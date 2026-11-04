Банки и другие субъекты финансового мониторинга могут обязать проверять происхождение средств до их внесения в качестве залога в уголовном производстве. Если подтвердить законность денег не удастся, финансовую операцию придется остановить.
Комитет Верховной Рады по цифровой трансформации поддержал законопроект № 15388 об усилении контроля за законностью происхождения средств, внесенных как залог в уголовном производстве, сообщает Судебно-юридическая газета.
Документ предлагает внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и законодательство о финансовом мониторинге. Его цель — предотвратить использование залога для легализации средств, полученных преступным путем.
Что изменится при внесении залога
Согласно тексту законопроекта, субъекты первичного финансового мониторинга, осуществляющие перевод средств в качестве залога, будут обязаны еще до проведения операции:
- идентифицировать и проверить лицо, вносящее залог, независимо от того, является ли оно подозреваемым, обвиняемым или посторонним залогодателем;
- установить источник происхождения денежных средств;
- если залог вносит третье лицо — дополнительно проверить источники его состояния или происхождение активов юридического лица;
- выяснить, связан ли залогодатель с подозреваемым или обвиняемым и задокументировать характер такой связи.
Если законность источника средств не может быть подтверждена официальными документами, субъект финансового мониторинга должен будет остановить соответствующую финансовую операцию.
В то же время, каждую операцию по внесению залога предлагают считать пороговой независимо от ее суммы.
О таких операциях субъекты финансового мониторинга должны будут уведомлять Государственную службу финансового мониторинга Украины не позднее следующего рабочего дня после зачисления средств.
В сообщение будут включаться информация об уголовном производстве, сумме залога, фактического плательщика, его связи с подозреваемым и результатах проверки происхождения средств.
Залог смогут взыскать даже без нарушения обязанностей
Отдельное положение законопроекта касается обращения залога в доход государства.
Действующая редакция статьи 182 УПК предусматривает такую возможность, в частности, если подозреваемый или обвиняемый без уважительных причин не явился по вызову или нарушил возложенные на него процессуальные обязанности.
Авторы законопроекта предлагают ввести дополнительное основание: невозможность подтвердить законность происхождения средств, внесенных как залог.
В таком случае деньги могут быть обращены в доход государства полностью или частично, даже если подозреваемый, обвиняемый и залогодатель выполняли все возложенные на них обязанности.
Информацию о залогодателях предлагают обнародовать
Еще одно нововведение — публичное раскрытие информации о лицах, вносящих залог.
Орган или учреждение, на счет которого поступили средства, должны в течение трех рабочих дней передать соответствующие сведения Государственной судебной администрации Украины.
ГСА, в свою очередь, в течение трех рабочих дней после получения информации должно обнародовать на официальном сайте:
- дату и номер уголовного производства;
- дату и номер судебного решения о применении залога;
- имя и фамилию залогодателя или наименование и код ЕГРПОУ юридического лица;
- сумму залога и дату поступления средств в специальный счет.
Таким образом, информация о том, кто именно внес залог подозреваемого или обвиняемого, станет публично доступной.