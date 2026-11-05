Утечка данных: на каком месте Украина

В третьем квартале 2026 года по всему миру скомпрометировали 121,8 млн аккаунтов. Это на 13,2% больше, чем в прошлом квартале.

В то же время, Украина поднялась с 47-го на шестое место в мировом рейтинге стран по количеству утечек.

Об этом говорится в исследовании Surfshark, о котором пишет TechRadar.

За три месяца в Украине скомпрометировали 2,6 млн аккаунтов. Такая динамика соответствует общей тенденции роста киберугроз в стране. Согласно отчету Microsoft Digital Defense Report 2026, в первой половине года Украина заняла первое место в Европе и третье в мире по количеству кибератак.

Также украинская команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA с января по сентябрь проработала около 200 инцидентов, направленных против граждан. Годом ранее их было 80. Значительная часть атак была связана с фишингом для угона учетных данных Telegram и Signal.

Лидером по количеству утечек остаются США — 38,1 млн скомпрометированных аккаунтов, или 31% от общего показателя.

В первую пятерку также вошли Бразилия (7 млн), Великобритания (5,8 млн), Индия (5,5 млн) и Австралия (3,1 млн).

В то же время, Великобритания продемонстрировала наибольший рост среди европейских стран. Количество скомпрометированных аккаунтов там увеличилось на 121,6% - до 5,8 млн. Это позволило ей опередить Францию, где показатель, напротив, сократился с 19,7 млн ​​до 2,4 млн.