Black Friday: как защитить свои права как потребителя

Акции и сезон крупных распродаж, в частности Black Friday, часто сопровождаются выгодными предложениями.

Однако даже при распродажах потребитель имеет законные права, которые не могут быть ограничены «специальными условиями» акции. Об этом предупреждает Государственная потребительская служба.

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Что говорит Закон

Согласно Закону Украины «О защите прав потребителей»:

информация об акции, скидке и окончательной цене товара должна быть правдивой и понятной;

запрещено искусственно завышать «первоначальную» цену для имитации большей скидки;

цены товаров, подлежащих распродаже, должны быть меньше их обычной цены;

реклама распродаж не должна вводить в заблуждение о наличии товара, размере скидки или условиях покупки.

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Если вы приобрели товар со скидкой

права на обмен, возврат или гарантийный ремонт сохраняются так же, как и товар по полной цене;

так же, как и товар по полной цене; надпись «акционный товар возврату не подлежит» неправомерна;

при заказе через интернет действуют правила дистанционной торговли — вы можете вернуть товар в течение 14 дней, если он не входит в список исключений.

В случае нарушений вы можете обратиться в территориальный орган Госпродпотребслужбы в своем регионе.

«Выбирая покупки во время распродаж, помните: выгодная цена — не повод отказываться от своих прав», — напоминает Госпотребслужба.

Раньше мы писали , как не стать жертвой интернет-мошенников во время распродаж. В период крупных распродаж растет риск стать жертвой интернет-мошенников. Более 90% украинцев лично сталкивались со злоумышленниками или слышали о подобных случаях от знакомых.

В Черную пятницу магазины действительно предлагают значительные скидки, однако слишком низкая цена может быть признаком мошенничества или продажи поддельного товара.