Дорого, как в Европе: что произошло с ценами на продукты в Украине Сегодня 09:50 — Личные финансы

Цены на продукты, источник фото: depositphotos

Еще несколько лет назад разница между украинскими и европейскими ценами была очевидна даже без подсчетов. Сегодня же она уже не так заметна.

Finance.ua проанализировал, как изменились цены на продукты и почему они все больше напоминают европейские.

Как менялись цены за последние годы

Полномасштабная война стала ключевым переломным моментом цен. Но рост не остановился и после 2023−2024 годов.

Таблица, демонстрирующая изменения в ценах на отдельные категории продуктов в Украине (2022−2026 гг.)

Продукт Февраль 2022 Май 2025 Апрель 2026 Рост цен в процентах (2022–2026) Яйца куриные (10 шт.) 35 гривен 68 гривен 78 гривен 1,23 Масло подсолнечное (1 л) 52 гривны 65 гривен 82 гривны 0,58 Филе куриное (1 кг) 115 гривен 185 гривен 225 гривен 0,96 Свинина – окорок (1 кг) 120 гривен 195 гривен 240 гривен 1 Молоко 2.5% (1 л) 28 гривен 45 гривен 56 гривен 1 Хлеб пшеничный (1 буханка) 22 гривны 38 гривен 48 гривен 1,18

Даже по консервативным оценкам, за последние 4 года базовые продукты подорожали в 1,5−2,2 раза. Это без учета отдельных «ценовых пиков», как это было с яйцами или сезонными овощами.

Украина vs Европа: разрыв почти исчез?

Сегодня наблюдается тревожная тенденция: украинские ценники не только сравнялись с европейскими, но и в сегментах мясной, молочной продукции и бакалеи порой демонстрируют более высокую динамику роста. Это приводит к ситуации, где импортные товары, в частности польские, становятся все более конкурентоспособными на наших прилавках.

Цены на продукты в Украине и Европе почти одинаковые, источник фото: agropolit.com

Благодаря значительно большим масштабам производства в странах ЕС и более стабильным условиям для агробизнеса себестоимость единицы продукции там часто оказывается ниже, чем у украинских производителей, которые вынуждены работать в сложных военных условиях.

Таблица для сравнения цен в супермаркетах Украины, Польши и Германии по состоянию на апрель 2026 г.

Продукт Украина Польша Германия Филе куриное (1 кг) 225 гривен 18.50 злотых (~198 гривен) 4.90 евро (~228 гривен) Свинина (1 кг) 240 гривен 21.00 злотых (~225 гривен) 5.50 евро (~256 гривен) Молоко (1 л) 54 гривны 4.10 злотых (~44 гривны) 1.05 евро (~49 гривен) Макароны (500 г) 51 гривна 3.90 злотых (~42 гривны) 1.15 евро (~53 гривны) Сахар (1 кг) 39 гривен 3.55 злотых (~38 гривен) 1.10 евро (~51 гривна) Сыр (1 кг) 488 гривен 39.00 злотых (~417 гривен) 11.20 евро (~520 гривен)

Уровень доступности

Наиболее объективным показателем благосостояния является процент дохода, который граждане вынуждены тратить на базовые нужды. Для анализа мы сформировали месячную корзину здорового питания, соответствующую нормам потребления для взрослого человека. Расчет базируется на средней зарплате в Украине (30 356 гривен) и средних доходах в ЕС по состоянию на весну 2026 года.

Почти треть доходов украинцев идет на продукты

Почему цены на продукты «ошалели»?

Экономисты и отраслевые эксперты выделяют комплекс факторов, которые превратили украинские ценники в «европейские».

Энергетическое давление. Работа на промышленных генераторах заставляет расти стоимость энергии в несколько раз. Для птицефабрик, мясокомбинатов и молокозаводов, где холод нужен круглосуточно, это прямой путь к переписыванию ценников. Расходы на «химию». Около 35−40% себестоимости зерна и овощей составляют удобрения и средства защиты растений. Поскольку они в основном импортные, любое колебание курса валют мгновенно делает будущий урожай более дорогим. Кадровый голод. Мобилизация и миграция заставляют бизнес повышать зарплату, чтобы удержать водителей, технологов и грузчиков. Это увеличивает затраты на переработку и доставку. Дорогая логистика. Плечо доставки внутри страны подорожало из-за роста цен на горючее и сложных маршрутов. Доставить товар из Польши иногда получается дешевле, чем перевезти его между областями Украины. Аппетиты ритейла. Маркетинговые сборы и «бонусы» торговых сетей могут прибавлять до 20% к цене товара на полке. В ЕС эти механизмы жестко контролируются государством, что позволяет держать цену ниже.

Что можно ожидать от цен в дальнейшем?

По данным макропрогнозов, общая инфляция в Украине в 2026 году ожидается на уровне около 8−9%. Но продовольственная инфляция традиционно выше — именно она наиболее ощутима для населения.

Более того, по оценкам международных исследований, Украина может стать одним из лидеров в Европе по темпам роста цен на продукты — около 9% и более в год. Это значит, что даже после уже ощутимого подорожания цены продолжат движение вверх.

Наиболее чувствительными к затратам на энергию остаются именно молочка и хлеб, а овощи традиционно дорожают в конце сезона хранения.

Отдельный фактор — горючее. В 2026 году именно его подорожание уже стало одним из драйверов инфляции, поскольку оно влияет на логистику и, как следствие, на все без исключения продукты.

При этом важно понимать: речь идет не о резких скачках ежемесячно. Скорее — о постепенном, но постоянном росте. По данным Госстата, даже в относительно стабильных месяцах цены продолжают прибавлять по 1−1,7%.

Есть и более жесткие оценки. Остановить рост цен в нынешних условиях практически невозможно, убежден первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран, поскольку он — часть глобального тренда и усиливается внутренними факторами: войной, логистикой и энергетикой.

В то же время, некоторые экономисты ожидают, что в среднесрочной перспективе темпы инфляции могут постепенно замедляться — но не из-за удешевления, а из-за стабилизации после высокой базы.

Цены на продукты в Украине будут расти и далее, источник фото: Shutterstock.com

Вывод

Украина фактически уже вошла в зону европейских цен, но так и не приблизилась к европейским доходам. И это создает главный дисбаланс, который ощущает каждый потребитель.

Пока энергетика, логистика и производственные затраты остаются дорогими, чек в супермаркете вряд ли станет меньше. Напротив, даже умеренная инфляция будет означать дальнейший, хотя и постепенное, рост цен. В этой реальности супермаркет превращается в одну из самых больших статей расходов для украинских семей. Вопрос уже не только в том, сколько стоят продукты, а в том, как долго доходы смогут успевать по этим ценам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.