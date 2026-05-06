Цены на память для смартфонов могут возрасти почти вдвое

Рынок мобильной DRAM не показывает признаков замедления, поскольку вся отрасль ожидает роста цен примерно на 100 процентов поквартально (QoQ) во втором квартале 2026 года, что станет дополнением к росту цен на LPDDR5X на 58−63 процента QoQ в первом квартале.
Лишь несколько дней назад SemiAnalysis сообщила, что контрактные цены на LPDDR5 недавно колебались около $10 за гигабайт после трехкратного роста с первого квартала 2025 года. Более того, фирма ожидала, что эта тенденция роста цен сохранится до 2027 года.
Хотя ценообразование DRAM на второй квартал 2026 года до сих пор дорабатывается, TrendForce ожидает, что цены на мобильную DRAM покажут рост QoQ в пределах от 93 до 98 процентов.
Исходя из базовой цены в 10 долларов за гигабайт, ожидается, что типовой модуль LPDDR5 будет стоить от 19,3 до 19,8 доллара за гигабайт во втором квартале 2026 года.
Более того, согласно другому отчету, производители памяти теперь заключают LTA с потолком контрактной цены около 1350 долларов и полом около 500 долларов за 64 ГБ DRAM. Это эквивалентно максимальной цене 21 доллар за гигабайт и минимальной цене 7,8 доллара за гигабайт.
С положительной стороны относительное распространение LTA ограничивает пространство дальнейшего повышения цен. Если принять вышеуказанные цифры, LTA предполагают дальнейший рост цен всего на 8,8 процента, учитывая интерполированную стоимость 19,3 доллара за гигабайт для модуля LPDDR5 во втором квартале и потолок цен, обусловленный LTA, около 21 доллара за гигабайт.
По материалам:
iTechua
