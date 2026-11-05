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Black Friday: как защитить свои права как потребителя

Личные финансы
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Black Friday: как защитить свои права как потребителя
Black Friday: как защитить свои права как потребителя
Акции и сезон крупных распродаж, в частности Black Friday, часто сопровождаются выгодными предложениями.
Однако даже при распродажах потребитель имеет законные права, которые не могут быть ограничены «специальными условиями» акции. Об этом предупреждает Государственная потребительская служба.

Что говорит Закон

Согласно Закону Украины «О защите прав потребителей»:
  • информация об акции, скидке и окончательной цене товара должна быть правдивой и понятной;
  • запрещено искусственно завышать «первоначальную» цену для имитации большей скидки;
  • цены товаров, подлежащих распродаже, должны быть меньше их обычной цены;
  • реклама распродаж не должна вводить в заблуждение о наличии товара, размере скидки или условиях покупки.
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Если вы приобрели товар со скидкой

  • права на обмен, возврат или гарантийный ремонт сохраняются так же, как и товар по полной цене;
  • надпись «акционный товар возврату не подлежит» неправомерна;
  • при заказе через интернет действуют правила дистанционной торговли — вы можете вернуть товар в течение 14 дней, если он не входит в список исключений.
В случае нарушений вы можете обратиться в территориальный орган Госпродпотребслужбы в своем регионе.
«Выбирая покупки во время распродаж, помните: выгодная цена — не повод отказываться от своих прав», — напоминает Госпотребслужба.
Раньше мы писали, как не стать жертвой интернет-мошенников во время распродаж. В период крупных распродаж растет риск стать жертвой интернет-мошенников. Более 90% украинцев лично сталкивались со злоумышленниками или слышали о подобных случаях от знакомых.
В Черную пятницу магазины действительно предлагают значительные скидки, однако слишком низкая цена может быть признаком мошенничества или продажи поддельного товара.
Напомним, в прошлом году треть покупателей потратила от 1'000 до 4'000 грн, а 13,5% приобрели товаров более чем на 20'000 грн. Наиболее активно покупали украинцы, которые зарабатывают 20 000−30 000 грн (33%), далее потребители с доходом 10 000−20 000 грн (25%) и до 10 000 грн (23%). Только каждый пятый опрошенный имел заработок более 50 000 грн.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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