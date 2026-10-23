В «Дії» появилась доставка водительских документов через «Новую почту»

Пользователи приложения «Дія» теперь могут выбирать между двумя почтовыми операторами для получения готовых водительских документов. К «Укрпочте» добавилась «Новая почта», через которую можно заказать доставку водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорта).

Об этом сообщает пресс-служба «Дії».

Получить документы можно в отделении почтового оператора или заказать курьерскую доставку. Стоимость доставки «Новой почтой» составляет 354 грн.

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Какие документы можно получить через «Новую почту»

Теперь новый способ доставки доступен для двух документов:

удостоверение водителя;

свидетельства регистрации транспортного средства (техпаспорта).

Впоследствии таким образом можно будет получать документы для перерегистрации автомобиля.

Как заказать доставку документов через «Дію»

Чтобы получить водительские документы по почте, нужно:

Войти в Дію и выбрать необходимую услугу. Заполнить заявление. Выбрать оператора доставки. Укажите данные для доставки. Оплатить услугу и доставку. Подписать и отправить заявление.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Украине изменили правила выдачи и обмена водительских удостоверений. Теперь по истечении двухлетнего срока первого удостоверения водители будут получать документы с разным сроком действия в зависимости от категории транспортного средства. Срок действия зависит от открытой категории транспортного средства: