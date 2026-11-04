Сколько стоит жизнь в Украине и Европе: сравниваем зарплаты и расходы
Заработная плата и налоги
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- Польша: средняя зарплата на руки составляет ориентировочно 6,1 тыс. злотых (около 1,4 тыс. евро или ~70,6 тыс. гривен).
- Чехия: после уплаты налогов и взносов средняя чистая зарплата составляет около 36,5 тыс. крон (приблизительно 1,46 тыс. евро или ~73,8 тыс. гривен).
- Турция: средняя чистая заработная плата в крупных городах составляет около 50,75 тыс. турецких лир (около 910 евро или 46 тыс. гривен).
- Франция: средняя чистая зарплата после уплаты всех социальных взносов и подоходного налога составляет около 2,5 тыс. евро (~126,4 тыс. гривен). Официальная минимальная зарплата «чистыми» (SMIC) составляет ~1,43 тыс. евро.
- Германия: из-за сложной системы налоговых классов сумма существенно отличается, но средняя чистая зарплата одинокого работника без детей составляет ориентировочно 2,7 тыс. евро (~136,5 тыс. гривен).
Средние чистые доходы и уровень налоговой нагрузки
|Страна
|Средняя чистая зарплата (местный эквивалент)
|Средняя чистая зарплата (евро)
|Средняя налоговая нагрузка на работника
|Украина
|24,55 тыс. гривен
|485 евро
|23 %
|Турция
|50,75 тыс. лир
|910 евро
|20–27 %
|Польша
|6,1 тыс. злотых
|1 400 евро
|26–30 %
|Чехия
|36,5 тыс. крон
|1 460 евро
|24–28 %
|Франция
|2,5 тыс. евро
|2 500 евро
|22–28 %
|Германия
|2,7 тыс. евро
|2 700 евро
|35–42 %
Продуктовая корзина
- В Украине такая базовая корзина стоит около 4200 гривен в месяц (примерно 83 евро).
- В Турции аналогичный набор товаров обойдется ориентировочно в 3600 лир (около 65 евро).
- В Польше аналогичный набор в сетях типа Biedronka или Lidl обойдется в 420 злотых (около 97 евро).
- В Чехии затраты на базовую еду составят примерно 2950 крон (около 118 евро).
- В Германии продуктовый набор обойдется ориентировочно в 210 евро.
- Во Франции на аналогичные покупки в сетях Carrefour или Auchan уйдет около 240 евро.
Стоимость базовых продуктов питания
|Продукт
|Украина (гривен / евро)
|Турция (лира / евро)
|Польша (злотый / евро)
|Чехия (крона / евро)
|Франция (евро)
|Германия (евро)
|Молоко (1 л)
|48 гривен (0,95 евро)
|38 лір (0,68 евро)
|3,80 злотых (0,88 евро)
|25 крон (1,00 евро)
|1,15 евро
|1,05 евро
|Хлеб белый (500 г)
|32 гривен (0,63 евро)
|25 лир (0,45 евро)
|4,90 злотых (1,14 евро)
|38 крон (1,52 евро)
|1,85 евро
|1,80 евро
|Яйца (10 шт.)
|72 гривен (1,42 евро)
|65 лир (1,17 евро)
|9,50 злотых (2,21 евро)
|58 крон (2,32 евро)
|3,10 евро
|2,40 евро
|Куриное филе (1 кг)
|210 гривен (4,15 евро)
|180 лир (3,23 евро)
|24 злотых (5,58 евро)
|185 крон (7,40 евро)
|11,80 евро
|9,50 евро
|Картошка (1 кг)
|28 гривен (0,55 евро)
|22 лир (0,39 евро)
|3,20 злотых (0,74 евро)
|24 кроны (0,96 евро)
|1,60 евро
|1,40 евро
|Твердый сыр (1 кг)
|390 гривен (7,71 евро)
|320 лир (5,74 евро)
|34 злотых (7,90 евро)
|240 крон (9,60 евро)
|13,50 евро
|11,50 евро
|Вместе базовая корзина (месяц)
|4,2 тыс. гривен (83 евро)
|3,6 тыс. лир (65 евро)
|420 злотых (97 евро)
|2,95 тыс. крон (118 евро)
|240 евро
|210 евро
|Доля от чистой зарплаты
|17,1 %
|7,1 %
|6,9 %
|8,1 %
|9,6 %
|7,8 %
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Цены на топливо
- Украина: бензин А-95 стоит около 90,00 гривен/л (1,78 евро), дизель — около 102,00 гривен/л (2,02 евро).
- Турция: бензин А-95 — 79,80 лир/л (1,43 евро), дизель — 96,70 лир/л (1,73 евро).
- Польша: бензин А-95 — 6,10 злотых/л (1,41 евро), дизель — 6,30 злотых/л (1,46 евро).
- Чехия: бензин А-95 — 39,50 крон/л (1,58 евро), дизель — 38,20 крон/л (1,53 евро).
- Франция: бензин А-95 (E10) — 1,82 евро/л, дизель — 1,75 евро/л.
- Германия: бензин А-95 — 1,80 евро/л, дизель — 1,72 евро/л.
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- В Украине на это уйдет 9 тыс. гривен, что составляет 36,7% средней чистой зарплаты.
- В Турции — 7,98 тыс. лир (15,7% от средней зарплаты).
- В Польше — 610 злотых (10,0% от зарплаты).
- В Чехии — 3,95 тыс. крон (10,8% от зарплаты).
- Во Франции — 182 евро (7,3% от зарплаты).
- В Германии — 180 евро (6,7% от зарплаты).
Сравнение стоимости топлива и его доступности
|Страна
|Бензин А-95 (за литр)
|Дизель (за литр)
|Стоимость 100 л бензина
|Часть от чистой зарплаты
|Объем безнина на 1 зарплату
|Украина
|90,00 гривен (1,78 евро)
|102,00 гривен (2,02 евро)
|9 тис. гривен
|36,7 %
|~ 272 л
|Турция
|79,80 лир (1,43 евро)
|96,70 лир (1,73 евро)
|7,98 тыс. лир
|15,7 %
|~ 636 л
|Польша
|6,10 злотых (1,41 евро)
|6,30 злотых (1,46 евро)
|610 злотых
|10,0 %
|~ 1 тыс. л
|Чехия
|39,50 крон (1,58 евро)
|38,20 крон (1,53 евро)
|3,95 тыс. крон
|10,8 %
|~ 924 л
|Франция
|1,82 евро
|1,75 евро
|182 евро
|7,3 %
|~ 1,37 тыс. л
|Германия
|1,80 евро
|1,72 евро
|180 евро
|6,7 %
|~ 1,5 тыс. л
Общественный транспорт
- Украина: билет в городском транспорте стоит 12−15 гривен (0,24−0,30 евро). Месячный проездной в большом городе обойдется примерно в 900−1,2 тыс. гривен (18−24 евро).
- Турция: в Стамбуле разовый билет по карте стоит 20−25 лир (0,36−0,45 евро), а месячный проездной — ориентировочно 1,53 тыс. лир (27 евро).
- Польша: разовый билет в Варшаве стоит 4,40 злотых (1,02 евро), а месячный проездной на все виды транспорта — 100 злотых (23 евро).
- Чехия: в Праге разовый билет стоит 30 крон (1,20 евро), а месячная карта — 550 крон (22 евро).
- Франция: в Париже (Navigo) проездной в месяц стоит около 86,40 евро, однако во французских провинциальных городах цена падает до 45−60 евро. Кроме того, французские работодатели по закону обязаны компенсировать работнику 50% стоимости транспортного проездного.
- Германия: действует единственный проездной Deutschlandticket за 58 евро в месяц для всей страны.
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Цены на лекарства
- Франция: государственная медицинская страховка (Sécurité sociale) автоматически покрывает от 30% до 100% стоимости рецептурных лекарств. Остальную часть обычно закрывает дополнительная страховка (Mutuelle), которую преимущественно оплачивает работодатель. Для малообеспеченных слоев и беженцев действует программа CSS, по которой лекарства и приемы врачей полностью бесплатны.
- Германия: пациент платит только фиксированную доплату в размере от 5 до 10 евро за рецептурную упаковку.
- Польша и Чехия: действует система частичного или полного возмещения государством стоимости препаратов.
- Турция: государственная система SGK покрывает 80−90% стоимости рецептурного чека.
- В Украине стоит 650−800 гривен (~13−16 евро).
- В Турции — 600−800 лир (~11−14 евро).
- В Польше — 70−90 злотых (~16−21 евро).
- Во Франции — 28−38 евро.
- В Германии — 25−35 евро.
Аренда и жилищные расходы
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- В Украине аренда однокомнатной квартиры в областном центре вместе с коммунальными услугами занимает от 45% до 70% средней зарплаты (около 14 тыс. гривен).
- В Турции аренда 1-комнатной квартиры в крупных городах вместе с коммуналкой стоит от 20 тыс. лир (359 евро), что занимает около 40% среднего дохода.
- Во Франции аренда студии или 1-комнатной квартиры в провинциальных городах стоит 600−850 евро, а в Париже — от 1,1 тыс. до 1,5 тыс. евро. В среднем это вычитает 35−45% зарплаты.
- В Германии аренда жилья с отоплением стоит 900−1,4 тыс. евро (35−50% дохода).
- У Польши и Чехии аренда жилья отнимает 40−50% месячного дохода.
Социальные выплаты и государственная поддержка
- Франция: Касса семейных выплат (CAF) выплачивает пособие на детей, а также предоставляет субсидию на аренду жилья (APL), которая может компенсировать от 100 до 300 евро ежемесячно за аренду квартиры для семей с небольшим доходом.
- Германия: выплата на ребенка (Kindergeld) составляет 250 евро в месяц, дополнительно действует жилищная помощь (Wohngeld).
- Польша: программа «800+» выплачивает 800 злотых в месяц (~185 евро) на каждого ребенка.
- Чехия: функционирует система помощи на детей и компенсации расходов на жилье (Příspevek na bydlení).
Интернет, связь и досуг
- Цифровые услуги и связь: в Украине безлимитный домашний интернет и мобильный тариф стоят 400−600 гривен в месяц (~8−12 евро). Во Франции только мобильная связь стоит 15−25 евро, а домашний интернет — 25−40 евро (суммарно 40−65 евро). Для сравнения: в Германии — 50−75 евро, в Польше — 23−30 евро.
- Капучино в кафе: в Украине — 70−90 гривен (1,4−1,8 евро), во Франции — 3,5−4,8 евро, в Германии — 3,8−4,8 евро, в Польше — 14−18 злотых (3,2−4,2 евро).
- Абонемент в спортзал: в Украине — 1 тыс. — 1,5 тыс. гривен (20−30 евро), во Франции (сети Basic-Fit, Fitness Park) — 30−45 евро, в Германии — 35−60 евро.
Стоимость услуг, связи и досуга
|Услуга
|Украина (гривен / евро)
|Турция (лир / евро)
|Польша (злотых / евро)
|Чехия (крон / евро)
|Франция (евро)
|Германия (евро)
|Домашний интернет (100+ Мбит/с)
|300 гривен (5,93 евро)
|350 лир (6,28 евро)
|60 злотых (14 евро)
|450 крон (18 евро)
|32 евро
|38 евро
|Мобильная связь (месяц)
|250 гривен (4,94 евро)
|280 лир (5,02 евро)
|45 злотых (10,50 евро)
|350 крон (14 евро)
|20 евро
|20 евро
|Капучино
|80 гривен (1,58 евро)
|90 лир (1,61 евро)
|16 злотых (3,70 евро)
|80 крон (3,20 евро)
|4,10 евро
|4,20 евро
|Абонемент в спортзал (месяц)
|1,2 тыс. гривен (23,73 евро)
|1,4 тыс. лир (25,13 евро)
|150 злотых (35 евро)
|900 крон (36 евро)
|35 евро
|45 евро
Итоговый чек
Реальный баланс месячных расходов и остатка средств
|Статья расходов
|Украина (гривен / евро)
|Турция (лир / евро)
|Польша (злотых / евро)
|Чехия (крон / евро)
|Франция (евро)
|Германия (евро)
|Чистая средняя зарплата
|24,55 тыс. гривен (485 евро)
|50,75 тыс. лыр (910 евро)
|6,1 тыс. злотых (1,4 тыс. евро)
|36,5 тыс. крон (1,46 тыс. евро)
|2,5 тыс. евро
|2,7 тыс. евро
|Аренда 1-к квартиры + коммуналка
|14 тыс. гривен (277 евро)
|20 тыс. лир (359 евро)
|2,8 тыс. злотых (650 евро)
|17 тыс. крон (680 евро)
|780 евро
|1,1 тыс. евро
|Базовая продуктовая корзина
|4,2 тыс. гривен (83 евро)
|3,6 тыс. лир (65 евро)
|420 злотых (97 евро)
|2,95 тыс. крон (118 евро)
|240 евро
|210 евро
|Транспорт (проездной)
|1 тыс. гривен (20 евро)
|1,53 тыс. лир (27 евро)
|100 злотых (23 евро)
|550 крон (22 евро)
|30 евро (с компенсацией 50 %)
|58 евро
|Мобильная связь и интернет
|550 гривен (11 евро)
|630 лир (11 евро)
|105 злотых (24 евро)
|800 крон (32 евро)
|52 евро
|58 евро
|Мелкие бытовые траты и лекарства
|900 гривен (18 евро)
|800 лир (14 евро)
|150 злотых (35 евро)
|1 тыс. крон (40 евро)
|60 евро
|60 евро
|Всего обязательных трат
|20,65 тыс. гривен (409 евро)
|26,56 тыс. лир (476 евро)
|3,575 тыс. злотых (829 евро)
|22,3 тыс. крон (892 евро)
|1,162 тыс. евро
|1,486 тыс. евро
|Свободный остаток на карте
|3,9 тыс. гривен (76 евро)
|24,19 тыс. лир (434 евро)
|2,525 тыс. злотых (586 евро)
|14,2 тыс. крон (568 евро)
|1,338 тыс. евро
|1,214 тыс. евро
Как экономить за границей
- Используйте мобильные приложения супермаркетов: Сети Carrefour, Lidl, Biedronka и Albert предлагают персональные купоны и накопительные бонусы, что экономит до 20−30% на продуктах.
- Оформляйте субсидии на жилье: во Франции даже иностранцы и беженцы с официальным статусом имеют право подать заявку в CAF на помощь APL, покрывающей часть аренды.
- Используйте льготный транспорт: во многих странах действуют корпоративные компенсации (как 50% от работодателя во Франции) или единые льготные проездные.
- Возвращайте налоги (Tax Return): подача годовой налоговой декларации в ЕС позволяет вернуть от нескольких сотен до 1 тыс. евро излишне уплаченных налогов при наличии детей или расходов на лечение.
Вывод
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