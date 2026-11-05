ТОП-10 ниш регионального бизнеса: от кофейни до крафтового производства

Малый бизнес в Украине остается одним из направлений, в которых люди ищут возможности для самозанятости и заработка. Сегодня украинский малый бизнес определяется не только идеей, но и способностью адаптироваться и проявлять уникальную гибкость: военное положение, энергетическая нестабильность и внутренняя миграция населения — все это непосредственно влияет на его функционирование. В то же время популярность определенного вида деятельности еще не означает, что он гарантированно будет приносить высокий доход: многое зависит от региона, конкуренции, автономности от энергосетей, мобильности, первоначальных инвестиций и умения привлекать государственные гранты, а также от платежеспособности клиентов.

Но какой бизнес имеет перспективы на рынке? Какова его маржинальность, сколько стоит запуск и на какой доход можно рассчитывать? Что необходимо для старта и какие риски стоит учитывать?

В этой статье мы искали ответы на все эти вопросы. Собрали топ-10 направлений малого бизнеса в Украине с учетом региональной специфики, которые соответствуют актуальным тенденциям украинского предпринимательства. Отметим, что в этом материале мы провели практическое сравнение популярных бизнес-моделей с учетом спроса, возможности начать дело с относительно небольшим капиталом и перспектив работы в разных регионах страны.

Справка Finance.ua Важно: приведенные ниже суммы доходов, расходов и стартовых инвестиций — это ориентировочные расчетные диапазоны для планирования бизнеса, а не гарантированные результаты или официальная статистика. Они зависят от города, аренды, оборудования, количества сотрудников, налогов и загруженности.

Какие ниши выбирает малый бизнес в Украине

По данным Опендатабота, с января по сентябрь 2026 года в Украине открылось более 222 тыс. ФЛП. Как показывает статистика, в этом году новых бизнесов открылось на 66 тыс. больше, чем закрылось.

Если рассматривать ситуацию по регионам, то 27,3 тыс. новых ФЛП зарегистрировали в Киеве. Далее следуют Днепропетровская область — 22,3 тыс., Львовская область — 17,2 тыс., Одесская область — 16,7 тыс. и Киевская область — 16,5 тыс.

Что касается сфер деятельности, то более четверти новых ФЛП в этом году работают в розничной торговле — 60,3 тыс. Еще 16,7 тыс. предпринимателей выбрали компьютерное программирование, 16,6 тыс. — оптовую торговлю. В пятерку самых популярных направлений также вошли образование — 10,7 тыс. и деятельность по обеспечению блюд и напитков — 10,7 тыс.

Расчет долей по данным «Опендатабота», показатели округлены. Инфографика сгенерирована с помощью ИИ

В то же время ключевыми драйверами стали именно региональные общины — от относительно безопасных западных и центральных областей (Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Полтавская области) до прифронтовых городов, где спрос ориентирован на первоочередные потребности в восстановлении и обеспечении автономности.

Отметим, что статистика регистраций не дает полного ответа на вопрос о том, какие виды бизнеса наиболее прибыльны. Для этого необходимо учитывать расходы, повторные продажи, сезонность и количество предпринимателей, прекращающих свою деятельность.

Например, по данным «Опендатабота», средний срок работы ФЛП в Украине составляет около 2,4 года. Это еще одна причина оценивать не только потенциальную выручку, но и устойчивость бизнес-модели.

ТОП-10 региональных бизнесов

Кофейня формата «To Go», локальные мини-пекарни или заведение с едой на вынос

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Почему этот бизнес популярен. Кофе, выпечка, завтраки и готовые блюда ориентированы на регулярный спрос, ведь это «небольшие радости», которые люди позволяют себе даже в стрессовые моменты. Небольшой формат позволяет протестировать локацию без открытия крупного ресторана. Как мы уже отмечали выше, заведения общественного питания обеспечили 10,7 тыс. новых регистраций ФЛП за девять месяцев 2026 года.

Что необходимо: помещение с соответствующим потоком посетителей, кофейное или кухонное оборудование (аренда или покупка), поставщики и закупка у них сырья, персонал, соблюдение санитарных требований и законодательства в сфере пищевых продуктов. Также необходимо предусмотреть резервное электропитание, если перебои с электроэнергией влияют на работу заведения.

Если говорить о небольших точках, то помещения малой площади более энергонезависимы, поскольку их легче обеспечить электричеством с помощью одного генератора. Это позволяет продолжать работу во время блэкаутов, когда крупные заведения закрыты.

Порог входа на этот рынок существенно отличается в зависимости от формата: киоск, фудтрак, окно выдачи или полноценное кафе, совмещающее обслуживание посетителей на месте и формат to go. В целом сумма может составлять от нескольких тысяч долларов.

Срок окупаемости составляет 6−10 месяцев, а потенциальная прибыль в месяц — от 30 до 80 тыс. гривен. Однако речь идет о небольшой точке, которая уже вышла на стабильный объем продаж.

Грант «Власна справа» может покрыть до 300 тыс. грн, что делает запуск относительно доступным. На эти средства можно приобрести оборудование (кофемашину, грили, холодильник), позаботиться об автономности (генератор или зарядная станция), компенсировать аренду и т. д. Государство достаточно охотно финансирует этот сектор, поскольку он позволяет создать уже на старте 1−2 рабочих места.

Также действует программа «єРобота», в рамках которой можно получить грант на развитие перерабатывающей промышленности. Небольшие производства могут привлечь для запуска до 500 тыс. грн и даже больше. В целом сумма стартовых инвестиций зависит от того, будут ли в пекарне выпекать хлеб с нуля или только допекать замороженные полуфабрикаты.

Где перспективно: рядом с офисами, учебными заведениями, транспортными узлами, а также в густонаселенных жилых районах. Как бы странно это ни звучало, но аромат свежей выпечки — лучшая реклама и бесплатный инструмент привлечения клиентов. В этом плане для реализации формата «пекарня-кофейня» хорошо подходят спальные районы, где жители покупают выпечку на завтрак.

Однако у этого вида бизнеса есть и свои риски. В данном случае большое значение имеет выбор локации, поэтому на начальном этапе необходимо исследовать пешеходный трафик. Размещение в людных или, наоборот, малопосещаемых местах напрямую влияет на выручку.

Заведения общественного питания имеют ряд требований и ограничений: необходимо соблюдать нормы безопасности пищевых продуктов (НАССР) и иметь все необходимые разрешения. Также существенное влияние оказывают высокая арендная плата, списание продуктов и расходы на персонал.

На этот бизнес влияет и региональная специфика. В таких городах, как Киев или Львов, рынок перенасыщен. Заведениям приходится искать уникальную концепцию или специализироваться на определенном направлении, например на завтраках.

Как и в любом бизнесе, здесь есть свои нюансы, которые необходимо учитывать:

работа с тестом требует строгого соблюдения технологических процессов. Важную роль играют температура, влажность и качество ингредиентов. Если что-то пойдет не так, целую партию продукции придется списать;

ночные смены: чтобы клиенты уже утром могли получить свежую выпечку, производственный процесс начинается в 3−4 часа утра. Не все сотрудники готовы работать по такому графику;

короткий срок годности: если хлеб не продался в течение 24 часов, он уже не считается свежей выпечкой. В таком случае придется либо уценивать продукцию, либо перерабатывать ее, например, в сухари или панировку;

как и любое производство продуктов питания, пекарни должны соответствовать требованиям Госпродпотребслужбы и обязательно внедрить систему HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points — система управления безопасностью пищевых продуктов, которая помогает выявлять, оценивать и контролировать опасные факторы на этапах производства, хранения, транспортировки и реализации продуктов питания. — Ред.).

Розничная торговля онлайн и офлайн (небольшой магазин или интернет-магазин)

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Почему популярен. Продукты питания, товары для дома, косметика, товары для животных и недорогие вещи повседневного спроса имеют широкую аудиторию. Онлайн-торговля позволяет продавать товары по всей Украине, не тратясь на дорогостоящее торговое помещение.

Что необходимо: товар или надежный поставщик, канал продаж, учет, логистика и реклама. Для физической торговой точки дополнительно потребуются аренда, оборудование и товарные запасы.

В целом ниша e-commerce не имеет конкретной привязки к местоположению клиента, однако больше таких предпринимателей сосредоточено в городах с логистическими хабами (Киев, Львов, Днепр), что обусловлено удобством доставки.

Стартовые вложения: 80−400 тыс. грн для интернет-магазина; 300−900 тыс. грн для небольшой физической торговой точки.

Потенциальная чистая прибыль: 20−80 тыс. грн в месяц для небольшого магазина или 50−200 тыс. грн для интернет-магазина, который уже имеет стабильный поток заказов.

Где перспективно: в городах, поселках и территориальных общинах, где существует неудовлетворенный локальный спрос. Онлайн-формат при этом не привязан к одному региону.

Однако эта ниша имеет и свои риски:

сбои в работе почтовых операторов могут парализовать бизнес, а уничтожение товаров на складах — привести к убыткам. Перебои с электроснабжением складов также могут вызывать задержки доставки и снижение рейтинга продавца;

удорожание мобильной связи, интернет-услуг и доставки: с начала 2026 года мобильные и почтовые операторы периодически повышают стоимость тарифов;

зависимость от платформ: из-за жалоб или ошибок алгоритмов аккаунт в Instagram или рекламный кабинет в Facebook могут заблокировать, в результате чего предприниматель потеряет канал продаж;

налоговая нагрузка и фискальный контроль: повышение налоговых ставок приводит к дополнительным расходам, а ошибки при ведении отчетности и работе с ПРРО могут повлечь за собой штрафы;

возвраты: согласно закону «О защите прав потребителей», покупатель имеет 14 дней на возврат товара, что для малого бизнеса может привести к кассовому разрыву.

Продажа хендмейд товаров

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Почему популярен. Хендмейд имеет высокую добавленную стоимость. Автор продает не просто сырье, а идею и уникальность. Наценка на изделия ручной работы может составлять от 100% до 300%. Это направление стало достаточно популярным среди самозанятых и его даже можно выделить в отдельную категорию e-commerce. Это бизнес с одним из самых низких порогов входа, где главная инвестиция — талант.

Потребители устали от масс-маркета, а хотят уникальности, вещей «с душой». Для этой ниши соцсети — один из самых основных каналов продаж.

Что необходимо: при расчете стартовых расходов стоит учитывать стоимость материалов, оборудования, маркетинга, упаковки, а также, возможно, таргетированной рекламы и создания контента. В качестве стартового капитала можно также рассмотреть гранты по программе «єРобота», которая активно финансирует микропроизводства (швейные мастерские, производство крафтовых продуктов питания) на суммы до 500 тыс. грн.

Стартовые вложения: от нескольких десятков тысяч гривен.

Производство товаров ручной работы отличается высокой гибкостью: ассортимент можно практически мгновенно менять в соответствии с запросами рынка (тематический или патриотический мерч, аксессуары, актуальные тренды). Однако необходимо учитывать и объем заказов: когда их становится слишком много, предпринимателю приходится либо нанимать сотрудников и терять часть «крафтовости», либо отказывать клиентам.

Риски:

благодаря таким платформам, как Etsy, Amazon Handmade и Shopify, мастер из украинского села может продавать свои изделия клиентам из США или ЕС за валюту. Однако при работе с зарубежными заказами зависимость от логистики влияет на репутацию: из-за задержек на границе или сбоев в работе международной почты существует риск получить негативные отзывы на платформах;

необходимость постоянно сохранять уникальность: идеи могут быстро копировать другие мастера или китайские фабрики, предлагая аналогичные товары по более низкой цене;

высокий риск эмоционального выгорания: на старте мастер одновременно выполняет функции производителя, фотографа, маркетолога и менеджера по продажам.

В регионах с богатыми ремесленными традициями популярно переосмысление декоративно-прикладного искусства в современном дизайне. Это хорошая основа для создания аутентичного продукта на экспорт. В крупных городах, напротив, востребованы современные аксессуары и крафтовая косметика. В прифронтовых регионах популярностью пользуется производство тактического снаряжения, адаптивной одежды и сувениров из переработанных военных артефактов.

Салон красоты или персональные бьюти-услуги

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Почему популярен. Маникюр, парикмахерские услуги, уход за бровями и другие процедуры формируют базу постоянных клиентов и стабильно занимают высокие позиции по количеству новых регистраций ФЛП. Парикмахерские и салоны красоты также входят в число направлений, которые выбирают украинские предприниматели. Спрос в этой сфере остается постоянным. Если от похода в ресторан можно легко отказаться, то остаться без стрижки гораздо сложнее.

Что необходимо: профессиональные навыки, оборудование, материалы, рабочее место, система записи клиентов и продвижение в социальных сетях. На старте можно работать самостоятельно, арендуя место в уже действующей студии. Небольшие форматы (1−2 кресла, маникюрные островки, небольшие кабинеты) быстро окупаются благодаря высокой маржинальности услуг.

Стартовые вложения: инвестиции в этот бизнес зависят от формата — аренда рабочего кресла или открытие полноценного салона. Однако в любом случае необходимо предусмотреть расходы на аренду, оборудование (кресло, мойку, сухожар, лампу), покупку косметики и расходных материалов, а также мощные зарядные станции для фенов и ламп.

В целом потребуется от 50 до 180 тыс. грн для обустройства рабочего места и 250−500 тыс. грн для открытия небольшой студии. Срок окупаемости — 5−9 месяцев.

Потенциальная чистая прибыль: 20−60 тыс. грн в месяц для мастера с постоянной клиентской базой. Для владельца студии результат будет зависеть от загруженности других мастеров и стоимости аренды. В сфере бьюти-услуг личный бренд мастера имеет большее значение, чем дорогостоящая реклама. Это как раз тот случай, когда хорошо работает «сарафанное радио».

Риски:

если вы нанимаете мастеров, существует риск, что после увольнения топового специалиста клиенты уйдут вместе с ним. Это довольно распространенная практика.

необходимо строго следить за состоянием и обработкой всех инструментов. Халатность может привести к закрытию бизнеса или даже уголовной ответственности, особенно при несоблюдении правил стерилизации.

этот бизнес сильно зависит от электроснабжения. Фены и сушильные лампы потребляют много электроэнергии. Поэтому блэкауты и рост стоимости электричества — риски, которые необходимо учитывать.

эта ниша также отличается высокой конкурентностью. Поэтому, помимо личного бренда мастера, на репутацию заведения влияют качество сервиса, интересные фишки и индивидуальный подход к клиенту. Особенно это актуально для крупных городов.

Крафтовое производство и переработка

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Если хлеб — это товар первой необходимости, то крафтовое производство и переработка — стратегически важное направление в переходе от экспорта сырья к производству готовой продукции.

Почему популярен. Тренд на импортозамещение и поддержку украинских производителей. Мед, крафтовые сыры, мясные деликатесы, соусы, настойки, варенье и джемы, сушеные фрукты, выпечка, полуфабрикаты, сладости и другие локальные продукты могут стать основой «гастрономического патриотизма» — Made in Ukraine. Кроме того, потребители больше доверяют продукции домашнего качества. Такие товары можно продавать непосредственно потребителям, магазинам или заведениям общественного питания. Успех зависит от конкретного продукта, его качества и возможности наладить повторные продажи.

Кроме того, крафтовая продукция имеет высокую добавленную стоимость: пастила или фруктовые чипсы из яблок стоят в 5−8 раз дороже за килограмм, чем сами яблоки. Потребители готовы переплачивать за полезные для здоровья продукты и органическое производство, которые сложно найти в массовом сегменте.

Крафтовая продукция также имеет высокий экспортный потенциал, поскольку на полках европейских магазинов она позиционируется как премиальный экологичный продукт. Как и любое крафтовое производство, небольшая пищевая переработка отличается высокой гибкостью: такое производство можно перевести на другие рецептуры за короткий срок.

Что необходимо: сырье, технология производства, оборудование, упаковка, каналы сбыта, а также соблюдение требований к безопасности пищевых продуктов и маркировке. Для отдельных видов деятельности необходима регистрация производственных мощностей или прохождение других предусмотренных законодательством процедур.

Стартовые вложения: для выхода на рынок необходимо предусмотреть аренду цеха, соответствующего установленным требованиям и государственным нормам, приобретение оборудования (холодильников, печей, стерилизаторов, вакууматоров), разработку технических условий и прохождение сертификации, а также инвестиции в дизайн и упаковку.

Ориентировочная сумма — от нескольких десятков тысяч до 150−200 тыс. грн (такой бизнес хорошо подходит для получения гранта «Власна справа»).

Потенциальная чистая прибыль: 50−100 тыс. грн в месяц после формирования постоянной клиентской базы. На старте она может быть значительно ниже из-за расходов на оборудование, упаковку и продвижение. Срок окупаемости составляет от 10 до 18 месяцев.

Где перспективно: в сельских общинах, небольших городах и регионах с доступом к местному сырью. В целом региональная привязка здесь также играет важную роль: «Винницкий хрен», «Смидинская капуста» — это уже бренд, который вызывает больше доверия, чем продукция крупных компаний.

Риски:

выход на рынок. Крафтовая продукция преимущественно продается в экомагазинах, небольших торговых точках или онлайн, поскольку небольшим производителям сложно работать с крупными супермаркетами из-за жестких требований к выходу на полки и небольших объемов производства;

как и при любом пищевом производстве, здесь необходимо строго соблюдать нормы системы управления безопасностью пищевых продуктов;

крафтовые производства зависят от доступности и качества сырья. При этом натуральные продукты имеют более короткий срок хранения, чем продукция с консервантами. Поэтому продажа скоропортящихся товаров требует безупречно налаженной логистики.

Программирование и IT-услуги

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Почему популярен. Программирование заняло второе место по количеству новых ФЛП за первые девять месяцев 2026 года — 16,7 тыс. регистраций. Для работы в этой сфере зачастую не нужны офис, склад или значительные товарные запасы.

Что необходимо: профессиональные навыки, компьютер, портфолио, поиск клиентов и знание английского языка для выхода на международный рынок. Можно работать самостоятельно или постепенно создать небольшое агентство.

Стартовые вложения: 20−100 тыс. грн при наличии собственного компьютера.

Потенциальная чистая прибыль: 30−150 тыс. грн в месяц для специалиста со стабильным портфелем заказов. Небольшое агентство может зарабатывать больше, но при этом у него появятся расходы на команду.

Где перспективно: в любом регионе с доступом к интернету. Особенно удобен этот формат для жителей небольших городов, которые работают с заказчиками из Киева или из-за рубежа.

Главный риск: нестабильный поток заказов, зависимость от нескольких клиентов и необходимость постоянно обновлять профессиональные навыки.

Частное образование: репетиторство, обучающие курсы и детские занятия

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Почему популярно. Образовательные услуги вошли в пятерку наиболее распространенных направлений среди новых ФЛП в 2026 году. Кроме того, в первом полугодии 2026 года образование показало наибольший чистый прирост предпринимателей среди сфер, которые отслеживал «Опендатабот».

Что потребуется: знание предмета или навыки преподавания, программа занятий, клиентская база и средства для дистанционного обучения. Популярные направления — иностранные языки, математика, подготовка к экзаменам, программирование и творческие занятия.

Самый низкий порог входа будет при работе в онлайн-формате. В этом случае основные расходы — покупка ноутбука, качественного микрофона и веб-камеры, оформление подписки на платформы (Zoom, LMS-системы), а также таргетированная реклама в социальных сетях.

Если же речь идет об офлайн-центрах, сразу добавляются расходы на аренду помещения (с обязательным наличием укрытия), мебель, технику, ремонт и оформление лицензий. При этом государство активно предоставляет гранты на детские центры и профессиональное обучение, а многие зарубежные фонды финансируют курсы переквалификации, поскольку это способствует социальной адаптации ВПЛ, их детей и ветеранов.

Потенциальная чистая прибыль: 15−50 тыс. грн в месяц для преподавателя с постоянными учениками. Небольшой центр с несколькими преподавателями может приносить больший доход, но потребует дополнительных административных расходов.

Плюсы:

высокая маржинальность, поскольку вы продаете интеллектуальную собственность, а расходы ниже, чем в товарном бизнесе;

высокий спрос: родители ищут кружки с собственным укрытием, также набирает популярность альтернативное образование;

изменения на рынке труда формируют общественный запрос на переквалификацию;

для онлайн-центров не имеет значения региональная привязка: можно жить в небольшом городке в Черкасской области, а обучать клиентов из Киева или тех, кто сейчас находится за границей;

высокий спрос на репетиторов из-за пробелов в школьном образовании, возникших вследствие карантинных ограничений, военных действий и других факторов.

Минусы:

ценовой демпинг и присвоение вашего интеллектуального продукта: онлайн-курсы могут слить в сеть, предлагая их по более низким ценам;

эмоциональное выгорание, поскольку работа в сфере образования психологически затратна;

требования к безопасности и энергонезависимости детских офлайн-центров: необходимо сертифицированное укрытие и антикризисный план на случай блэкаута;

сезонность и отток учеников.

Для прифронтовых регионов актуальны онлайн-образование и услуги психологической реабилитации с помощью творчества. В то же время из-за миграции в западных регионах (Львов, Тернополь, Ивано-Франковск) востребованы детские центры и кружки, поскольку там проживает много семей, переехавших из других регионов. Также в крупных городах высока конкуренция на рынке IT-курсов, бизнес-образования, EdTech и изучения иностранных языков.

К слову, психологическая помощь и реабилитация сейчас также очень актуальны. Это новая ниша на рынке услуг с высоким социальным спросом, обусловленным значительным уровнем стресса в обществе из-за войны.

Сейчас это одно из приоритетных направлений для международных фондов и ветеранских программ, поскольку существует потребность в адаптации и поддержке людей. Компании начинают внедрять программы поддержки ментального здоровья сотрудников, заключая контракты с частными центрами.

Если раньше это была узкая сфера, то сегодня она превращается в бизнес с высоким спросом. Финансирование для него можно привлекать не только от частных клиентов, но и от корпораций или международных доноров. Кроме того, такой бизнес может получить финансирование на оборудование инклюзивных пространств или запуск социальных проектов.

Инвестиции в этот бизнес зависят от формата: будет ли это онлайн-кабинет или реабилитационный центр, потребуется ли арендовать помещение, покупать мебель и оборудование или достаточно компьютерной техники, оплаты программного обеспечения и маркетинга.

Квалифицированные специалисты пользуются высокой лояльностью клиентов. При этом себестоимость онлайн-услуг невысока, поскольку специалист продает свое время и экспертизу, не тратясь на логистику или сырье. Однако и здесь необходимо учитывать высокую вероятность эмоционального выгорания, ведь специалисты работают с тяжелыми психологическими травмами.

Риски:

эта ниша требует длительного обучения: войти в нее после двухнедельных курсов не получится. Необходимы профильное образование и многолетняя практика. При этом случаи работы неквалифицированных терапевтов могут негативно сказаться на репутации всей отрасли;

конфиденциальность данных и работа с кризисными состояниями требуют четких протоколов безопасности. Кроме того, для предоставления качественных услуг необходимо тщательно подбирать команду, что может быть непросто.

СТО и ремонт техники

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Эта ниша занимает важное место в грантовых программах для ветеранов и действующих предпринимателей. Например, по программе «єРобота» ветераны могут получить до 2,5 млн грн.

Почему популярно. Ремонт автомобилей, компьютеров и бытовой техники позволяет зарабатывать на продлении срока службы вещей, которыми клиенты уже пользуются. Особенно перспективными могут быть специализированные услуги, в которых ощущается нехватка квалифицированных мастеров.

Отметим, что средний возраст автопарка в Украине увеличивается, а логистическая активность в регионах остается высокой. Спрос на выездной шиномонтаж и ремонт автомобилей на дороге вырос на 30−40%.

Что потребуется. Открытие автосервиса требует значительных стартовых инвестиций в оборудование: аренду и подготовку бокса или приобретение оборудованного фургона (с вентиляцией, электричеством и надежным напольным покрытием), специализированное оборудование (подъемники, шиномонтажные станки, диагностические сканеры, компрессоры), инструменты и расходные материалы. И, конечно, необходимы технические навыки, соответствующий инструментарий и надежные поставщики запчастей.

Стартовые вложения: 100−300 тыс. грн для узкопрофильного ремонта; 400 тыс. — 1,5 млн грн для небольшой автомастерской.

Потенциальная чистая прибыль: 25−100 тыс. грн в месяц для небольшой мастерской со стабильной загрузкой. Если владелец сам занимается ремонтом, он может сэкономить на зарплате наемного мастера, однако его доход будет зависеть от собственной производительности.

Плюсы:

автопарк Украины стареет, а подержанные автомобили нуждаются в регулярном обслуживании, что обеспечивает стабильный поток клиентов;

высокая лояльность клиентов: если владелец автомобиля находит «своего» мастера, он может оставаться его постоянным клиентом на протяжении многих лет;

высокая маржинальность услуг: маржа на ремонте может достигать 80%, что выше, чем при продаже запчастей;

даже если клиенты сильно экономят, критические неисправности автомобиля приходится устранять незамедлительно. А в случае введения обязательного техосмотра исправность транспортного средства станет условием его эксплуатации.

Минусы:

нехватка кадров из-за мобилизации и миграции;

дорогостоящее оборудование и постоянные колебания цен на запчасти;

зависимость от поставщиков: задержки с доставкой запчастей из-за границы могут парализовать работу мастерской на несколько недель.

Услуги СТО и авторемонта особенно востребованы в приграничных и транзитных областях. В первую очередь это касается обслуживания коммерческого транспорта и автомобилей, которые только прибывают из Европы. В аграрных регионах высок спрос на ремонт сельскохозяйственной техники. Кроме того, с учетом увеличения количества электромобилей растет и спрос на их обслуживание и ремонт.

Курьерская доставка и локальная логистика

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Почему популярно. Онлайн-торговля требует доставки заказов, а местному бизнесу часто необходимо оперативно перевозить товары между складами, магазинами и клиентами. В 2026 году почтовая и курьерская деятельность вошла в число направлений с наибольшим чистым приростом ФЛП. Сейчас онлайн-торговля также набирает популярность из-за постоянных российских обстрелов, в результате которых офлайн-точки вынуждены закрываться или полностью уничтожаются.

Что потребуется: транспорт, телефон, планирование маршрутов, учет заказов и договоренности с магазинами или заведениями. Начать можно с доставки в пределах одного района или города.

Стартовые вложения: 30−150 тыс. грн для работы на собственном транспорте; 200−600 тыс. грн для небольшой службы доставки с несколькими курьерами.

Потенциальная чистая прибыль: 15−60 тыс. грн в месяц для самозанятого курьера при достаточном потоке заказов. Служба с несколькими курьерами может зарабатывать больше, если выручка покрывает оплату труда, транспортные расходы и координацию работы.

Главный риск: расходы на топливо, амортизация транспорта и низкая маржа с одного заказа.

Ремонтные работы и энергоэффективность жилья

Источник фото: pexels

Почему популярно. Ремонт жилья, утепление, монтаж систем отопления, резервного электропитания и энергоэффективных решений могут обеспечивать спрос как в городах, так и в частном секторе.

Что потребуется: практический опыт, инструменты, транспорт, поставщики материалов, портфолио выполненных работ и соблюдение требований безопасности. Для электромонтажных и других специализированных работ необходимы соответствующие компетенции и допуски, если они предусмотрены законодательством.

Стартовые вложения: 80−250 тыс. грн для небольшой бригады с базовым набором инструментов; специализированное оборудование может существенно увеличить бюджет.

Потенциальная чистая прибыль: 30−100 тыс. грн в месяц для небольшой бригады при условии достаточного количества заказов. Важно отделять оплату материалов от заработка непосредственно на выполнении работ.

Сравнение: сколько нужно денег и на какую прибыль рассчитывать

Чтобы оценить возможности старта, мы свели все данные в одну таблицу*.

Бизнес Стартовые вложения Потенциальная чистая прибыль в месяц Основное преимущество Магазин / e-commerce 80–900 тыс. грн 20–200 тыс. грн Возможность масштабировать продажи IT-услуги 20–100 тыс. грн 30–150 тыс. грн Небольшие постоянные расходы Кофейня / пекарня / еда на вынос 80–250 тыс. грн 30–80 тыс. грн Регулярный спрос Бьюти-услуги 50–500 тыс. грн 20–60 тыс. грн Постоянные клиенты Образовательные услуги 25–100 тыс. грн 15–50 тыс. грн Возможность работать онлайн Ремонтная мастерская 100 тыс. – 1,5 млн грн 25–100 тыс. грн Спрос на практические услуги Доставка 30–600 тыс. грн 15–60 тыс. грн Работа с бизнес-клиентами Ремонт та энергоэффективность 80–250 тыс. грн 30–100 тыс. грн Возможность выполнять дорогие заказы Крафтовое производство 50–200 тыс. грн 50–100 тыс. грн Развитие собственного продукта Хендмейд 20–100 тыс. грн 20–80 тыс. грн Високая добавочная стоимость

Справка Finance.ua * Все суммы ориентировочные. Они не являются результатами единого статистического исследования: фактический доход будет зависеть от спроса, затрат, загрузки и опыта владельца. Для торговли и производства особенно важно учитывать оборотный капитал, товарные остатки и расходы на сырье.

Как не ошибиться с выбором ниши

Выбор ниши в регионах сегодня определяется двумя факторами: скоростью окупаемости и способностью работать автономно. Преобладают сервисные модели и микропроизводства, которые решают локальные бытовые или энергетические проблемы жителей конкретной общины.

Региональные центры занятости в Ровно, Ивано-Франковске, Полтаве и других городах в ответах на запросы о конкретных проблемах предпринимателей называют несколько ключевых факторов:

нестабильность, связанная с военными рисками и изменениями на мировом рынке;

рост налоговой нагрузки;

нехватка квалифицированных кадров;

перебои с электроснабжением и высокая стоимость энергоносителей.

Хотя предпринимательская деятельность всегда связана с риском, каждая бизнес-идея перед запуском требует взвешенных расчетов.

Например, важно понимать: если бизнес-модель рушится после четырех часов без электричества, она нежизнеспособна. Чтобы исправить ситуацию, необходимо обеспечить автономность бизнеса, а для этого — учесть расходы на энергонезависимость при расчете срока окупаемости и среднего чека.

Война научила предпринимателей действовать быстро. Многие виды бизнеса можно буквально перевезти в чемодане (e-commerce, образование и т. д. ). Если же бизнес привязан к тяжелым станкам, риски релокации необходимо учитывать еще на этапе составления бизнес-плана.

Не стоит пренебрегать такими инструментами, как гранты. Часто именно они могут покрыть до 100% стартовых инвестиций, необходимых для запуска. Для этого стоит изучить доступные возможности и научиться правильно составлять грантовые заявки.

Если же бизнес требует сотрудников определенной квалификации, необходимо еще на старте понимать, удастся ли сформировать команду. Например, СТО могут иметь высокую маржинальность, но из-за кадрового дефицита работать в убыток. Поэтому без команды такой бизнес не запустить, если только сам предприниматель не является профильным специалистом.