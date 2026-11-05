Какая средняя зарплата для пенсии в Украине в 2026 году

Например, если человек получал зарплату выше средней по Украине, ее пенсия может быть больше. Если официальная зарплата была ниже средней, размер выплаты, как правило, тоже будет меньше. Поэтому даже люди с одинаковым количеством лет стажа могут получать разные пенсионные выплаты. Все зависит от того, какую зарплату они получали в течение трудовой жизни.
Ранее в Пенсионном фонде объяснили, можно ли подать заявление на назначение пенсии заранее. Украинцам не обязательно ждать дня достижения пенсионного возраста, чтобы подать документы на назначение пенсии. Обратиться с заявлением можно не раньше, чем за один месяц до достижения пенсионного возраста. К примеру, если человеку исполняется 60 лет в октябре 2026 года, подать заявление можно уже в сентябре, но не раньше соответствующей даты.