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Рада подготовила новые правила администрирования НДС

Казна и Политика
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Законопроект об упрощении администрирования НДС
Законопроект об упрощении администрирования НДС
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект № 16037-д, который предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины для упрощения администрирования налога на добавленную стоимость.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.

Что предполагает законопроект

Документ содержит ряд изменений в налоговом законодательстве. В частности, предлагается:
1. Увеличить порог на проведение внеплановых документальных проверок. Сумму, которая является основанием для проверки декларирования бюджетного возмещения и/или отрицательного значения НДС, планируют повысить со 100 тыс. грн до 1 млн грн.
2. Разрешить ФЛП самостоятельно выбирать отчетный период по НДС. Предприниматели-плательщики НДС смогут подавать отчетность ежемесячно или ежеквартально.
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3. Расширить возможности электронного кабинета налогоплательщика. Предусмотрено автоматическое заполнение налоговой отчетности и налоговых накладных.
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4. Ввести новые правила составления сводных налоговых накладных. Плательщики НДС смогут составлять одну сводную накладную не позднее последнего дня месяца, если поставляют товары или услуги лицам, не являющимся плательщиками НДС.
5. Усовершенствовать механизм стимулирования добровольной уплаты налогоплательщиками налоговых обязательств, начисленных по результатам документальных проверок в период действия военного положения.
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6. Упростить перенос отрицательного значения НДС при преобразовании юридического лица — неприменение документальной проверки при условии его своевременной перерегистрации.
7. Временно ослабить ограничения на приобретение акцизных марок. Плательщики акцизного налога могут покупать их без учета антифорстолинговых ограничений.
8. Согласовать налоговое законодательство об изменениях в сфере ипотечных облигаций. Предусмотрена синхронизация норм в связи с утратой силы Законом Украины «Об ипотечных облигациях» после вступления в силу Закона Украины «О секьюритизации и облигациях с покрытием».

Какие дополнительные изменения внесли в законопроект

Дополнительно в ходе доработки законопроекта были учтены поправки, касающиеся особенностей заполнения налоговых накладных по операциям по поставке транспортных средств и телефонов в части обязательного указания VIN-кодов и IMEI, а также добавлены положения об особенностях налогообложения доходов физических лиц от продажи транспортных средств с учетом срока нахождения в собственности плательщика (кроме случаев получения по наследству).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НДСЗаконопроекты
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