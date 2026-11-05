Black Friday: как защитить свои права как потребителя

права на обмен, возврат или гарантийный ремонт сохраняются так же, как и товар по полной цене;
надпись «акционный товар возврату не подлежит» неправомерна;
при заказе через интернет действуют правила дистанционной торговли — вы можете вернуть товар в течение 14 дней, если он не входит в список исключений.
В случае нарушений вы можете обратиться в территориальный орган Госпродпотребслужбы в своем регионе.
«Выбирая покупки во время распродаж, помните: выгодная цена — не повод отказываться от своих прав», — напоминает Госпотребслужба.
Раньше мы писали, как не стать жертвой интернет-мошенников во время распродаж. В период крупных распродаж растет риск стать жертвой интернет-мошенников. Более 90% украинцев лично сталкивались со злоумышленниками или слышали о подобных случаях от знакомых.
В Черную пятницу магазины действительно предлагают значительные скидки, однако слишком низкая цена может быть признаком мошенничества или продажи поддельного товара.
Напомним, в прошлом году треть покупателей потратила от 1'000 до 4'000 грн, а 13,5% приобрели товаров более чем на 20'000 грн. Наиболее активно покупали украинцы, которые зарабатывают 20 000−30 000 грн (33%), далее потребители с доходом 10 000−20 000 грн (25%) и до 10 000 грн (23%). Только каждый пятый опрошенный имел заработок более 50 000 грн.