Финляндия безвозмездно передаст «Укрзализныце» 10 локомотивов

Финляндия безвозмездно передаст АО «Укрзализныця» 10 локомотивов и комплектующие к ним. Соответствующее соглашение было подписано в ходе украинско-финского бизнес-форума.

Об этом сообщает министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

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Передача техники должна помочь «Укрзализныце» пополнить локомотивный парк, который несет потери в результате российских атак.

С начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено около 600 локомотивов компании, в том числе более 300 тепловозов.

Восстановление поврежденной техники требует значительных средств и времени, часть локомотивов отремонтировать невозможно. Поэтому пополнение парка необходимо для обеспечения стабильных пассажирских и грузовых перевозок.

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Данные локомотивы могут работать без питания от контактной сети. Это особенно важно в условиях российских ударов по энергетической инфраструктуре и перебоев с электроснабжением, которые могут затруднять движение электрифицированными железнодорожными участками.

Что это дает

Наличие такой тяги позволяет поддерживать перевозки пассажиров и грузов, обеспечивать эвакуацию людей, доставку гуманитарной помощи и логистические потребности предприятий. От работы железной дороги также зависит перевозка продукции на экспорт.