В Пенсионном фонде объяснили, можно ли подать заявление на назначение пенсии заранее

Украинцам не обязательно ждать дня достижения пенсионного возраста, чтобы подать документы на назначение пенсии. Обратиться с заявлением можно не ранее чем за один месяц до достижения пенсионного возраста. К примеру, если человеку исполняется 60 лет в октябре 2026 года, подать заявление можно уже в сентябре, но не ранее соответствующей даты.

Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Такой порядок определен законодательством о пенсионном обеспечении. В то же время, право на пенсию по возрасту зависит не только от возраста, но и от наличия необходимого страхового стажа. В 2026 году для назначения пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Когда нужно обратиться за пенсией

Важно не упустить срок обращения. Если заявление о назначении пенсии подано не позднее трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсию по возрасту назначают со дня, наступающего за днем ​​достижения пенсионного возраста.

Если человек обратился за назначением пенсии по истечении трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсию назначают со дня обращения.

Как подать заявление на назначение пенсии

Подать заявление и необходимые документы можно дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или обратиться в любой сервисный центр ПФУ независимо от местожительства или регистрации.

Для подачи заявления онлайн необходимо заранее подготовить сканированные копии документов, в частности, паспорта, РНУКНП и документов, необходимых для подтверждения страхового стажа. В зависимости от конкретной ситуации могут потребоваться и другие документы.

После авторизации на веб-портале ПФУ с помощью КЭП нужно выбрать раздел «О пенсионном обеспечении» → «Заявление на назначение пенсии», указать вид пенсии, заполнить необходимые данные и добавить сканированные копии документов.

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После этого нужно сформировать заявление, подписать его и отправить в Пенсионный фонд Украины.

После отправки заявления информацию о состоянии ее обработки и принятом решении можно пересмотреть в личном кабинете на веб-портале ПФУ в разделе «Мои обращения».

«Итак, ждать дня, когда исполнится 60 лет, не обязательно: при наличии необходимого страхового стажа документы на назначение пенсии можно подать уже за месяц до достижения пенсионного возраста», — подытожили в Фонде.