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Какая средняя зарплата для пенсии в Украине в 2026 году

Личные финансы
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Какая средняя зарплата для пенсии в Украине в 2026 году
Какая средняя зарплата для пенсии в Украине в 2026 году
Для украинцев, впервые выходящих на пенсию в 2026 году, Пенсионный фонд учитывает среднюю зарплату в стране за три предыдущих года — 2023, 2024 и 2025-й.
Этот показатель составляет 17482,87 грн.
Напомним, зачет пенсионных выплат зависит от трех основных показателей:
  • средней зарплаты по Украине за 2023−2025 годы;
  • официальной зарплаты будущего пенсионера;
  • количеству лет страхового стажа.
Пенсионный фонд учитывает, сколько человек зарабатывал по сравнению со средней зарплатой в стране и сколько лет за него платили страховые взносы.
При выходе на пенсию учитывают среднюю зарплату по стране за последние 3 года.
Кроме средней зарплаты по стране, специалисты учитывают, сколько человек официально зарабатывал и сколько лет у него страховой стаж.
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Например, если человек получал зарплату выше средней по Украине, ее пенсия может быть больше. Если официальная зарплата была ниже средней, размер выплаты, как правило, тоже будет меньше. Поэтому даже люди с одинаковым количеством лет стажа могут получать разные пенсионные выплаты. Все зависит от того, какую зарплату они получали в течение трудовой жизни.
Ранее в Пенсионном фонде объяснили, можно ли подать заявление на назначение пенсии заранее. Украинцам не обязательно ждать дня достижения пенсионного возраста, чтобы подать документы на назначение пенсии. Обратиться с заявлением можно не раньше, чем за один месяц до достижения пенсионного возраста. К примеру, если человеку исполняется 60 лет в октябре 2026 года, подать заявление можно уже в сентябре, но не раньше соответствующей даты.
Кстати, Finance.ua создал путеводитель, который поможет людям пенсионного возраста получать максимум помощи от государства: от возрастных надбавок до бесплатных лекарств и субсидий — Низкая пенсия? Вот на какие доплаты и льготы вы можете рассчитывать в 2026 году
По материалам:
Finance.ua
ПенсияПенсионный фонд
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