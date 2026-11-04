Цены на лекарства в разных странах ЕС

Медицинские системы в Украине и Западной Европе работают по совершенно разным принципам.
В Украине большинство препаратов можно свободно приобрести в аптеке за свой счет. В странах ЕС и Турции большинство действенного лекарства отпускается исключительно по рецепту врача, но здесь действует страховая компенсация.
Франция
государственная медицинская страховка (Sécurité sociale) автоматически покрывает от 30% до 100% стоимости рецептурного лекарства.
Остальную часть обычно закрывает дополнительная страховка (Mutuelle), которую преимущественно оплачивает работодатель. Для малообеспеченных слоев и беженцев действует программа CSS, по которой лекарства и приемы врачей полностью бесплатны.
Германия
Пациент платит только фиксированную доплату в размере от 5 до 10 евро за рецептурную упаковку
Польша и Чехия
Действует система частичного или полного возмещения государством стоимости препаратов.
Турция
Государственная система SGK покрывает 80−90% стоимости рецептурного чека.
Безрецептурный аптечный набор
(обезболивающее, средство от простуды, спрей для носа, пластырь):
В Украине стоит 650−800 гривен (~13−16 евро).
В Турции — 600−800 лир (~11−14 евро).
В Польше — 70−90 злотых (~16−21 евро).
Во Франции — 28−38 евро.
В Германии — 25−35 евро.
Главное отличие зарубежной медицины
Это баланс между ценой лекарства и доступностью самого врача. Если в странах ЕС страховая система покрывает расходы на аптеку, но усложняет запись специалистам, то в Турции ситуация противоположная.
Корреспондент на форуме Finance.ua показывает этот контраст на примере Франции: «Цены на медикаменты в Турции и Франции практически одинаковы. Но в Турции легко и беспроблемно можно попасть к любому узкому медицинскому специалисту и получить современную диагностику и лечение. Во Франции медицина практически отсутствует.