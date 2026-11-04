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Киевстар запускает новый тариф для абонентов от 55 лет

Личные финансы
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Стоимость тарифа составляет 370 грн в месяц
Стоимость тарифа составляет 370 грн в месяц
С 4 ноября 2026 абоненты Киевстар в возрасте от 55 лет и люди с инвалидностью I-III группы смогут подключить новый контрактный тариф «Все вместе Комфорт». Он объединяет мобильную связь, Домашний Интернет и Киевстар ТВ.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Подключить тариф смогут как действующие контрактные абоненты, так и пользователи подписки, которые перейдут на контракт. Главным условием является соответствие критериям подключения этого тарифного плана.

Что входит в тариф

Абоненты получат такой пакет услуг:
  • безлимитные звонки в сети Киевстар;
  • 300 минут на звонки на номера других мобильных операторов, городские номера Украины и за границу;
  • 20 ГБ мобильного интернета в Украине;
  • 300 SMS в Украине;
  • услугу «Отсрочка платежа».
Стоимость тарифа составляет 370 грн в месяц.

Интернет в тарифе

В тарифе «Все вместе Комфорт» предусмотрен смешанный принцип использования мобильного интернета. Пакет содержит 20 ГБ, которые можно использовать как в Украине, так и в странах, где действует услуга Роуминг как дома.
Абонент может потратить все 20 ГБ в Украине или использовать до 12 ГБ за границей.
Важно учесть, что если абонент полностью использует 20 ГБ в Украине, мобильный интернет в роуминге будет недоступен.

Какие дополнительные услуги можно выбрать

Помимо основного пакета абоненты могут самостоятельно выбрать Суперсилу — дополнительную услугу, которая дополнит тариф в соответствии с их потребностями. Ее нужно оплачивать отдельно.
Среди доступных вариантов:
  • 300 минут на звонки в другие сети и за границу;
  • 5 ГБ мобильного интернета в роуминге;
  • Киевстар ТВ;
  • WOG;
  • Helsi;
  • Uklon;
  • «Есть связь»;
  • «Соцсети и мессенджеры» — пользование Instagram, Telegram, Viber и другими платформами без списания мегабайтов с тарифного пакета;
  • «Видео на ходу» — просмотр контента в YouTube, YouTube Kids, Киевстар ТВ, Netflix, Megogo, Disney+, Apple TV, Amazon Prime Video и 1+1 video без списания тарифных мегабайтов.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что с 8 октября 2026 года «Киевстар» изменил стоимость некоторых тарифов для части абонентов. Оператор объяснил пересмотр цен ростом затрат на обслуживание и восстановление сети.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
КиевстарТарифы
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