Главная конференция года об инвестировании уже совсем скоро: какой будет «Жить на проценты 2026»

Профессиональные инвесторы, начинающие и все, кто хочет разобраться в действенных инвестиционных инструментах и ​​понять, как получать стабильный пассивный доход, встретятся 14 ноября на конференции «Жить на проценты». Ивент пройдет в Киеве и приглашает присоединиться ко всем желающим.

Безопасность на первом месте

Мероприятие традиционно пройдет в Киеве. Однако из-за того, что ситуация в столице сложная, конференция состоится в двух форматах — офлайн и онлайн. Вживую ее проведут в зале-укрытии. Там все гости и участники будут в безопасности, а само мероприятие удастся провести четко по программе, ведь не будет необходимости делать перерывы из-за воздушных тревог.

Онлайн-формат станет удобным для тех, кто не сможет приобщиться вживую. Участники прослушают выступления спикеров в режиме реального времени, а затем получат запись трансляции конференции и доступ к материалам спикеров.

Кроме того, организаторы предусмотрели особые условия участия военнослужащих. Они могут получить приглашение бесплатно, пройдя краткую регистрацию на сайте ивента.

Важной частью мероприятия станет благотворительный сбор, к которому смогут присоединиться гости, участники и все желающие. Средства направят отряду беспилотных систем специального назначения «Рокот» на покупку квадроциклов с эвакуационными прицепами. Задонатить можно во время проведения конференции или на странице ивента.

Темы и спикеры

«Жить на проценты» — ивент для тех, кто хочет сделать шаг на встречу успешному инвестированию. Он пригодится как начинающим, так и тем, кто уже имеет активы в своем инвестиционном портфеле и хочет эффективно ими управлять.

Среди тем конференции:

Во что верят и во что инвестируют украинцы в 2026 году: изменение ценностей, привычек и критериев принятия решений;

Макроэкономический фундамент на 2026 год;

Инвестиционный рынок Украины: дефицит капитала или дефицит возможностей?

Системное мышление в финансах: как перестать угадывать и анализировать;

Что такое токенизация и как на ней заработать?;

Инвестиции в Украине с малым чеком: где искать доходность с минимальным риском;

$500 в месяц по инвестициям: сколько нужно капитала и времени.

Эти и другие вопросы поднимут спикеры — эксперты рынка, которые смогут не только поделиться теоретическими знаниями, но и опытом инвестирования. Спикерами в этом году будут: инвестиционный банкир Сергей Фурса, основатель Advanter Group Андрей Длигач, инвестиционный советник и лектор в Биржевом университете Анатолий Ильченко, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан, управляющий активами в группе ICU Владислав Свистунов, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S Эрик Найман и другие.

Ждем вас «Жить на проценты», чтобы вы за один день могли понять, с чего начать инвестировать, куда можно вкладывать деньги, как оценивать и предупреждать риски, как распределять деньги между активами. Эти и еще больше инсайдов узнайте уже 14 ноября!