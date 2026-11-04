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Законопроект об управлении жилищным фондом зарегистрирован в Раде

Казна и Политика
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Строительство многоквартирного дома
Строительство многоквартирного дома, www.freepik.com
Верховная Рада в понедельник зарегистрировала законопроект № 16209 «Об управлении жилищным фондом».
«Это еще один шаг в трансформации реформы жилищной политики Украины в практические меры управления, содержания и сохранения жилых домов», — прокомментировал почетный президент общественной организации Housing Ukraine, экс-председатель правления Госмолодежь Сергей Комнатный в линкедин.
Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является создание целостной правовой основы управления жилищным фондом, при которой для каждого дома понятно, кто им управляет, кто оплачивает услуги и кто отвечает за его состояние.
В частности, законопроект предлагает ввести учет жилищного фонда и Систему управления многоквартирными домами с Реестром управления многоквартирными домами; разграничить обязанности собственника, пользователя жилья, приобретателя объекта в новом доме и заказчика строительства по оплате услуг и содержания имущества; установить открытую процедуру определения первого управляющего вновь построенного дома и гарантировать право совладельцев в любое время сменить управляющего;
Законопроектом также предусмотрены меры предосторожности для потребителей.
«Ее разработка является важным результатом нашей совместной работы в рамках проекта TEAM. Из-за обмена с эстонскими коллегами, консультации и экспертного анализа наша команда сотрудничала с Министерством по разработке предложений, адаптированных к правовой базе и жилищному сектору Украины. Опыт Эстонии стал ценным ориентиром, особенно в связи с ответственностью. внимание было на адаптации подходящих подходов к украинским обстоятельствам», — отметил Комнатный.
По его словам, для Украины эффективное управление жильем необходимо как для содержания существующих зданий, так и для защиты инвестиций в реконструкцию и новое жилье. «Четкие обязанности, ответственное управление и непрерывность обслуживания помогают сохранять ценность и удобство жилья со временем», — подчеркнул он.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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