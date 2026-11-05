Утечка данных: на каком месте Украина

В третьем квартале 2026 года по всему миру скомпрометировали 121,8 млн аккаунтов. Это на 13,2% больше, чем в прошлом квартале.
В то же время, Украина поднялась с 47-го на шестое место в мировом рейтинге стран по количеству утечек.
Об этом говорится в исследовании Surfshark, о котором пишет TechRadar.
За три месяца в Украине скомпрометировали 2,6 млн аккаунтов. Такая динамика соответствует общей тенденции роста киберугроз в стране. Согласно отчету Microsoft Digital Defense Report 2026, в первой половине года Украина заняла первое место в Европе и третье в мире по количеству кибератак.
Также украинская команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA с января по сентябрь проработала около 200 инцидентов, направленных против граждан. Годом ранее их было 80. Значительная часть атак была связана с фишингом для угона учетных данных Telegram и Signal.
Лидером по количеству утечек остаются США — 38,1 млн скомпрометированных аккаунтов, или 31% от общего показателя.
В первую пятерку также вошли Бразилия (7 млн), Великобритания (5,8 млн), Индия (5,5 млн) и Австралия (3,1 млн).
В то же время, Великобритания продемонстрировала наибольший рост среди европейских стран. Количество скомпрометированных аккаунтов там увеличилось на 121,6% - до 5,8 млн. Это позволило ей опередить Францию, где показатель, напротив, сократился с 19,7 млн до 2,4 млн.
В Surfshark подчеркивают, что похищенные данные могут длительно оставаться скрытыми, прежде чем злоумышленники решат их использовать. Поэтому эксперты советуют не разглашать личную информацию без необходимости использовать отдельные электронные адреса для различных сервисов и менеджеры паролей. Последние помогают избежать ситуации, когда утечка одного пароля открывает доступ к другим аккаунтам.