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Наиболее загруженные пункты пропуска на границе, которые лучше обходить — ГНСУ

Личные финансы
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Наиболее загруженные пункты пропуска на границе, которые лучше обходить — ГНСУ
Наиболее загруженные пункты пропуска на границе, которые лучше обходить — ГНСУ
Наиболее активно пересекают границу в пунктах пропуска Устилуг на Волыни, Краковец и Шегини Львовской области, поэтому там могут возникать очереди.
Об этом сказал на брифинге в Укринформе спикер ГНСУ Андрей.
«Поток автомобилей периодически растет в отдельные дни. Учитывая, что наиболее приоритетной для людей остается граница с Польшей, там могут отмечаться отдельные нагрузки на пункты пропуска. Традиционно люди для себя выбирают три направления, где наиболее активно пересекают границу и где могут фиксироваться скопления автомобилей. Это Устилуг на Волыни, Краковец и Шегин на Львовщине» , — сказал Демченко.
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Он посоветовал по возможности пользоваться и другими пунктами пропуска, что позволит им быстрее пересечь границу. «Ибо при погрузке на эти три пункта пропуска соседние могут иметь нулевую очередь.
Он напомнил, что ознакомиться с состоянием загруженности пунктов пропуска можно на странице западного регионального управления в Фейсбуке, где около трех часов обновляется информация по каждому из направлений.
Ранее мы писали, что проверяются в 2026 году на границе ЕС.
В первую очередь ⁣‌‍‌‌⁠⁠‍‌‍⁠‍⁠⁣пограничники проверяют загранпаспорт. Для безвизового въезда он должен быть биометрическим и действительным, по меньшей мере, через три месяца после запланированной даты выезда из ЕС. Для отдельных стран может потребоваться больший срок действия — до шести месяцев. Во время проверки паспорт сканируют, в частности, проверяют чип и соответствие данных и фотографии.
Если у вас есть обычный загранпаспорт, для въезда в ЕС придется оформлять визу.
Обов’язковий документ для в’їзду в ЄС. Поліс має покривати щонайменше 30 000 євро витрат і діяти на всій території Шенгенської зони. Це може бути поліс туристичного або медичного страхування, залежно від мети вашої поїздки.
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По материалам:
Finance.ua
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