Какая средняя зарплата для пенсии в Украине в 2026 году

Для украинцев, впервые выходящих на пенсию в 2026 году, Пенсионный фонд учитывает среднюю зарплату в стране за три предыдущих года — 2023, 2024 и 2025-й.

Этот показатель составляет 17482,87 грн.

Напомним, зачет пенсионных выплат зависит от трех основных показателей:

средней зарплаты по Украине за 2023−2025 годы;

официальной зарплаты будущего пенсионера;

количеству лет страхового стажа.

Пенсионный фонд учитывает, сколько человек зарабатывал по сравнению со средней зарплатой в стране и сколько лет за него платили страховые взносы.

При выходе на пенсию учитывают среднюю зарплату по стране за последние 3 года.

Кроме средней зарплаты по стране, специалисты учитывают, сколько человек официально зарабатывал и сколько лет у него страховой стаж.

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Например, если человек получал зарплату выше средней по Украине, ее пенсия может быть больше. Если официальная зарплата была ниже средней, размер выплаты, как правило, тоже будет меньше. Поэтому даже люди с одинаковым количеством лет стажа могут получать разные пенсионные выплаты. Все зависит от того, какую зарплату они получали в течение трудовой жизни.

Ранее в Пенсионном фонде объяснили , можно ли подать заявление на назначение пенсии заранее. Украинцам не обязательно ждать дня достижения пенсионного возраста, чтобы подать документы на назначение пенсии. Обратиться с заявлением можно не раньше, чем за один месяц до достижения пенсионного возраста. К примеру, если человеку исполняется 60 лет в октябре 2026 года, подать заявление можно уже в сентябре, но не раньше соответствующей даты.