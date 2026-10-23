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Финляндия безвозмездно передаст «Укрзализныце» 10 локомотивов

Казна и Политика
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Финляндия безвозмездно передаст «Укрзализныце» 10 локомотивов
Финляндия безвозмездно передаст «Укрзализныце» 10 локомотивов
Финляндия безвозмездно передаст АО «Укрзализныця» 10 локомотивов и комплектующие к ним. Соответствующее соглашение было подписано в ходе украинско-финского бизнес-форума.
Об этом сообщает министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.
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Передача техники должна помочь «Укрзализныце» пополнить локомотивный парк, который несет потери в результате российских атак.
С начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено около 600 локомотивов компании, в том числе более 300 тепловозов.
Восстановление поврежденной техники требует значительных средств и времени, часть локомотивов отремонтировать невозможно. Поэтому пополнение парка необходимо для обеспечения стабильных пассажирских и грузовых перевозок.
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Данные локомотивы могут работать без питания от контактной сети. Это особенно важно в условиях российских ударов по энергетической инфраструктуре и перебоев с электроснабжением, которые могут затруднять движение электрифицированными железнодорожными участками.

Что это дает

Наличие такой тяги позволяет поддерживать перевозки пассажиров и грузов, обеспечивать эвакуацию людей, доставку гуманитарной помощи и логистические потребности предприятий. От работы железной дороги также зависит перевозка продукции на экспорт.
Ранее Финляндия передала более 27 тонн энергетического оборудования двум областям Украины.
Также Финляндия выделила 28,5 млн евро на электростанции для Украины.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Укрзализныця
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