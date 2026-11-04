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Цены на лекарства в разных странах ЕС

Личные финансы
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Цены на лекарства в разных странах ЕС
Цены на лекарства в разных странах ЕС
Медицинские системы в Украине и Западной Европе работают по совершенно разным принципам.
В Украине большинство препаратов можно свободно приобрести в аптеке за свой счет. В странах ЕС и Турции большинство действенного лекарства отпускается исключительно по рецепту врача, но здесь действует страховая компенсация.
Франция
государственная медицинская страховка (Sécurité sociale) автоматически покрывает от 30% до 100% стоимости рецептурного лекарства.
Остальную часть обычно закрывает дополнительная страховка (Mutuelle), которую преимущественно оплачивает работодатель. Для малообеспеченных слоев и беженцев действует программа CSS, по которой лекарства и приемы врачей полностью бесплатны.
Германия
Пациент платит только фиксированную доплату в размере от 5 до 10 евро за рецептурную упаковку
Польша и Чехия
Действует система частичного или полного возмещения государством стоимости препаратов.
Турция
Государственная система SGK покрывает 80−90% стоимости рецептурного чека.

Безрецептурный аптечный набор

(обезболивающее, средство от простуды, спрей для носа, пластырь):
  • В Украине стоит 650−800 гривен (~13−16 евро).
  • В Турции — 600−800 лир (~11−14 евро).
  • В Польше — 70−90 злотых (~16−21 евро).
  • Во Франции — 28−38 евро.
  • В Германии — 25−35 евро.
Главное отличие зарубежной медицины
Это баланс между ценой лекарства и доступностью самого врача. Если в странах ЕС страховая система покрывает расходы на аптеку, но усложняет запись специалистам, то в Турции ситуация противоположная.
Корреспондент на форуме Finance.ua показывает этот контраст на примере Франции: «Цены на медикаменты в Турции и Франции практически одинаковы. Но в Турции легко и беспроблемно можно попасть к любому узкому медицинскому специалисту и получить современную диагностику и лечение. Во Франции медицина практически отсутствует.
О других расходах больше информации вы найдете в нашей статье — Сколько стоит жизнь в Украине и Европе: сравниваем зарплаты и расходы
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЕСДеньги
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