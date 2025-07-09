«Пакет школьника»: откуда государство взяло деньги и какая сумма нужна в этом году — Finance.ua

«Пакет школьника»: откуда государство взяло деньги и какая сумма нужна в этом году
Кабинет министров Украины запустил новую выплату в размере 5 тыс. грн для родителей первоклассников «Пакет школьника». В 2025 году в первый класс пойдут 240 тысяч детей. Следовательно, выплаты обойдутся государству более чем в 1,2 миллиарда гривен.
Об этом в эфире Общественного радио рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.
Деньги на эти выплаты возьмут из программы «Защита детей и семей». Жолнович прогнозирует, что проблем с выплатами не будет.
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На вопрос о том, почему новая программа рассчитана только на родителей первоклассников, министр сказала:
«Учитывая то, что сегодня каждая семья с ребенком все-таки нуждается в дополнительной поддержке и есть необходимость и собирать ребенка в школу, и совершать другие дополнительные расходы, по сравнению с теми детьми, которые уже постарше или для которых уже какие-то вещи куплены, мы решили, что поддержка первоклассников в этом году чрезвычайно важна».
Жолнович также добавила, что деньги государство будет выплачивать независимо от того, в коммунальную школу идет ребенок или в частную.
«Важно, чтобы школа была украинская, ребенок находился на территории Украины. Мы ведь хотим поддержать семьи, которые здесь остаются. Родители всех без исключения детей, которых зарегистрируют в украинских школах, получат такую поддержку», — отметила министр социальной политики.
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Одно из условий программы предполагает обучение в очном формате. В то же время семьи в прифронтовых регионах и населенных пунктах, которые подвергаются регулярным обстрелам (например в Херсоне), обучение в школах либо дистанционное, либо смешанное, также получат такую поддержку.
Однако, если семья из Херсона проживает на территориях, удаленных от зоны боевых действий (в качестве примера министр привела западные области), но не хочет отправлять своего ребенка в местную школу, то выплату она не получит.
«Для детей социализация критически важна. Мы фиксируем, и результаты ВНО (теперь НМТ), и все учителя фиксируют, что обучение онлайн не выполняет в полной мере той функции социализации, которая очень важна. Поэтому мы бы очень хотели, чтобы дети, находящиеся на безопасных территориях, где школы работают оффлайн, имели возможность и хотели общаться со своими сверстниками. Дружить. Создавать планы. Это всегда больше развивает ребенка и помогает восстановить социальные связи», — объяснила Жолнович.
Справка Finance.ua
- премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 7 июля сообщил, что правительство разрабатывает широкий пакет помощи семьям с детьми, включающий медицинскую, социальную и образовательную составляющие. Так, вскоре в Украине появится новая единовременная денежная выплата в сумме 5000 грн для семей, чьи дети отправляются в первый класс в оффлайн-формате. Программу назвали «Пакет школьника»;
- выплата будет предоставляться родителю первоклассника на банковскую карту со специальным режимом использования.
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