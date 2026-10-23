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Всего 1% украинцев покупают новый смартфон каждый год — исследование

Личные финансы
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Магазин смартфонов
Магазин смартфонов
Большинство украинцев не спешат менять смартфон даже тогда, когда на рынке появляются новые модели. Одни пользуются телефоном, пока он окончательно не сломается, другие откладывают деньги на более важную технику, а некоторые вообще не покупают гаджеты самостоятельно. В то же время, возможное подорожание электроники не побуждает украинцев делать покупки заранее: для многих даже нынешние цены остаются слишком высокими.
Об этом свидетельствуют результаты опроса команды Rakuten Viber, проведенного в официальном канале Rakuten Viber Украина. В нем приняли участие более 20 тысяч пользователей. Участников спросили, как часто они покупают новые телефоны и планируют ли обновлять технику до прогнозируемого роста цен.

Как часто украинцы меняют смартфоны и готовы ли тратить деньги на технику

По результатам опроса, 60% респондентов покупают новый смартфон реже раза в четыре года — преимущественно тогда, когда старый окончательно выходит из строя. Еще 18% обычно получают телефоны в подарок и самостоятельно их не покупают.
Другие ответы распределились следующим образом:
  • 15% покупают новый смартфон раз в два-четыре года;
  • 6% откладывают покупку нового телефона, поскольку предпочитают другую технику — ноутбуки или компьютеры;
  • 1% обновляет смартфон примерно раз в год, когда выходит новая модель.
Опрос также показал, что большинство украинцев не планируют покупать электронику заранее из-за ожидаемого подорожания. 74% участников отметили, что не могут позволить себе приобрести новую технику даже по нынешним ценам.
Еще 16% ответили, что прогнозируемый рост цен не влияет на их планы насчет покупок. В то же время, 5% собираются обновить технику сейчас, чтобы впоследствии не тратить больше.
Еще 3% в случае подорожания планируют покупать б/у устройства, а 2% готовы оформить кредит, чтобы приобрести технику до роста цен.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Смартфоны
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