Новые правила оплаты коммуналки: о чем идет речь в новом законопроекте

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект «Об управлении жилищным фондом» № 16209 .

Этот законопроект изменяет правила управления многоквартирными домами и защищает добросовестных плательщиков от отключений коммунальных услуг из-за долгов соседей.

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Что предполагает законопроект

Здесь речь идет о запрете принудительно прекращать поставки услуг по всему дому по неаварийным причинам без решения суда.

Запрещение отключать должника, если это технически невозможно сделать без ущерба другим жителям.

Обязательно предупреждение должника за 30 дней с указанием суммы, оснований задолженности и условий реструктуризации.

Предоставление права платить только фактически потребленные услуги без обязательной предоплаты.

Создание Реестра управления многоквартирными домами и единой системы учета жилого фонда.

Введение простого общества совладельцев без создания юридического лица для домов без ОСМД, где средства будут аккумулироваться на отдельном счете.

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Также обязателен открытый отбор первого управляющего новостройки заказчиком строительства с договором максимум на три года и правом совладельцев изменить его в любое время без неустойки.

Переход обязанности оплаты за содержание жилья в новостройке от застройщика к покупателю с момента подписания акта приема-передачи или получения фактического доступа (двойное начисление платы запрещается).

Раньше мы писали , что делать, если оплаченные коммунальные услуги предоставляются некачественно.

Потребитель вправе потребовать надлежащего качества оплаченных коммунальных услуг. Если в доме нет отопления, возникают перебои с водоснабжением, температура горячей воды не соответствует норме или другие нарушения, их нужно зафиксировать с помощью акта-претензии.

Что делать, если коммунальные услуги оказывают некачественно:

письменно обратитесь к поставщику услуг и сообщите о нарушении (рекомендованное письмо с уведомлением о вручении или лично, пригласив в канцелярии отметку о получении на вашей копии);

после этого представитель исполнителя или управляющий домом должен прийти и проверить ситуацию. По правилам, это должно произойти в срок, предусмотренный договором, но не позднее чем в течение суток после получения обращения;

по результатам проверки составляют акт-претензию в двух экземплярах. Один остается у потребителя, второй — у исполнителя услуги или управляющего.