Почему в Польше заметно уменьшилось количество украинцев с временной защитой (причины)

В Польше заметно снизилось количество граждан Украины со статусом временной защиты.

В начале августа 2026 года его имели 951 тысяч украинцев, а в начале октября — уже 856 тысяч. Однако это не означает, что почти 100 тысяч человек за это время уехали из страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OKO.press

Причины

Одной из главных причин сокращения стала проверка документов. Украинцы, получившие статус UKR без предъявления действующего документа для путешествий, должны были подтвердить свое лицо до 31 августа 2026 года. Те, кто этого не сделал, автоматически потеряли статус.

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Часть граждан Украины переходит на другие основания для легального проживания в Польше. В частности, они получают карты избитую CUKR или другие виды на жительство.

Поэтому уменьшение количества людей со статусом временной защиты нельзя приравнивать к количеству украинцев, покинувших Польшу.

Заметнее всего количество украинцев со статусом временной защиты уменьшилось среди детей — примерно на 18%.

Эксперты отмечают, что предыдущие реестры могли содержать данные людей, давно выехавших из Польши. Поэтому сложно установить, сколько украинских беженцев фактически проживает в стране.

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