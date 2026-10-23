Большинство украинцев не спешат менять смартфон даже тогда, когда на рынке появляются новые модели. Одни пользуются телефоном, пока он окончательно не сломается, другие откладывают деньги на более важную технику, а некоторые вообще не покупают гаджеты самостоятельно. В то же время, возможное подорожание электроники не побуждает украинцев делать покупки заранее: для многих даже нынешние цены остаются слишком высокими.

Об этом свидетельствуют результаты опроса команды Rakuten Viber, проведенного в официальном канале Rakuten Viber Украина. В нем приняли участие более 20 тысяч пользователей. Участников спросили, как часто они покупают новые телефоны и планируют ли обновлять технику до прогнозируемого роста цен.

Как часто украинцы меняют смартфоны и готовы ли тратить деньги на технику

По результатам опроса, 60% респондентов покупают новый смартфон реже раза в четыре года — преимущественно тогда, когда старый окончательно выходит из строя. Еще 18% обычно получают телефоны в подарок и самостоятельно их не покупают.

Другие ответы распределились следующим образом:

15% покупают новый смартфон раз в два-четыре года;

6% откладывают покупку нового телефона, поскольку предпочитают другую технику — ноутбуки или компьютеры;

1% обновляет смартфон примерно раз в год, когда выходит новая модель.

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Опрос также показал, что большинство украинцев не планируют покупать электронику заранее из-за ожидаемого подорожания. 74% участников отметили, что не могут позволить себе приобрести новую технику даже по нынешним ценам.

Еще 16% ответили, что прогнозируемый рост цен не влияет на их планы насчет покупок. В то же время, 5% собираются обновить технику сейчас, чтобы впоследствии не тратить больше.