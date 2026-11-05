0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина выполнила условия для открытия всех переговорных кластеров по вступлению в ЕС

Казна и Политика
31
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Европейская комиссия подтвердила, что Украина выполнила условия для открытия всех переговорных кластеров по вступлению в ЕС. Прогресс в подготовке к членству зафиксировали в девяти главах, а в десяти областях отметили хорошие или очень хорошие результаты.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий по итогам обнародования ежегодного отчета Еврокомиссии по Украине в рамках Пакета расширения ЕС.

Прогресс Украины на пути в ЕС

По словам премьер-министра, отчет подтверждает продвижение Украины в евроинтеграционном процессе, несмотря на полномасштабную войну. Документ лично передала ему посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.
Корецкий отметил, что по сравнению с прошлым годом состояние подготовки к поступлению улучшилось в девяти главах. Это более чем в два раза превышает прошлогодний показатель. В то же время Еврокомиссия не зафиксировала ухудшения результатов или отката реформ ни в одном из разделов.
«Хороший или очень хороший прогресс отмечен в 10 главах. В их числе энергетика, цифровая сфера, финансовые услуги, налоги, образование, наука, сельское хозяйство и таможня», — уточнил Корецкий.
Сфера внешней политики, безопасности и обороны впервые получила высокую оценку прогресса.

Еврокомиссия оценила антикоррупционные и судебные реформы

Еврокомиссия особо отметила, что антикоррупционные институты в Украине работают независимо и эффективно.
Выросли и оценки в сфере судебной власти и юстиции. Именно от них зависит переход к следующему этапу переговоров.

Когда Украина может получить следующую оценку ЕС

Следующая цель — получить промежуточную оценку бенчмарков (IBAR) в начале 2027 года. Для этого создана совместная рабочая группа Украины и ЕС.
По материалам:
Finance.ua
ЕС
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems