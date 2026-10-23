В «Дії» появилась доставка водительских документов через «Новую почту»
Какие документы можно получить через «Новую почту»
- удостоверение водителя;
- свидетельства регистрации транспортного средства (техпаспорта).
Как заказать доставку документов через «Дію»
- Войти в Дію и выбрать необходимую услугу.
- Заполнить заявление.
- Выбрать оператора доставки.
- Укажите данные для доставки.
- Оплатить услугу и доставку.
- Подписать и отправить заявление.
- 15 лет для водителей мопедов, мотоциклов и легковушек (А1, А, В, В1, ВЕ)
- 5 лет для грузовиков, автобусов, спецтранспорта (С, СЭ, С1, С1Э, D, DE, D1, D1Е, Т).
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