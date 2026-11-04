Законопроект об управлении жилищным фондом зарегистрирован в Раде

Верховная Рада в понедельник зарегистрировала законопроект № 16209 «Об управлении жилищным фондом».

«Это еще один шаг в трансформации реформы жилищной политики Украины в практические меры управления, содержания и сохранения жилых домов», — прокомментировал почетный президент общественной организации Housing Ukraine, экс-председатель правления Госмолодежь Сергей Комнатный в линкедин.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является создание целостной правовой основы управления жилищным фондом, при которой для каждого дома понятно, кто им управляет, кто оплачивает услуги и кто отвечает за его состояние.

В частности, законопроект предлагает ввести учет жилищного фонда и Систему управления многоквартирными домами с Реестром управления многоквартирными домами; разграничить обязанности собственника, пользователя жилья, приобретателя объекта в новом доме и заказчика строительства по оплате услуг и содержания имущества; установить открытую процедуру определения первого управляющего вновь построенного дома и гарантировать право совладельцев в любое время сменить управляющего;

Законопроектом также предусмотрены меры предосторожности для потребителей.

«Ее разработка является важным результатом нашей совместной работы в рамках проекта TEAM. Из-за обмена с эстонскими коллегами, консультации и экспертного анализа наша команда сотрудничала с Министерством по разработке предложений, адаптированных к правовой базе и жилищному сектору Украины. Опыт Эстонии стал ценным ориентиром, особенно в связи с ответственностью. внимание было на адаптации подходящих подходов к украинским обстоятельствам», — отметил Комнатный.