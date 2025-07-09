«Пакет школьника»: откуда государство взяло деньги и какая сумма нужна в этом году — Finance.ua

«Пакет школьника»: откуда государство взяло деньги и какая сумма нужна в этом году Сегодня 19:02 — Казна и Политика

«Пакет школьника»: откуда государство взяло деньги и какая сумма нужна в этом году

Кабинет министров Украины запустил новую выплату в размере 5 тыс. грн для родителей первоклассников «Пакет школьника». В 2025 году в первый класс пойдут 240 тысяч детей. Следовательно, выплаты обойдутся государству более чем в 1,2 миллиарда гривен.

Об этом в эфире Общественного радио рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

Деньги на эти выплаты возьмут из программы «Защита детей и семей». Жолнович прогнозирует, что проблем с выплатами не будет.

На вопрос о том, почему новая программа рассчитана только на родителей первоклассников, министр сказала:

«Учитывая то, что сегодня каждая семья с ребенком все-таки нуждается в дополнительной поддержке и есть необходимость и собирать ребенка в школу, и совершать другие дополнительные расходы, по сравнению с теми детьми, которые уже постарше или для которых уже какие-то вещи куплены, мы решили, что поддержка первоклассников в этом году чрезвычайно важна».

Жолнович также добавила, что деньги государство будет выплачивать независимо от того, в коммунальную школу идет ребенок или в частную.

«Важно, чтобы школа была украинская, ребенок находился на территории Украины. Мы ведь хотим поддержать семьи, которые здесь остаются. Родители всех без исключения детей, которых зарегистрируют в украинских школах, получат такую ​​поддержку», — отметила министр социальной политики.

Одно из условий программы предполагает обучение в очном формате. В то же время семьи в прифронтовых регионах и населенных пунктах, которые подвергаются регулярным обстрелам (например в Херсоне), обучение в школах либо дистанционное, либо смешанное, также получат такую ​​поддержку.

Однако, если семья из Херсона проживает на территориях, удаленных от зоны боевых действий (в качестве примера министр привела западные области), но не хочет отправлять своего ребенка в местную школу, то выплату она не получит.

«Для детей социализация критически важна. Мы фиксируем, и результаты ВНО (теперь НМТ), и все учителя фиксируют, что обучение онлайн не выполняет в полной мере той функции социализации, которая очень важна. Поэтому мы бы очень хотели, чтобы дети, находящиеся на безопасных территориях, где школы работают оффлайн, имели возможность и хотели общаться со своими сверстниками. Дружить. Создавать планы. Это всегда больше развивает ребенка и помогает восстановить социальные связи», — объяснила Жолнович.

Справка Finance.ua

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 7 июля сообщил, что правительство разрабатывает широкий пакет помощи семьям с детьми, включающий медицинскую, социальную и образовательную составляющие. Так, вскоре в Украине появится новая единовременная денежная выплата в сумме 5000 грн для семей, чьи дети отправляются в первый класс в оффлайн-формате. Программу назвали «Пакет школьника»;

выплата будет предоставляться родителю первоклассника на банковскую карту со специальным режимом использования.



Громадське радіо По материалам:

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