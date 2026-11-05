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Ветераны войны могут не платить туристический сбор — детали

Личные финансы
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Ветераны войны могут не платить туристический сбор — детали
Ветераны войны могут не платить туристический сбор — детали
В Украине некоторые категории ветеранов войны освобождены от уплаты туристического сбора при проживании в гостиницах и других заведениях временного размещения.
Однако воспользоваться льготой могут только те, кто имеет официальный статус ветерана войны. Для этого необходимо предоставить документ, подтверждающий право на освобождение от сбора.
Об этом напомнили в Главном управлении Государственной налоговой службы в Закарпатской области.
Ветераны войны не должны платить туристический сбор г. Это местный платеж, который обычно взимают с людей во время временного проживания в гостиницах, хостелах и других подобных заведениях.

Кто имеет право

Право на освобождение от туристического сбора имеют три категории граждан: участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и участники войны.
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Эти категории определены Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». В то же время, самого факта военной службы или участия в защите Украины недостаточно — человек должен иметь официально оформленный статус ветерана войны.

Как воспользоваться

Чтобы воспользоваться льготой, нужно подтвердить свой статус соответствующим удостоверением. Это может быть удостоверение участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны или участника войны. При этом электронное удостоверение ветерана имеет такую ​​же юридическую силу, как и бумажное.
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Само удостоверение подтверждает право человека на предусмотренные законом льготы. Поэтому во время поселения следует предоставить документ, подтверждающий статус ветерана войны. Если такого подтверждения нет, туристический сбор может быть начислен на общих основаниях.
Льгота предусмотрена Налоговым кодексом Украины. Она действует при подтверждении соответствующего статуса.
Раньше мы писали, как ветерану найти работу. Специалисты work.ua советуют не спешить с трудоустройством, подготовить понятное резюме и использовать доступные программы обучения и переквалификации. Вот на что следует обратить внимание при поиске работы после службы.
Начинать искать работу следует тогда, когда человек испытывает внутреннюю готовность к этому. После службы можно взять паузу, побыть с собой и определиться, чего хочется от следующего этапа жизни.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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