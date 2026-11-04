Кто может получить дополнительные 3890 грн к пенсии (условия)

Военные пенсионеры могут получать дополнительно при определенных обстоятельствах до 3890 гривен.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда в Луганской области.

Так, в соответствии с пунктом «а» статьи 16 и пункта «а» статьи 24 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» к пенсии за выслугу лет и по инвалидности, назначаемым лицам офи сверхсрочной службы и военной службы по контракту, лицам, имеющим право на пенсию по Закону.

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Условия

Начисляется надбавка неработающим пенсионерам, имеющим на своем содержании нетрудоспособных членов семьи, в частности:

детей, не достигших 18 лет,

на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 50 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Неработающие лица — это граждане, официально не занятые трудовой деятельностью, не служащие и не имеющие других источников официального дохода от труда.

На кого начисляется надбавка

При этом надбавка начисляется только на тех членов семьи, которые не получают пенсионные выплаты из солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам, государственную социальную помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам, пособие на детей одиноким.

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Выбор

При наличии права одновременно на пенсию, указанные виды пособия и надбавку на нетрудоспособного члена семьи к пенсии по инвалидности по выбору пенсионера может быть назначена пенсия, государственная социальная помощь или начислена на этого члена семьи надбавка.

При наличии в семье двух или более пенсионеров, каждый нетрудоспособный член семьи, находящийся на их совместном содержании, учитывается для начисления надбавки только одному из пенсионеров по их выбору.

Для назначения надбавки подаются документы:

заявление (установленного образца);

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о браке;

справка из учебного заведения об обучении иждивенца;

сведения о проживании (вместе с кормильцем по одному адресу), или другие документы, выданные в соответствии с действующим законодательством по месту жительства лица, в частности, органом местного самоуправления, подтверждающим такой факт;

решение суда об установлении факта пребывания нетрудоспособного члена семьи на содержании умершего кормильца;

документы, подтверждающие, что лицо не работает (не осуществляет деятельность, связанную с получением дохода, являющегося базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование), не проходит службу, предусмотренную пунктом 6 настоящего раздела;

Также пенсионеры, которые на своем иждивении имеют детей до 18 лет, и получают соответствующую надбавку к пенсии, в обязательном порядке должны своевременно уведомлять управление Пенсионного фонда Украины по месту нахождения на учете о факте трудоустройства, восстановления на службе или осуществления предпринимательской деятельности.

Ранее в Пенсионном фонде объяснили , можно ли подать заявление на назначение пенсии заранее. Украинцам не обязательно ждать дня достижения пенсионного возраста, чтобы подать документы на назначение пенсии. Обратиться с заявлением можно не раньше, чем за один месяц до достижения пенсионного возраста. К примеру, если человеку исполняется 60 лет в октябре 2026 года, подать заявление можно уже в сентябре, но не раньше соответствующей даты.