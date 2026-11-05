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Украина получила очередной транш от ЕС

Казна и Политика
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Общий объем программы составляет 90 млрд евро на 2026-2027 годы.
Общий объем программы составляет 90 млрд евро на 2026-2027 годы.
Европейский Союз перечислил Украине очередной транш финансовой помощи в размере 4,36 млрд евро по программе Ukraine Support Loan. Из этой суммы 3,7 млрд евро составляет макрофинансовая помощь, еще 660 млн евро предусмотрено на оборонные нужды.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
«В условиях постоянных российских атак эта поддержка критически важна для укрепления нашей обороноспособности и сохранения финансовой устойчивости государства. Средства направим на приоритетные бюджетные расходы и первоочередные потребности сил обороны», — сообщил Корецкий.
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В Министерстве финансов уточнили, что общий объем программы составляет 90 млрд евро на 2026−2027 годы.
«В условиях полномасштабной войны своевременное поступление международного финансирования критически важно для стабильности государственных финансов. Полученные 3,7 млрд евро позволяют обеспечивать выполнение бюджетных обязательств и сохранять внутренние ресурсы для финансирования сектора безопасности и обороны», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Сколько денег Украина получила по программе Ukraine Support Loan

С учетом нового транша общий объем финансовой поддержки, полученной Украиной по бюджетному компоненту USL, составляет 7,7 млрд евро, из которых 6,9 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи.
Первый транш макрофинансовой помощи в размере 3,2 млрд евро Украина получила в июне 2026 года.

Какую помощь Украина получит в 2026 году

В 2026 году в рамках Ukraine Support Loan предусмотрено до 45 млрд евро поддержки Украины, из которых 16,7 млрд евро — на обеспечение бюджетных нужд, а 28,3 млрд евро (уже привлечено 15,8 млрд евро) — на поддержку обороноспособности, в том числе развитие оборонно-промышленного потенциала.
Бюджетное финансирование предоставляется через два механизма: макрофинансовую помощь ЕС и Ukraine Facility. Каждый из них предусматривает до 8,35 млрд евро в 2026 году.
Предоставление макрофинансовой помощи связано с реализацией Украиной согласованных с ЕС реформ, направленных на усиление управления государственными финансами, повышение эффективности бюджетных расходов, мобилизацию внутренних доходов и последующую европейскую интеграцию.
По материалам:
Finance.ua
БюджетЕС
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