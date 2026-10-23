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Производственный сектор: что с зарплатами и каковы вызовы

Казна и Политика
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Производственный сектор: что с зарплатами и каковы вызовы
Производственный сектор: что с зарплатами и каковы вызовы
На фоне трансформаций предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности сталкиваются с беспрецедентными вызовами: от острого дефицита рабочих кадров до сложного поиска баланса между ожиданиями работников и платежеспособностью бизнеса.
Данные нового аналитического отчета GRC.UA «Барометр рынка труда» демонстрируют ключевые тенденции в производственном секторе, касающиеся напрямую и продовольственной отрасли.
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Данные были получены в результате социологического исследования, охватившего 6160 соискателей. В опросе приняли участие респонденты из всех уголков Украины (Киев, Западный, Центральный, Южный, Восточный регионы).
Производственный сектор: что с зарплатами и каковы вызовы
83,3% опрошенных производственных компаний работают в полном объеме, а еще 16,7% — частично, кадровый вопрос остается главной болью отрасли.
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Поиск и удержание квалифицированных специалистов превратились в ежедневный вызов для менеджмента.

Вызовы

Среди основных вызовов рынка труда, с которыми сталкиваются производственные предприятия, опрошенные работодатели выделяют:
  • Дефицит кандидатов рабочих профессий — 83,3%
  • Отток людей за границу — 66,7%
  • Интеграцию ветеранов и ветеранок в профессиональную жизнь — 66,7%
  • Общий кадровый голод во всех категориях — 50%.
  • Недостаток молодых специалистов — 16,7%
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Все опрошенные работодатели трудоустраивают работников 50+, 66,7% привлекают женщин на традиционно «мужские» профессии и трудоустраивают людей с инвалидностью, а 50% активно работают с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и реинтеграцией военных.

Зарплаты

В то же время напряжение ощущается и со стороны кандидатов. Финансовый вопрос остается ключевым барьером: 64% работников производственной сферы сообщают о трудностях в поиске работы с достойной оплатой.
Несмотря на экономические трудности, сами работники демонстрируют устойчивую позицию в отношении дохода:
  • 76% работников не готовы снижать свои зарплатные ожидания (лишь 20% согласились бы на минимальное снижение в пределах 5%).
  • 76% опрошенных сотрудников уже ищут или активно планируют искать новую работу, что свидетельствует о высокой мобильности и рисках текучести кадров.

Другие преимущества

Чтобы удерживать команды в условиях ограниченных бюджетов, работодатели ищут нефинансовые преимущества.
Среди факторов удержания работники чаще всего выделяют:
  • налаженные отношения с руководителем (48%),
  • гибкий график (36%),
  • организацию транспорта на/с работы (36%)
  • дружескую атмосферу (32%).
Кроме того, важным ресурсом для отрасли становится переквалификация: 68% работников готовы овладевать новыми профессиями ради повышения востребованности и дохода.
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«В канун Дня работника пищевой промышленности мы видим, что производственные предприятия проявляют чрезвычайную устойчивость. Несмотря на дефицит кадров и логистические вызовы, отрасль продолжает адаптироваться, инвестировать в содержание команд и искать новые пути развития. Главной задачей на ближайший год остается сохранение человеческого капитала, развитие программ наставничества и поиск баланса между технологичностью и поддержкой людей», — говорит Марина Маковей, генеральный директор GRC.UA.
Ранее мы писали, что люди, состоящие на учете в Службе занятости как безработные, должны сообщать карьерному советнику об обстоятельствах, которые могут повлиять на их статус или право на получение пособия. Несвоевременное информирование может иметь финансовые последствия.
Специалисты отмечают, что в течение трех рабочих дней с момента возникновения соответствующих смен безработный должен сообщить о них карьерному советнику. В частности, речь идет о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности. Службу занятости следует проинформировать даже в случае временного трудоустройства.
Напомним, что работа в ночное время предусматривает особые условия оплаты и законодательные гарантии для работников. Работодатели обязаны соблюдать установленные требования, в частности выплачивать доплату за каждый час работы ночью и учитывать ограничения по привлечению отдельных категорий работников.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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