Европейская комиссия подтвердила, что Украина выполнила условия для открытия всех переговорных кластеров по вступлению в ЕС. Прогресс в подготовке к членству зафиксировали в девяти главах, а в десяти областях отметили хорошие или очень хорошие результаты.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий по итогам обнародования ежегодного отчета Еврокомиссии по Украине в рамках Пакета расширения ЕС.
Прогресс Украины на пути в ЕС
По словам премьер-министра, отчет подтверждает продвижение Украины в евроинтеграционном процессе, несмотря на полномасштабную войну. Документ лично передала ему посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.
Корецкий отметил, что по сравнению с прошлым годом состояние подготовки к поступлению улучшилось в девяти главах. Это более чем в два раза превышает прошлогодний показатель. В то же время Еврокомиссия не зафиксировала ухудшения результатов или отката реформ ни в одном из разделов.
«Хороший или очень хороший прогресс отмечен в 10 главах. В их числе энергетика, цифровая сфера, финансовые услуги, налоги, образование, наука, сельское хозяйство и таможня», — уточнил Корецкий.
Сфера внешней политики, безопасности и обороны впервые получила высокую оценку прогресса.
Еврокомиссия оценила антикоррупционные и судебные реформы
Еврокомиссия особо отметила, что антикоррупционные институты в Украине работают независимо и эффективно.
Выросли и оценки в сфере судебной власти и юстиции. Именно от них зависит переход к следующему этапу переговоров.
Когда Украина может получить следующую оценку ЕС
Следующая цель — получить промежуточную оценку бенчмарков (IBAR) в начале 2027 года. Для этого создана совместная рабочая группа Украины и ЕС.