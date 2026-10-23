Производственный сектор: что с зарплатами и каковы вызовы

На фоне трансформаций предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности сталкиваются с беспрецедентными вызовами: от острого дефицита рабочих кадров до сложного поиска баланса между ожиданиями работников и платежеспособностью бизнеса.

Данные нового аналитического отчета GRC.UA «Барометр рынка труда» демонстрируют ключевые тенденции в производственном секторе, касающиеся напрямую и продовольственной отрасли.

Данные были получены в результате социологического исследования, охватившего 6160 соискателей. В опросе приняли участие респонденты из всех уголков Украины (Киев, Западный, Центральный, Южный, Восточный регионы).

83,3% опрошенных производственных компаний работают в полном объеме, а еще 16,7% — частично, кадровый вопрос остается главной болью отрасли.

Читайте также Работа в ночное время: сколько должны доплачивать работникам

Поиск и удержание квалифицированных специалистов превратились в ежедневный вызов для менеджмента.

Вызовы

Среди основных вызовов рынка труда, с которыми сталкиваются производственные предприятия, опрошенные работодатели выделяют:

Дефицит кандидатов рабочих профессий — 83,3%

Отток людей за границу — 66,7%

Интеграцию ветеранов и ветеранок в профессиональную жизнь — 66,7%

Общий кадровый голод во всех категориях — 50%.

Недостаток молодых специалистов — 16,7%

Все опрошенные работодатели трудоустраивают работников 50+, 66,7% привлекают женщин на традиционно «мужские» профессии и трудоустраивают людей с инвалидностью, а 50% активно работают с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и реинтеграцией военных.

Зарплаты

В то же время напряжение ощущается и со стороны кандидатов. Финансовый вопрос остается ключевым барьером: 64% работников производственной сферы сообщают о трудностях в поиске работы с достойной оплатой.

Несмотря на экономические трудности, сами работники демонстрируют устойчивую позицию в отношении дохода:

76% работников не готовы снижать свои зарплатные ожидания (лишь 20% согласились бы на минимальное снижение в пределах 5%).

76% опрошенных сотрудников уже ищут или активно планируют искать новую работу, что свидетельствует о высокой мобильности и рисках текучести кадров.

Другие преимущества

Чтобы удерживать команды в условиях ограниченных бюджетов, работодатели ищут нефинансовые преимущества.

Среди факторов удержания работники чаще всего выделяют:

налаженные отношения с руководителем (48%),

гибкий график (36%),

организацию транспорта на/с работы (36%)

дружескую атмосферу (32%).

Кроме того, важным ресурсом для отрасли становится переквалификация: 68% работников готовы овладевать новыми профессиями ради повышения востребованности и дохода.

«В канун Дня работника пищевой промышленности мы видим, что производственные предприятия проявляют чрезвычайную устойчивость. Несмотря на дефицит кадров и логистические вызовы, отрасль продолжает адаптироваться, инвестировать в содержание команд и искать новые пути развития. Главной задачей на ближайший год остается сохранение человеческого капитала, развитие программ наставничества и поиск баланса между технологичностью и поддержкой людей», — говорит Марина Маковей, генеральный директор GRC.UA.

Ранее мы писали , что люди, состоящие на учете в Службе занятости как безработные, должны сообщать карьерному советнику об обстоятельствах, которые могут повлиять на их статус или право на получение пособия. Несвоевременное информирование может иметь финансовые последствия.

Специалисты отмечают, что в течение трех рабочих дней с момента возникновения соответствующих смен безработный должен сообщить о них карьерному советнику. В частности, речь идет о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности. Службу занятости следует проинформировать даже в случае временного трудоустройства.