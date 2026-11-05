Правительство передаст Киеву 10 дополнительных генераторов для обеспечения работы водоканала. Еще 21 генератор поступит в 12 общин в регионах.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

«Люди не должны каждый раз оставаться без водоснабжения из-за российских атак на энергосистему. Критически важно обеспечить водоканалы и системы водоотведения резервными источниками питания» — написал он.