Помощь родителям, подарок или возврат долга: ситуации, когда банк или налоговая могут заинтересоваться вашими деньгами

Когда банк или налоговая могут заинтересоваться вашими деньгами

Кажется, что перевод на карту — это просто перевод. При этом государству важно, что «стоит за вашим переводом. Именно от этого зависит, нужно ли облагать ваши действия, требовать у вас декларацию и т.д.

В этой статье мы рассмотрим непосредственные ситуации, когда банк или налоговая могут заинтересоваться вашими переводами.

Что же делать в этих случаях? Finance.ua нашел ответ вместе с адвокатом и партнером Lawyer HUB Марией Конрадий.

По словам Конрадий, перевод матери к пенсии, подарок внуку на жилье или возврат долга другу — обычное дело для большинства людей, и с юридической точки зрения каждая такая операция имеет свою природу: содержание, дарение, заем или оплата товара или услуги. От этого зависит, возникает ли налог, нужна ли декларация и как объяснить банку происхождение денег.

Маме, бабушке, брату: когда налог равен нулю

Закон делит людей на близких и «чужих». К первым относятся родственники первой и второй ступеней. Это родители, муж или жена, дети (также усыновленные), родные братья и сестры, дедушки и бабушки, а также внуки.

Адвокат отмечает, что деньги без обязанности возврата закон видит как дарение.

«Если средства передаются без обязанности их возврата, такая операция по своей сути может соответствовать договору дарения», — объясняет Конрадий.

Для родственников действует особая ставка.

«Переводы между этими лицами облагаются налогом по нулевой ставке, если даритель является резидентом и перевод представляет собой именно подарок, а не оплату работы или услуги. Декларацию с таких доходов не подают, а военный сбор не взимается», — отмечает она.

Поэтому ежемесячная помощь родителям не создает проблем только из-за самого перевода.

«Обычный перевод денег от ребенка родителям или от родителей ребенку, при условии, что это действительно безвозмездная помощь, не порождает налоговое обязательство только из-за самого факта такого перевода», — говорит адвокат.

Ежемесячная помощь родителям не создает проблем только из-за самого перевода

Но есть два исключения, о которых следует знать. Первое касается пар без заключенного брака.

«Между мужчиной и женщиной, которые проживают одной семьей без регистрации брака, такой подарок в понимании Налогового кодекса следует рассматривать как прочий доход. Его облагают доходом и военным сбором на общих основаниях», — предупреждает Конрадий.

Второе касается нерезидентов.

«Если даритель нерезидент, ставка составляет 18% для любого объекта, независимо от родства», — отмечает она.

В таком случае адвокат советует рассмотреть алименты. Совершеннолетние дети обязаны содержать родителей, которые не могут работать и нуждаются в помощи. Алименты не облагаются налогом, даже если их платит нерезидент.

Банк может спросить о происхождении денег. Для семейной помощи обычно достаточно документов о родстве и подтверждении источника средств отправителя.

«Для значительных сумм целесообразно хранить документы, позволяющие понять цель платежа и его происхождение. Это особенно важно, если после получения средств человек сразу покупает недвижимость, автомобиль или другое дорогостоящее имущество», — добавляет она.

4 тыс. или 9200 гривен: сколько стоит подарок от друга?

Друзья, зятья, невестки, отчимы и мачехи не входят в близкий круг. Подарок от них облагается налогом по общим правилам: 5% налога на доходы и 5% военного сбора.

Платит тот, кто получил деньги.

«Одаряемый обязан включить такой доход в годовой, подать декларацию по результатам отчетного налогового года и уплатить налог до 1 мая и 1 августа соответственно», — рассказывает адвокат.

За неподанную декларацию предусмотрен штраф 340 гривен. Льготы для малых сумм нет.

«Не облагаемый налогом лимит в 25% минимальной зарплаты к денежным подаркам не применяется. Закон делает исключение для денежных выплат в любой сумме», — уточняет она.

Считаем на примере. Друг дарит 40 тыс. гривен:

По нотариальному договору дарения налог и сбор составят 4 тыс. гривен. Без всякого оформления налоговая может рассматривать поступление как иной доход. Тогда ставки 18% и 5% - вместе 9 200 гривен.

Если деньги поступили со счета предпринимателя, то их могут считать подарком от самозанятого лица. Тогда ставка составляет 18%.

Отдельно адвокат объясняет требования к форме договора.

«Договор дарения валютных ценностей между физическими лицами на сумму более пятидесяти не облагаемых налогом минимумов заключают письменно и удостоверяют у нотариуса. Для этих целей минимум составляет 17 гривен, то есть порог равен 850 гривнам», — говорит она.

Для крупных подарков есть самый надежный вариант.

«Самый надежный способ подтвердить правовое основание передачи и происхождения денег — нотариально удостоверенный договор. Если налог уплачен до нотариального удостоверения договора, плательщик освобождается от обязанности подавать годовую декларацию», — говорит Конрадий.

Если основание для перевода от постороннего ничем не подтверждено, последствия могут быть хуже. В таком случае ГНС может рассматривать эти средства как прочий доход, подлежащий налогообложению по ставке 18%.

Долг без расписки: почему надпись «возврат» ничего не доказывает

Возврат займа не является доходом займодателя. Однако это правило работает, когда можно доказать, что заем был.

«Договор займа считается заключенным с момента передачи денег. Письменно его заключают, если сумма не менее чем в десять раз превышает не облагаемый налогом минимум, то есть от 170 гривен. Подтвердить его может расписка заемщика или другой документ, удостоверяющий передачу денег», — рассказывает Конрадий.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег

Верховный Суд подтвердил эту позицию. Объединенная палата Кассационного гражданского суда в Объединенная палата Кассационного гражданского суда в постановлении от 6 апреля 2026 года по делу № 368/1257/21 указала, что расписка доказывает и письменную форму договора, и сам факт передачи денег.

не меняет. По Надпись в назначении платежа такого документа. По делу № 755/16831/19 Кассационный гражданский суд пояснил, что назначение платежа указывает лицо, которое отправляет деньги. Оно может иметь значение в частном праве, но не подтверждает заключение договора займа.

Отдельно адвокат советует обратить внимание на проценты.

«Если размер процентов не установлен, он определяется на уровне учетной ставки НБУ. Беспроцентным заем между физическими лицами считается лишь до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов. Поэтому следует прямо указывать в расписке, что заем беспроцентный», — говорит она.

Полученные проценты — это другая история. Они являются пассивным доходом займодателя и облагаются налогом по ставке 18%.

Если кредитор простил долг, возникает доход у должника.

«В случае аннулирования кредитором основной суммы долга до истечения срока исковой давности такая сумма включается в общий налогооблагаемый доход, если превышает 25% минимальной зарплаты. В 2026 году этот порог составляет 2161,75 гривны. Должник сам платит налог и отображает доход в годовой декларации», — объясняет адвокат.

Простая просрочка ничего не меняет. Невозврат займа в установленный договором срок не обуславливает автоматическое возникновение налогооблагаемого дохода.

Друг возвращает 50 тыс. гривен? Мария Конрадий объясняет:

«Возврат основной суммы не является доходом, но только если заем можно доказать распиской или договором и выпиской о его выдаче. Без документов такой приход внешне не отличается от дохода».

Десятки клиентов на одной карте: где кончается помощь и начинается бизнес

Наибольшее количество вопросов возникает до регулярных поступлений от разных людей за товары или услуги.

«Так, наибольшую проблему создают именно систематические поступления от разных лиц за товары или услуги», — подтверждает Конрадий.

Грань она описывает следующим образом.

«Если человек систематически продает товары в течение значительного времени, чтобы получать прибыль, он должен официально зарегистрироваться как предприятие. А продажа собственного подержанного имущества, личных вещей не является основанием для финансовой или административной ответственности».

Для незарегистрированных поступлений предусмотрены следующие последствия:

налоговая облагает их как другие доходы по ставке 18% и военному сбору 5%;

статья 164 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф от 17 до 34 тыс. гривен;

возможна конфискация денег, полученных в результате нарушения.

Верховный Суд рассматривал такую ​​историю в деле № 810/3116/18 (постановление от 23 мая 2022 года). Человек с 2013 по 2015 годы строил и продавал недвижимость без статуса ФЛП.

Налоговая определила ему обязательство по правилам для предпринимателей. Большинство состава коллегии с этим не согласились: физлицо и ФЛП имеют разный статус, а применение к первому специальных правил для второго было бы расширенным толкованием нормы.

Решение о доначислении НДФЛ отменили. В то же время суд прямо указал, что деятельность без регистрации не правомерна.

Есть и «сторона банка». «Инструкция НБУ № 162 запрещает использовать личные счета для предпринимательской или независимой профессиональной деятельности. Поэтому систематическое получение на личную карту денег за товары или услуги может быть не только основанием для налоговых вопросов, но и нарушением порядка использования счета», — рассказывает адвокат.

Закрытие счета при этом не автоматическое.

«Возможность расторгнуть договор зависит от его условий и оснований, предусмотренных законом», — уточняет она.

400 тысяч и не только: что на самом деле интересует банк

Бытует мнение, что банк проверяет каждую операцию от 400 тыс. гривен. Адвокат это опровергает.

«Автоматического контроля всех сделок от 400 тыс. гривен закон не предусматривает. Такие операции считаются пороговыми только при наличии одного или нескольких признаков: это операции с наличными, переводы за границу, участие политически значимых лиц и т. д. », — говорит Конрадий.

Подозрительной же операция может стать при любой сумме.

«Банк обязан следить, чтобы сделки соответствовали профилю клиента, и при необходимости выяснять источник средств. Он имеет право истребовать документы, а клиент обязан их предоставить. Если клиент не предоставляет нужные документы, банк должен отказаться от сделки или деловых отношений», — объясняет она.

Что обычно привлекает внимание:

поступления от многих разных людей;

суммы, не соответствующие известным доходам клиента;

транзитные переводы: деньги пришли и сразу пошли дальше;

крупные взносы наличными.

Подозрительной же операция может стать при любой сумме

Суды рассматривали такие споры с разных сторон.

По делу № 645/5124/23 (постановление от 12 февраля 2025 года) Кассационный гражданский суд подчеркнул, что право банка разорвать отношения не может быть неограниченным. Однако клиентке отказал в иске, потому что она использовала личные счета для предпринимательской деятельности.

По делу № 757/5609/24-ц (постановление от 23 июля 2026 года) суд признал отказ банка незаконным. Банк не доказал, какие операции подозрительны, в чем это подозрение и на каких доказательствах оно основывается.

Налоговая тоже не получает выписку по счету автоматически.

«По общему правилу по запросу налоговой банк раскрывает только сведения о наличии счетов. Информацию об операциях предоставляют преимущественно по решению суда», — говорит Конрадий.

Кассационный гражданский суд в постановлении от 2 марта 2026 года по делу № 757/25789/25-ц отказал налоговой в раскрытии банковской тайны. Суд указал, что это возможно, когда орган докажет, что проверка невозможна другим способом или есть иная объективная потребность.

Что держать наготове

Набор документов зависит от того, что стоит за переводом:

Помощь родственникам: свидетельства о рождении или браке, документы об источнике средств отправителя.

свидетельства о рождении или браке, документы об источнике средств отправителя. Подарок: договор дарения.

договор дарения. Заем: договор или расписка и выписка о выдаче денег.

договор или расписка и выписка о выдаче денег. Собственные сбережения: справка о доходах, договоре продажи имущества, выписки с других счетов, налоговая декларация.

«Лучшая защита — это документ, составленный в момент операции, а не объяснение, подготовленное впоследствии», — подчеркивает Конрадий.

Пять историй с цифрами

Сын и мать. Сын ежемесячно отправляет маме 10 тыс. гривен.

«Если оба резиденты, это подарок члену семьи первой степени. Не требуется ни налогообложение, ни декларация. По запросу банка достаточно документа о родстве», — рассказывает адвокат.

Если сын утратил налоговое резидентство Украины, перевод облагается налогом по ставке 18%. Тогда она рекомендует рассмотреть алименты.

Бабушка и внук. Бабушка дарит внуку 300 тыс. гривен на жилье.

«Внук — член семьи второй степени родства, поэтому ставка нулевая. Значительная сумма может обусловить запрос банка относительно источника средств, поэтому целесообразно иметь нотариально удостоверенный договор дарения и документы о происхождении сбережений бабушки», — говорит Конрадий.

Друг дарит деньги. По нотариальному договору 40 тыс. гривен обходятся 4 тыс. гривен налога и сбора. Без оформления возможны 9200.

Друг возвращает долг. 50 тыс. гривен не являются доходом, если есть расписка или договор и выписка о выдаче займа. Без них приход выглядит как доход.

Оплата от десятков человек.