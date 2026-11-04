Киевстар запускает новый тариф для абонентов от 55 лет
Что входит в тариф
- безлимитные звонки в сети Киевстар;
- 300 минут на звонки на номера других мобильных операторов, городские номера Украины и за границу;
- 20 ГБ мобильного интернета в Украине;
- 300 SMS в Украине;
- услугу «Отсрочка платежа».
Интернет в тарифе
Какие дополнительные услуги можно выбрать
- 300 минут на звонки в другие сети и за границу;
- 5 ГБ мобильного интернета в роуминге;
- Киевстар ТВ;
- WOG;
- Helsi;
- Uklon;
- «Есть связь»;
- «Соцсети и мессенджеры» — пользование Instagram, Telegram, Viber и другими платформами без списания мегабайтов с тарифного пакета;
- «Видео на ходу» — просмотр контента в YouTube, YouTube Kids, Киевстар ТВ, Netflix, Megogo, Disney+, Apple TV, Amazon Prime Video и 1+1 video без списания тарифных мегабайтов.
Кто может получить дополнительные 3890 грн к пенсии (условия)
Партнерская35 лет стабильности. До 17% годовых для ваших средств: ПУМБ запускает «Доходный ПЛЮС»
Увеличатся ли тарифы на коммуналку после рекомендаций МВФ: позиция Минэнерго
Цены на лекарства в разных странах ЕС
Уничтоженное жилье: как изменилась плата за землю
Доллар подскочит? Что будет с валютой, ценами в супермаркете и тарифами в 2027 году? Прогноз эксперта (видео)