Европейская комиссия подтвердила, что Украина выполнила условия для открытия всех переговорных кластеров по вступлению в ЕС. Прогресс в подготовке к членству зафиксировали в девяти главах, а в десяти областях отметили хорошие или очень хорошие результаты.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий по итогам обнародования ежегодного отчета Еврокомиссии по Украине в рамках Пакета расширения ЕС.

Прогресс Украины на пути в ЕС

По словам премьер-министра, отчет подтверждает продвижение Украины в евроинтеграционном процессе, несмотря на полномасштабную войну. Документ лично передала ему посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

Корецкий отметил, что по сравнению с прошлым годом состояние подготовки к поступлению улучшилось в девяти главах. Это более чем в два раза превышает прошлогодний показатель. В то же время Еврокомиссия не зафиксировала ухудшения результатов или отката реформ ни в одном из разделов.

«Хороший или очень хороший прогресс отмечен в 10 главах. В их числе энергетика, цифровая сфера, финансовые услуги, налоги, образование, наука, сельское хозяйство и таможня», — уточнил Корецкий.

Сфера внешней политики, безопасности и обороны впервые получила высокую оценку прогресса.

Еврокомиссия оценила антикоррупционные и судебные реформы

Еврокомиссия особо отметила, что антикоррупционные институты в Украине работают независимо и эффективно.

Выросли и оценки в сфере судебной власти и юстиции. Именно от них зависит переход к следующему этапу переговоров.

Когда Украина может получить следующую оценку ЕС