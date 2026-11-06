93% специалистов госсектора и неправительственных организаций планируют сменить работу

Государственные учреждения и некоммерческие организации рискуют потерять профессионалов с многолетним опытом.
Об этом говорится в исследовании «Барометр рынка труда 2025» от экспертно-аналитического центра GRC.UA, которое свидетельствует о высоком риске оттока опытных кадров из государственного и некоммерческого секторов.
Среди опрошенных работников этой сферы 92,9% уже ищут или планируют искать новую работу, а 78,6% в большей или меньшей степени недовольны нынешним местом работы.
Для 57,1% проблемой остается поиск работы с достойной оплатой. В то же время 85,7% готовы приобретать новую профессию, хотя столько же респондентов уже имеют более десяти лет опыта.
Кризис
Анализ целевого среза демонстрирует глубокий структурный кризис в содержании персонала, который базируется на нескольких факторах:
Финансовая стагнация: Лишь 28,6% специалистов сообщили о повышении зарплаты в последнее время. У 42,9% оплата осталась без изменений, а еще у 28,6% — сократилась.
Бескомпромиссность ожиданий Несмотря на сложности, 64,3% работников категорически не готовы снижать свои зарплатные ожидания при переходе на новое место.
Ключевые критерии выбора При поиске новой работы специалисты ориентируются на базовые потребности стабильности: 85,7% обращают внимание на размер зарплаты, 78,6% — на официальное трудоустройство, а 50% — на здоровые отношения в коллективе.
Желание остаться в стране, но сменить профессию: Позитивным сигналом является то, что 85,7% планируют остаться в Украине. Однако они настроены найти другого работодателя, а абсолютное большинство готово даже полностью изменить квалификацию.
Эти цифры представляют собой тревожный сигнал для государственного аппарата и общественного сектора. Высокая готовность к радикальной переквалификации означает, что социальная сфера может безвозвратно потерять экспертизу.
Заменить специалистов, 85,7% из которых отдали профессии более 10 лет своей жизни, в условиях всеобщего кадрового голода будет крайне сложно.
Ранее мы писали, о чем безработные должны сообщать Службу занятости. Люди, состоящие на учете в Службе занятости как безработные, должны уведомлять карьерного советника об обстоятельствах, которые могут повлиять на их статус или право на получение пособия. Несвоевременное информирование может иметь финансовые последствия.
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