Всемирный банк создаст трастовые фонды под запрос Украины на $17 миллиардов — Finance.ua

Всемирный банк создаст трастовые фонды под запрос Украины на $17 миллиардов

Всемирный банк создаст трастовые фонды под запрос Украины на $17 миллиардов

Всемирный банк уже начал работу над сбором средств и планирует создать новые трастовые фонды под запрос Украины на $17 млрд, необходимые на срочное восстановление.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Украины во Всемирном банке Роман Качур.

«На сегодняшний день правительство приоритезировало $17 млрд, которые нужны на срочное восстановление, на необходимые вещи до конца 2023 года. Чтобы оперировать этими средствами, у нас завершается регистрация следующих трастовых фондов», — сказал Качур.

По его словам, символическое название этого фонда будет MRIya — Multidonor trust fund for recovery and institution and infrastructure.

Качур напомнил, что 9 сентября Всемирный банк с Еврокомиссией презентовали подготовленный совместно с ООН и правительством Украины отчет, согласно которому прямые убытки, причиненные россией с начала войны до 1 июня, составляют около $100 млрд, экономические потери — $250 млрд, а средства для восстановления уничтоженного на 1 июня — около $350 млрд.

Из них Всемирный банк установил $105 млрд в качестве средств, необходимых в последующие 18-36 месяцев, однако с учетом того, что «это неподъемная сумма ни для доноров, ни для правительства», правительство определило самые приоритетные потребности в $17 млрд.

«Фактически с пятницы, 9 сентября, сбор средств уже начался. Мы планируем во время ежегодного собрания МВФ и ВБ в октябре провести круглый стол такого же уровня, как был в апреле — на уровне министров финансов и глав центробанков наших партнеров-доноров — и фактически объяснить ситуацию и получить определенные обязательства по предоставлению средств», — сказал Качур.

Он уточнил, что с начала войны Всемирный банк со своего счета и со счетов трастовых фондов (в том числе гранты США, гарантии Великобритании) перечислил Украине уже $9,4 млрд или 54 цента с каждого доллара внешней поддержки в этот период.

