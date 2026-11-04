Мостовые переправы через Днепр: что ожидает Государственное агентство по восстановлению

Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины ожидает выделение от 1 до 2 млрд грн на сессии Киевского городского совета (Киевсовет) в соответствии с договоренностями с Киевской городской администрацией, пишет пишет interfax.com.ua

Также ожидает выделения средств из централизованного бюджета для строительства альтернативных мостовых переправ через Днепр.

«На сегодняшний день по некоторым переправам уже начаты работы, они ведутся и мы очень надеемся, что мы в рекордные скорые сроки сможем их выполнить», — подчеркнул глава агентства восстановления Украины Иван Федоров во время брифинга в Киеве во вторник, передает корреспондент «Интерфакс-Украина».

По его словам, сейчас финансирование непосредственно на соответствующие проекты не выделено, однако агентство надеется на его обеспечение в течение следующих нескольких недель, в частности первый транш будет составлять ориентировочно чуть более 1 млрд грн на все мостовые переходы.

«Этого будет достаточно для того, чтобы начать предварительную оплату, оформление всех других документов», — добавил Федоров.

Он также отметил, что на некоторых участках из этих 21 мостовых переходов работы уже ведутся.

Как сообщал министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник, первые альтернативные мостовые переправы в Киеве, строительство которых началось в рамках правительственного проекта по обеспечению транспортного сообщения, планируют ввести в эксплуатацию в начале 2027 года.

Калашник отметил, что правительственный проект предусматривает оперативное строительство альтернативных переправ через реки, в частности через Днепр, а реализацию работ взяли на себя центральные власти.

Со своей стороны городской голова Киева Виталий Кличко замечал, что Киевские городские власти пытаются найти 1 млрд грн, которые правительство рекомендовало выделить из городского бюджета на строительство комбинированных водных переправ через Днепр и подъездных путей к ним, инициатором соответствующего проекта выступило государство.

Во вторник, 27 октября, по итогам заседания Совета обороны столицы Кличко заявил, что Киев планирует направить 1 млрд. грн. на реализацию проекта строительства комбинированных водных переправ через Днепр и подъездных путей к ним.

Ранее Finance.ua писал, какие могут быть альтернативы мостам: паромные переправы, понтоны или подземные тоннели.