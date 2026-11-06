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93% специалистов госсектора и неправительственных организаций планируют сменить работу

Личные финансы
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93% специалистов госсектора и неправительственных организаций планируют сменить работу
93% специалистов госсектора и неправительственных организаций планируют сменить работу
Государственные учреждения и некоммерческие организации рискуют потерять профессионалов с многолетним опытом.
Об этом говорится в исследовании «Барометр рынка труда 2025» от экспертно-аналитического центра GRC.UA, которое свидетельствует о высоком риске оттока опытных кадров из государственного и некоммерческого секторов.
Среди опрошенных работников этой сферы 92,9% уже ищут или планируют искать новую работу, а 78,6% в большей или меньшей степени недовольны нынешним местом работы.
Для 57,1% проблемой остается поиск работы с достойной оплатой. В то же время 85,7% готовы приобретать новую профессию, хотя столько же респондентов уже имеют более десяти лет опыта.

Кризис

Анализ целевого среза демонстрирует глубокий структурный кризис в содержании персонала, который базируется на нескольких факторах:
  • Финансовая стагнация: Лишь 28,6% специалистов сообщили о повышении зарплаты в последнее время. У 42,9% оплата осталась без изменений, а еще у 28,6% — сократилась.
  • Бескомпромиссность ожиданий Несмотря на сложности, 64,3% работников категорически не готовы снижать свои зарплатные ожидания при переходе на новое место.
  • Ключевые критерии выбора При поиске новой работы специалисты ориентируются на базовые потребности стабильности: 85,7% обращают внимание на размер зарплаты, 78,6% — на официальное трудоустройство, а 50% — на здоровые отношения в коллективе.
  • Желание остаться в стране, но сменить профессию: Позитивным сигналом является то, что 85,7% планируют остаться в Украине. Однако они настроены найти другого работодателя, а абсолютное большинство готово даже полностью изменить квалификацию.
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Выводы

Эти цифры представляют собой тревожный сигнал для государственного аппарата и общественного сектора. Высокая готовность к радикальной переквалификации означает, что социальная сфера может безвозвратно потерять экспертизу.
Заменить специалистов, 85,7% из которых отдали профессии более 10 лет своей жизни, в условиях всеобщего кадрового голода будет крайне сложно.
Ранее мы писали, о чем безработные должны сообщать Службу занятости. Люди, состоящие на учете в Службе занятости как безработные, должны уведомлять карьерного советника об обстоятельствах, которые могут повлиять на их статус или право на получение пособия. Несвоевременное информирование может иметь финансовые последствия.
Также говорилось, что предлагают для ВПЛ и ветеранов. Образование, переквалификация, трудоустройство и предпринимательство мы охватили все аспекты, которые помогут найти источники дохода и возможности для профессионального развития.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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