Норвегия выделит $107 млн ​​на привлечение инвестиций в оборонную промышленность Украины

Правительство Норвегии планирует направить 1 млрд крон (около $107 млн) на привлечение частных норвежских инвестиций в украинскую оборонную промышленность.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на правительство Норвегии.
Денежные средства предназначены для привлечения дополнительного частного норвежского капитала, который будут инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс.
«Украинские оборонные предприятия являются лидерами в нескольких отраслях. Норвежские инвестиции могут способствовать еще более быстрому развитию этого сектора, а также предоставить норвежским заинтересованным сторонам возможность более тесно приобщиться к этим процессам», — сказал министр торговли и промышленности Сесили Мюрсет.
Как будет работать программа инвестиций
Финансирование предлагают предусмотреть на три года. Норвежская государственная инвестиционная компания Investinor будет руководить программой, которая охватит различные фонды, работающие в Норвегии и инвестирующие средства в украинскую оборонную промышленность.
«Прочная оборона требует мощной оборонной промышленности. А для этого нужны капитал и инвестиции. Взносы правительства Норвегии могут мобилизовать частный норвежский капитал для инвестирования в украинскую промышленность и технологии. Это партнерство между государственным и частным капиталом обеспечит Украину тем, что ей необходимо для самообороны. И я рад, что Норвегия может к этому присоединиться», — акцентировал министр финансов Енс Столтенберг.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Норвегия предоставит Украине 500 млн норвежских крон (около €48 млн) в поддержку энергетического сектора накануне зимы. Средства будут направлены на восстановление поврежденной инфраструктуры и обеспечение стабильной работы украинской энергосистемы.