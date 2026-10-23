Финляндия безвозмездно передаст «Укрзализныце» 10 локомотивов

Передача техники должна помочь «Укрзализныце» пополнить локомотивный парк, который несет потери в результате российских атак.
С начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено около 600 локомотивов компании, в том числе более 300 тепловозов.
Восстановление поврежденной техники требует значительных средств и времени, часть локомотивов отремонтировать невозможно. Поэтому пополнение парка необходимо для обеспечения стабильных пассажирских и грузовых перевозок.
Данные локомотивы могут работать без питания от контактной сети. Это особенно важно в условиях российских ударов по энергетической инфраструктуре и перебоев с электроснабжением, которые могут затруднять движение электрифицированными железнодорожными участками.
Что это дает
Наличие такой тяги позволяет поддерживать перевозки пассажиров и грузов, обеспечивать эвакуацию людей, доставку гуманитарной помощи и логистические потребности предприятий. От работы железной дороги также зависит перевозка продукции на экспорт.
Ранее Финляндия передала более 27 тонн энергетического оборудования двум областям Украины.