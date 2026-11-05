Правительство передаст Киеву 10 дополнительных генераторов для водоканала — детали
Утечка данных: на каком месте Украина
ПартнерскаяИнвестиции в недвижимость от 1 000 грн: S1 REIT открыла продажу сертификатов нового фонда S1 Позняки
Какая средняя зарплата для пенсии в Украине в 2026 году
Сравнение средних зарплат и налогов в Украине и ЕС
Наиболее загруженные пункты пропуска на границе, которые лучше обходить — ГНСУ
Украина выполнила условия для открытия всех переговорных кластеров по вступлению в ЕС