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В «Дії» появилась доставка водительских документов через «Новую почту»

Личные финансы
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Стоимость доставки "Новой почтой" составляет 354 грн.
Стоимость доставки "Новой почтой" составляет 354 грн.
Пользователи приложения «Дія» теперь могут выбирать между двумя почтовыми операторами для получения готовых водительских документов. К «Укрпочте» добавилась «Новая почта», через которую можно заказать доставку водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорта).
Об этом сообщает пресс-служба «Дії».
Получить документы можно в отделении почтового оператора или заказать курьерскую доставку. Стоимость доставки «Новой почтой» составляет 354 грн.

Какие документы можно получить через «Новую почту»

Теперь новый способ доставки доступен для двух документов:
  • удостоверение водителя;
  • свидетельства регистрации транспортного средства (техпаспорта).
Впоследствии таким образом можно будет получать документы для перерегистрации автомобиля.

Как заказать доставку документов через «Дію»

Чтобы получить водительские документы по почте, нужно:
  1. Войти в Дію и выбрать необходимую услугу.
  2. Заполнить заявление.
  3. Выбрать оператора доставки.
  4. Укажите данные для доставки.
  5. Оплатить услугу и доставку.
  6. Подписать и отправить заявление.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Украине изменили правила выдачи и обмена водительских удостоверений. Теперь по истечении двухлетнего срока первого удостоверения водители будут получать документы с разным сроком действия в зависимости от категории транспортного средства. Срок действия зависит от открытой категории транспортного средства:
  • 15 лет для водителей мопедов, мотоциклов и легковушек (А1, А, В, В1, ВЕ)
  • 5 лет для грузовиков, автобусов, спецтранспорта (С, СЭ, С1, С1Э, D, DE, D1, D1Е, Т).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДияНовая ПочтаУкрпочтаВодительское удостоверение
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