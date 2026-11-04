0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почему в Польше заметно уменьшилось количество украинцев с временной защитой (причины)

Личные финансы
75
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Почему в Польше заметно уменьшилось количество украинцев с временной защитой (причины)
Почему в Польше заметно уменьшилось количество украинцев с временной защитой (причины)
В Польше заметно снизилось количество граждан Украины со статусом временной защиты.
В начале августа 2026 года его имели 951 тысяч украинцев, а в начале октября — уже 856 тысяч. Однако это не означает, что почти 100 тысяч человек за это время уехали из страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OKO.press.

Причины

Одной из главных причин сокращения стала проверка документов. Украинцы, получившие статус UKR без предъявления действующего документа для путешествий, должны были подтвердить свое лицо до 31 августа 2026 года. Те, кто этого не сделал, автоматически потеряли статус.
Читайте также
Часть граждан Украины переходит на другие основания для легального проживания в Польше. В частности, они получают карты избитую CUKR или другие виды на жительство.
Поэтому уменьшение количества людей со статусом временной защиты нельзя приравнивать к количеству украинцев, покинувших Польшу.
Читайте также
Заметнее всего количество украинцев со статусом временной защиты уменьшилось среди детей — примерно на 18%.
Эксперты отмечают, что предыдущие реестры могли содержать данные людей, давно выехавших из Польши. Поэтому сложно установить, сколько украинских беженцев фактически проживает в стране.
Ранее писали, как безопасно сменить работодателя в Польше. Более высокая зарплата, более удобный график или лучшие условия проживания могут стать весомыми причинами для смены работы в Польше. Однако предложение, изначально кажущееся выгодным, иногда оборачивается несколькими неделями без дохода и дополнительными расходами.
Также ранее Finance.ua писал, что украинцы бьют рекорды по трудоустройству в Польше. В марте украинские работники составили 68% от общего количества работающих иностранцев в Польше — 784 000 человек. Это на 9,7% больше, чем за аналогичный период в предыдущем году.
По материалам:
Finance.ua
ПольшаМигранты
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems