых (1,4 тыс. евро) 36,5 тыс. крон (1,46 тыс. евро) 2,5 тыс. евро 2,7 тыс. евро Аренда 1-к квартиры + коммуналка 14 тыс. гривен (277 евро) 20 тыс. лир (359 евро) 2,8 тыс. злотых (650 евро) 17 тыс. крон (680 евро) 780 евро 1,1 тыс. евро Базовая продуктовая корзина 4,2 тыс. гривен (83 евро) 3,6 тыс. лир (65 евро) 420 злотых (97 евро) 2,95 тыс. крон (118 евро) 240 евро 210 евро Транспорт (проездной) 1 тыс. гривен (20 евро) 1,53 тыс. лир (27 евро) 100 злотых (23 евро) 550 крон (22 евро) 30 евро (с компенсацией 50 %) 58 евро Мобильная связь и интернет 550 гривен (11 евро) 630 лир (11 евро) 105 злотых (24 евро) 800 крон (32 евро) 52 евро 58 евро Мелкие бытовые траты и лекарства 900 гривен (18 евро) 800 лир (14 евро) 150 злотых (35 евро) 1 тыс. крон (40 евро) 60 евро 60 евро Всего обязательных трат 20,65 тыс. гривен (409 евро) 26,56 тыс. лир (476 евро) 3,575 тыс. злотых (829 евро) 22,3 тыс. крон (892 евро) 1,162 тыс. евро 1,486 тыс. евро Свободный остаток на карте 3,9 тыс. гривен (76 евро) 24,19 тыс. лир (434 евро) 2,525 тыс. злотых (586 евро) 14,2 тыс. крон (568 евро) 1,338 тыс. евро 1,214 тыс. евро

Как экономить за границей

Используйте мобильные приложения супермаркетов: Сети Carrefour, Lidl, Biedronka и Albert предлагают персональные купоны и накопительные бонусы, что экономит до 20−30% на продуктах. Оформляйте субсидии на жилье: во Франции даже иностранцы и беженцы с официальным статусом имеют право подать заявку в CAF на помощь APL, покрывающей часть аренды. Используйте льготный транспорт: во многих странах действуют корпоративные компенсации (как 50% от работодателя во Франции) или единые льготные проездные. Возвращайте налоги (Tax Return): подача годовой налоговой декларации в ЕС позволяет вернуть от нескольких сотен до 1 тыс. евро излишне уплаченных налогов при наличии детей или расходов на лечение.

Вывод

Главный парадокс покупательной способности сводится к простому распределению: в Украине львиную долю дохода — более 50% — съедают базовые вещи типа еды и заправки авто, тогда как в Центральной и Западной Европе на это уйдет всего 15−20%.

С другой стороны, жилье, сервисы и услуги у нас и в Турции стоят в разы дешевле французских или немецких ценников (хотя во Франции аренду ощутимо смягчают государственные субсидии CAF).

С медициной похожа история: быстрее и дешевле подлечить мелкую простуду в Украине, но от серьезных затрат во время продолжительных болезней гораздо лучше защищает европейская страховка.

В итоге высокие европейские зарплаты действительно «срезаются» сочными счетами за квартиру и услуги.