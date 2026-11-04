Мостовые переправы через Днепр: что ожидает Государственное агентство по восстановлению

Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины ожидает выделение от 1 до 2 млрд грн на сессии Киевского городского совета (Киевсовет) в соответствии с договоренностями с Киевской городской администрацией, пишет interfax.com.ua.
Также ожидает выделения средств из централизованного бюджета для строительства альтернативных мостовых переправ через Днепр.
«На сегодняшний день по некоторым переправам уже начаты работы, они ведутся и мы очень надеемся, что мы в рекордные скорые сроки сможем их выполнить», — подчеркнул глава агентства восстановления Украины Иван Федоров во время брифинга в Киеве во вторник, передает корреспондент «Интерфакс-Украина».
По его словам, сейчас финансирование непосредственно на соответствующие проекты не выделено, однако агентство надеется на его обеспечение в течение следующих нескольких недель, в частности первый транш будет составлять ориентировочно чуть более 1 млрд грн на все мостовые переходы.
«Этого будет достаточно для того, чтобы начать предварительную оплату, оформление всех других документов», — добавил Федоров.
Он также отметил, что на некоторых участках из этих 21 мостовых переходов работы уже ведутся.
Как сообщал министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник, первые альтернативные мостовые переправы в Киеве, строительство которых началось в рамках правительственного проекта по обеспечению транспортного сообщения, планируют ввести в эксплуатацию в начале 2027 года.
Калашник отметил, что правительственный проект предусматривает оперативное строительство альтернативных переправ через реки, в частности через Днепр, а реализацию работ взяли на себя центральные власти.
Со своей стороны городской голова Киева Виталий Кличко замечал, что Киевские городские власти пытаются найти 1 млрд грн, которые правительство рекомендовало выделить из городского бюджета на строительство комбинированных водных переправ через Днепр и подъездных путей к ним, инициатором соответствующего проекта выступило государство.
Во вторник, 27 октября, по итогам заседания Совета обороны столицы Кличко заявил, что Киев планирует направить 1 млрд. грн. на реализацию проекта строительства комбинированных водных переправ через Днепр и подъездных путей к ним.
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Мы посчитали, сколько они могут стоить, за какой срок их реально построить в период ведения полномасштабной войны. Об этом читайте в статье — Дорогие и опасные: есть ли альтернативы мостам через Днепр в столице?