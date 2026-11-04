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Банки будут проверять происхождение денег перед внесением залога — законопроект

Казна и Политика
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Ужесточение контроля за средствами, внесенными как залог
Ужесточение контроля за средствами, внесенными как залог
Банки и другие субъекты финансового мониторинга могут обязать проверять происхождение средств до их внесения в качестве залога в уголовном производстве. Если подтвердить законность денег не удастся, финансовую операцию придется остановить.
Комитет Верховной Рады по цифровой трансформации поддержал законопроект № 15388 об усилении контроля за законностью происхождения средств, внесенных как залог в уголовном производстве, сообщает Судебно-юридическая газета.
Документ предлагает внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и законодательство о финансовом мониторинге. Его цель — предотвратить использование залога для легализации средств, полученных преступным путем.

Что изменится при внесении залога

Согласно тексту законопроекта, субъекты первичного финансового мониторинга, осуществляющие перевод средств в качестве залога, будут обязаны еще до проведения операции:
  • идентифицировать и проверить лицо, вносящее залог, независимо от того, является ли оно подозреваемым, обвиняемым или посторонним залогодателем;
  • установить источник происхождения денежных средств;
  • если залог вносит третье лицо — дополнительно проверить источники его состояния или происхождение активов юридического лица;
  • выяснить, связан ли залогодатель с подозреваемым или обвиняемым и задокументировать характер такой связи.
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Если законность источника средств не может быть подтверждена официальными документами, субъект финансового мониторинга должен будет остановить соответствующую финансовую операцию.
В то же время, каждую операцию по внесению залога предлагают считать пороговой независимо от ее суммы.
О таких операциях субъекты финансового мониторинга должны будут уведомлять Государственную службу финансового мониторинга Украины не позднее следующего рабочего дня после зачисления средств.
В сообщение будут включаться информация об уголовном производстве, сумме залога, фактического плательщика, его связи с подозреваемым и результатах проверки происхождения средств.

Залог смогут взыскать даже без нарушения обязанностей

Отдельное положение законопроекта касается обращения залога в доход государства.
Действующая редакция статьи 182 УПК предусматривает такую ​​возможность, в частности, если подозреваемый или обвиняемый без уважительных причин не явился по вызову или нарушил возложенные на него процессуальные обязанности.
Авторы законопроекта предлагают ввести дополнительное основание: невозможность подтвердить законность происхождения средств, внесенных как залог.
В таком случае деньги могут быть обращены в доход государства полностью или частично, даже если подозреваемый, обвиняемый и залогодатель выполняли все возложенные на них обязанности.

Информацию о залогодателях предлагают обнародовать

Еще одно нововведение — публичное раскрытие информации о лицах, вносящих залог.
Орган или учреждение, на счет которого поступили средства, должны в течение трех рабочих дней передать соответствующие сведения Государственной судебной администрации Украины.
ГСА, в свою очередь, в течение трех рабочих дней после получения информации должно обнародовать на официальном сайте:
  • дату и номер уголовного производства;
  • дату и номер судебного решения о применении залога;
  • имя и фамилию залогодателя или наименование и код ЕГРПОУ юридического лица;
  • сумму залога и дату поступления средств в специальный счет.
Таким образом, информация о том, кто именно внес залог подозреваемого или обвиняемого, станет публично доступной.
По материалам:
Судебно-юридична газета
ДеньгиЗаконопроекты
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