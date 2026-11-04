Европейская комиссия призывает Украину существенно ускорить реформы, необходимые для вступления в Европейский Союз, однако предлагает более осторожную дорожную карту переговоров.

Согласно документу, полученному POLITICO, до 2027 года Киев может предварительно завершить переговоры только по семи направлениям политики. В то же время для Молдовы Брюссель предусматривает более амбициозный план.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ Европейской комиссии, являющийся частью пакета материалов по расширению ЕС.

В дорожной карте Еврокомиссия отмечает, что Украина должна «срочно и значительно ускорить темпы реформ в сфере верховенства права».

Выполнение ключевых требований в этой области в первой половине 2027 года является необходимым условием для предварительного завершения переговоров по отдельным направлениям политики.

В целом, документ определяет семь сфер, в которых Украина потенциально сможет предварительно завершить переговоры в следующем году. В то же время в Брюсселе признают, что проведение необходимых преобразований осложняется полномасштабной войной.

Молдове предлагают более быстрый путь к членству в ЕС

Отдельное внимание в документе уделено разнице между перспективами Украины и Молдовы, длительно продвигавшими свои заявки на вступление параллельно.

По оценке Еврокомиссии, Молдова может завершить переговоры по более чем 20 направлениям политики к 2027 году. Для Украины аналогичная дорожная карта предполагает всего семь направлений.

Это создает перспективу фактического разъединения переговорных процессов двух стран.

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля 2022 года, четыре дня спустя после начала полномасштабного российского вторжения. В июне того же года Украина и Молдова получили статус кандидатов на поступление, а официальные переговоры начали в июне 2024 года.