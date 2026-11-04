Почему в Польше заметно уменьшилось количество украинцев с временной защитой (причины)

В Польше заметно снизилось количество граждан Украины со статусом временной защиты.
В начале августа 2026 года его имели 951 тысяч украинцев, а в начале октября — уже 856 тысяч. Однако это не означает, что почти 100 тысяч человек за это время уехали из страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OKO.press.
Причины
Одной из главных причин сокращения стала проверка документов. Украинцы, получившие статус UKR без предъявления действующего документа для путешествий, должны были подтвердить свое лицо до 31 августа 2026 года. Те, кто этого не сделал, автоматически потеряли статус.
Заметнее всего количество украинцев со статусом временной защиты уменьшилось среди детей — примерно на 18%.
Эксперты отмечают, что предыдущие реестры могли содержать данные людей, давно выехавших из Польши. Поэтому сложно установить, сколько украинских беженцев фактически проживает в стране.
Ранее писали, как безопасно сменить работодателя в Польше. Более высокая зарплата, более удобный график или лучшие условия проживания могут стать весомыми причинами для смены работы в Польше. Однако предложение, изначально кажущееся выгодным, иногда оборачивается несколькими неделями без дохода и дополнительными расходами.
Также ранее Finance.ua писал, что украинцы бьют рекорды по трудоустройству в Польше. В марте украинские работники составили 68% от общего количества работающих иностранцев в Польше — 784 000 человек. Это на 9,7% больше, чем за аналогичный период в предыдущем году.