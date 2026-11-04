Киевстар запускает новый тариф для абонентов от 55 лет

С 4 ноября 2026 абоненты Киевстар в возрасте от 55 лет и люди с инвалидностью I-III группы смогут подключить новый контрактный тариф «Все вместе Комфорт». Он объединяет мобильную связь, Домашний Интернет и Киевстар ТВ.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Подключить тариф смогут как действующие контрактные абоненты, так и пользователи подписки, которые перейдут на контракт. Главным условием является соответствие критериям подключения этого тарифного плана.

Что входит в тариф

Абоненты получат такой пакет услуг:

безлимитные звонки в сети Киевстар;

300 минут на звонки на номера других мобильных операторов, городские номера Украины и за границу;

20 ГБ мобильного интернета в Украине;

300 SMS в Украине;

услугу «Отсрочка платежа».

Стоимость тарифа составляет 370 грн в месяц.

Интернет в тарифе

В тарифе «Все вместе Комфорт» предусмотрен смешанный принцип использования мобильного интернета. Пакет содержит 20 ГБ, которые можно использовать как в Украине, так и в странах, где действует услуга Роуминг как дома.

Абонент может потратить все 20 ГБ в Украине или использовать до 12 ГБ за границей.

Важно учесть, что если абонент полностью использует 20 ГБ в Украине, мобильный интернет в роуминге будет недоступен.

Какие дополнительные услуги можно выбрать

Помимо основного пакета абоненты могут самостоятельно выбрать Суперсилу — дополнительную услугу, которая дополнит тариф в соответствии с их потребностями. Ее нужно оплачивать отдельно.

Среди доступных вариантов:

300 минут на звонки в другие сети и за границу;

5 ГБ мобильного интернета в роуминге;

Киевстар ТВ;

WOG;

Helsi;

Uklon;

«Есть связь»;

«Соцсети и мессенджеры» — пользование Instagram, Telegram, Viber и другими платформами без списания мегабайтов с тарифного пакета;

«Видео на ходу» — просмотр контента в YouTube, YouTube Kids, Киевстар ТВ, Netflix, Megogo, Disney+, Apple TV, Amazon Prime Video и 1+1 video без списания тарифных мегабайтов.