Военные риски, рост цен и непредсказуемые расходы заставляют украинцев внимательнее относиться к собственным сбережениям. Чтобы иметь финансовую опору в сложные моменты, важно не только регулярно откладывать деньги, но и позаботиться об их доступности и безопасном хранении.

Есть несколько практических шагов, которые помогут организовать личные финансы и снизить риск потери накоплений.

О бэтом пишет Финкульт

Как сформировать финансовый резерв и правильно распределить деньги

1. Создайте финансовую подушку безопасности

Резерв поможет покрыть необходимые расходы, если вы временно потеряете часть дохода или столкнетесь с другими непредвиденными обстоятельствами. С него можно будет оплатить продукты, коммунальные услуги, лекарства и другие базовые нужды.

Начинать копить можно с небольших сумм. К примеру, если ежемесячный доход составляет 30 тыс. грн, а вы откладываете 5% — 1 500 грн, за год накопится 18 тыс. грн.

Первой целью может быть резерв на один месяц обязательных расходов. Впоследствии его следует постепенно увеличить до суммы, которой хватит на три-шесть месяцев.

2. Распределяйте сбережения по назначению

Если оставлять все деньги на одной банковской карточке, со временем возможно сложнее контролировать расходы и понимать, какую часть средств можно использовать, а какую нужно сохранить.

Поэтому следует разделить деньги на три категории:

средства на ежедневные нужды;

резерв на непредсказуемые ситуации;

скопление на конкретные цели.

Такой подход поможет лучше контролировать бюджет и не тратить деньги, которые вы планировали отложить.

3. Позаботьтесь о доступе к собственным деньгам

Часть сбережений должна оставаться доступной на случай срочных расходов, например, на лекарства, ремонт или переезд.

Если все скопления размещены на депозите, условия которого не предугадывают досрочного снятия, скоро пользоваться ими может быть трудно.

Поэтому часть средств следует держать в форме, позволяющей оперативно ими распоряжаться. Другую часть, которая в ближайшее время не понадобится, можно разместить на депозите или использовать другой финансовый инструмент.

Перед этим следует проверить условия договора, доходность, комиссии и возможность досрочного возврата средств.

Как уберечь накопление от финансовых рисков

Проверяйте гарантии банковских вкладов

Если вы решили хранить деньги на депозите, убедитесь, что банк является участником системы обеспечения вкладов физических лиц.

Во время действия военного положения и в течение трех месяцев после прекращения или отмены Фонд гарантирования вкладов физических лиц возмещает вкладчикам средства в полном размере вклада вместе с начисленными процентами. Исключение составляют случаи, определенные законодательством.

Этот механизм защищает сбережения вкладчиков при выводе банка с рынка.

Остерегайтесь обещаний быстрого заработка

В периоды нестабильности предложения быстро приумножить сбережения могут казаться особенно привлекательными. Например, вам предлагают вложить 5 тыс. грн и уже через месяц получить 10 тыс. грн, уверяя, что рисков нет, а прибыль гарантирована.

Однако обещания сверхприбылей без риска, требования срочно принять решение и предложения привлекать других участников могут свидетельствовать о финансовой пирамиде или мошенничестве. Поэтому не стоит спешить перечислять деньги, не проверив предложение.

Регулярно просматривайте финансовый план

Доходы и расходы могут изменяться, поэтому важно периодически корректировать сумму сбережений в соответствии со своими возможностями.

Например, если раньше вы ежемесячно откладывали 1500 грн, но из-за увеличения расходов на продукты, жилье, транспорт или лечение можете экономить только 500 грн, не обязательно полностью отказываться от накоплений. Можно уменьшить сумму и постепенно формировать резерв.