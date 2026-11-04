Цены на лекарства в разных странах ЕС

Медицинские системы в Украине и Западной Европе работают по совершенно разным принципам.

В Украине большинство препаратов можно свободно приобрести в аптеке за свой счет. В странах ЕС и Турции большинство действенного лекарства отпускается исключительно по рецепту врача, но здесь действует страховая компенсация.

Франция

государственная медицинская страховка (Sécurité sociale) автоматически покрывает от 30% до 100% стоимости рецептурного лекарства.

Остальную часть обычно закрывает дополнительная страховка (Mutuelle), которую преимущественно оплачивает работодатель. Для малообеспеченных слоев и беженцев действует программа CSS, по которой лекарства и приемы врачей полностью бесплатны.

Германия

Пациент платит только фиксированную доплату в размере от 5 до 10 евро за рецептурную упаковку

Польша и Чехия

Действует система частичного или полного возмещения государством стоимости препаратов.

Турция

Государственная система SGK покрывает 80−90% стоимости рецептурного чека.

Безрецептурный аптечный набор

(обезболивающее, средство от простуды, спрей для носа, пластырь):

В Украине стоит 650−800 гривен (~13−16 евро).

В Турции — 600−800 лир (~11−14 евро).

В Польше — 70−90 злотых (~16−21 евро).

Во Франции — 28−38 евро.

В Германии — 25−35 евро.

Главное отличие зарубежной медицины

Это баланс между ценой лекарства и доступностью самого врача. Если в странах ЕС страховая система покрывает расходы на аптеку, но усложняет запись специалистам, то в Турции ситуация противоположная.