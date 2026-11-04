Ужесточение контроля за средствами, внесенными как залог

Банки и другие субъекты финансового мониторинга могут обязать проверять происхождение средств до их внесения в качестве залога в уголовном производстве. Если подтвердить законность денег не удастся, финансовую операцию придется остановить.

Комитет Верховной Рады по цифровой трансформации поддержал законопроект № 15388 об усилении контроля за законностью происхождения средств, внесенных как залог в уголовном производстве, сообщает Судебно-юридическая газета.

Документ предлагает внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и законодательство о финансовом мониторинге. Его цель — предотвратить использование залога для легализации средств, полученных преступным путем.

Что изменится при внесении залога

Согласно тексту законопроекта, субъекты первичного финансового мониторинга, осуществляющие перевод средств в качестве залога, будут обязаны еще до проведения операции:

идентифицировать и проверить лицо, вносящее залог, независимо от того, является ли оно подозреваемым, обвиняемым или посторонним залогодателем;

установить источник происхождения денежных средств;

если залог вносит третье лицо — дополнительно проверить источники его состояния или происхождение активов юридического лица;

выяснить, связан ли залогодатель с подозреваемым или обвиняемым и задокументировать характер такой связи.

Если законность источника средств не может быть подтверждена официальными документами, субъект финансового мониторинга должен будет остановить соответствующую финансовую операцию.

В то же время, каждую операцию по внесению залога предлагают считать пороговой независимо от ее суммы.

О таких операциях субъекты финансового мониторинга должны будут уведомлять Государственную службу финансового мониторинга Украины не позднее следующего рабочего дня после зачисления средств.

В сообщение будут включаться информация об уголовном производстве, сумме залога, фактического плательщика, его связи с подозреваемым и результатах проверки происхождения средств.

Залог смогут взыскать даже без нарушения обязанностей

Отдельное положение законопроекта касается обращения залога в доход государства.

Действующая редакция статьи 182 УПК предусматривает такую ​​возможность, в частности, если подозреваемый или обвиняемый без уважительных причин не явился по вызову или нарушил возложенные на него процессуальные обязанности.

Авторы законопроекта предлагают ввести дополнительное основание: невозможность подтвердить законность происхождения средств, внесенных как залог.

В таком случае деньги могут быть обращены в доход государства полностью или частично, даже если подозреваемый, обвиняемый и залогодатель выполняли все возложенные на них обязанности.

Информацию о залогодателях предлагают обнародовать

Еще одно нововведение — публичное раскрытие информации о лицах, вносящих залог.

Орган или учреждение, на счет которого поступили средства, должны в течение трех рабочих дней передать соответствующие сведения Государственной судебной администрации Украины.

ГСА, в свою очередь, в течение трех рабочих дней после получения информации должно обнародовать на официальном сайте:

дату и номер уголовного производства;

дату и номер судебного решения о применении залога;

имя и фамилию залогодателя или наименование и код ЕГРПОУ юридического лица;

сумму залога и дату поступления средств в специальный счет.